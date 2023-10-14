Выборы в Польше. Кто победит - Туск или Качиньский?

Как для Дональда Туска, который возглавляет оппозицию, так и для Ярослава Качиньского, который стоит во главе правящей партии, поражение на парламентских выборах в Польше может означать закат политической карьеры.

Председатель польской оппозиционной либерально-консервативной партии "Гражданская платформа" Дональд Туск и лидер правящей национально-консервативной партии "Право и справедливость", вице-премьер Польши Ярослав Качиньский - два политика, между которыми сегодня нет практически ничего общего. Хотя разница в возрасте у них составляет всего 8 лет, многим кажется, что они - представители не только разных поколений, но и разных миров.

66-летний лидер оппозиции Туск ходит без галстука и носит белую рубашку с наклейкой в виде бело-красного сердца. На своих предвыборных митингах, которые открыты для всех, лидер либерально-консервативной "Гражданской платформы" (PO) выглядит молодо и динамично, свободно говорит, не отказывается от полемики, в том числе со своими политическими оппонентами, которые часто задают неудобные вопросы.

А вот 74-летний глава правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский ведет себя противоположным образом. На его предвыборных мероприятиях присутствуют сотни полицейских, а посещать их могут лишь избранные чиновники и сторонники его партии. Вопросы готовятся заранее и зачитываются с листа. В старомодном черном костюме и галстуке Качиньский монотонно зачитывает свои речи, которые в основном состоят из атак на его оппонента Туска и на "злых немцев". И если он пытается шутить, то организаторы должны дать знак публике о том, что здесь нужно смеяться.

Дональд Туск неоднократно предлагал своему политическому оппоненту сойтись в теледебатах, однако последний оставляет это предложение без внимания. На дебаты, которые организовала государственная телекомпания TVP 9 октября, Качиньский направил в качестве своего представителя главу правительства Матеуша Моравецкого, а сам предпочел провести предвыборный митинг в провинции. За это Туск назвал Качиньского "трусом".

Последний раз Туск и Качиньский совместно участвовали в теледебатах в 2007 году, тогда Качиньский их проиграл.

Что общего у Туска и Качиньского?

Трудно поверить, что в прошлом у Качиньского и Туска было много общего. Оба они поддерживали антикоммунистическую оппозицию. Качиньский еще в 1970-х годах был сотрудником Комитета защиты трудящихся (KOR), а Туск, будучи студентом исторического факультета университета в Гданьске, поддерживал профсоюз "Солидарность" с момента его основания в начале 1980-х годов.

Многие считают Ярослава Качиньского и Дональда Туска антиподами (фото из архива) Фото: Tomasz Gzell/epa/dpa/picture-alliance

Крах коммунизма в 1989 году открыл перед двумя критиками режима новые перспективы. Увлеченный либеральными идеями Туск на фоне демократических перемен в Польше основал партию "Либерально-демократический конгресс" (ЛДК). До 1991 года ЛДК был частью христианско-демократической партии Качиньского "Соглашение Центр", но вскоре пути Качиньского и Туска разошлись.

В 2001 году оба политика основали новые партии, которые и сегодня определяют политический ландшафт Польши. Ярослав Качиньский и его брат-близнец Лех создали партию "Право и справедливость" (PiS), а Дональд Туск - "Гражданскую платформу" (PO).

После парламентских выборов 2005 года эти партии вели переговоры о создании совместного правительства, однако этому помешали взаимное недоверие и личные амбиции их лидеров. С тех пор Качиньский и Туск несколько раз сменяли друг друга во власти. Так, в 2005 году партия Качиньского "Право и справедливость" получила большинство голосов на выборах. Однако на досрочных выборах в октябре 2007 года, состоявшихся после распада в Польше правящей коалиции, победила "Гражданская платформа" Туска. С 2015 года в польской политике вновь доминирует PiS.

Обвинения в адрес Туска в связи с гибелью Леха Качиньского

Наблюдатели отмечают, что политическая конкуренция, которая является частью демократии, в случае Качиньского и Туска превратилась в личную взаимную неприязнь, которая иногда перерастает в ненависть. Гибель в 2010 году в авиакатастрофе в России брата-близнеца лидера партии PiS и тогдашнего президента Польши - Леха Качиньского - усилила вражду. "Вы убили моего брата", - прокричал однажды Ярослав Качиньский, имея в виду лидера оппозиции Туска и его сторонников.

Ярослав Качиньский перекладывает часть вины за гибель своего брата Леха на Дональда Туска Фото: DW

Ярослав Качиньский убежден, что за авиакатастрофой под Смоленском стояла Россия, и считает, что Туск несет часть вины за случившееся. Будучи главой польского правительства, Туск в 2010 году в отдельном самолете отправился в Россию, чтобы принять участие в памятных мероприятиях по случаю 70-й годовщины трагических событий в Катыни. Тем самым он дал возможность Москве совершить нападение на самолет, в котором находился тогдашний президент Польши Лех Качиньский с большой делегацией, утверждает брат погибшего Ярослав. Но никаких доказательств этому нет. Самолет потерпел крушение из-за сильного тумана.

Личная неприязнь между Качиньским и Туском

Личная неприязнь и вражда между Туском и Качинським очень глубоки. Когда в 2017 году Туск добивался переизбрания на пост председателя Европейского совета, Качиньский всеми силами старался помешать этому, но тщетно.

Кроме прочего, Качиньский обвиняет Туска в том, что тот представляет не польские, а немецкие интересы, а Германия, по утверждению лидера PiS, имеет недобрые намерения по отношению к Польше. Между тем в начале 1990-х годов сам Качиньский добивался расположения партии Христианско-демократический союз (ХДС) и воспринял как позор тот факт, что немецкие консерваторы во главе с тогдашним канцлером ФРГ Гельмутом Колем (Helmut Kohl) предпочли сделать своим партнером в Польше партию Туска.

Еще одна принципиальная тема разногласий между Туском и Качиньским - отношение к ЕС. Дональд Туск - убежденный европеец, а Качиньский выступает против сильного Европейского Союза и считает Брюссель лишь инструментом Германии для доминирования в Европе. Гораздо перспективнее, с точки зрения Качиньского, концепция "Европы Отечеств", восходящая к идеям Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer) и Альчиде де Гаспери, основателям Европейского Сообщества, и предполагающая создание в Европе организации в форме конфедерации при полном сохранении национального суверенитета государств-членов.

"Ярослава Качиньского интересует исключительно власть", - цитирует журналист Камиль Дзюбка одного из членов партии Качиньского. - Он эмоциональный психопат. Он почти не заботится о своем финансовом положении. Он не думает о том, что он будет есть на обед. Потому что политика - это его пища".

В свою очередь Дональда Туска публицист Вавжынец Смочинский в 2007 году, когда тот только пришел к власти, назвал "Дональдом Меркель". Тем самым он хотел подчеркнуть, что Туск копирует методы Меркель в политике - мелкие шаги и осторожное управление. "Я хотел, чтобы в водопроводе была горячая вода", - так Туск до сих пор защищает свой тогдашний стиль правления. Но сейчас вопрос в том, достаточно ли этого в Европе, которая кардинально изменилась после нападения России на Украину.

По оценке наблюдателей, на парламентских выборах в Польше нынешнего года ставки для Ярослава Качиньского и Дональда Туска очень высоки. В случае поражения Туску, вероятно, придется уйти с политической арены, уступив место более молодым соратникам. Карьере Ярослава Качиньского в политике тоже грозит закат, если PiS проиграет на выборах 15 октября. Сможет ли эта партия впоследствии существовать без своего нынешнего лидера - тоже открытый вопрос.

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