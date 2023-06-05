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Суд ЕС: Судебная реформа в Польше нарушает законы Евросоюза

Евгений Жуков
1 ч. назад

Суд Европейского Союза удовлетворил жалобу Еврокомиссии в конфликте с Варшавой вокруг проводимой в Польше судебной реформы. В решении суда говорится, что эта реформа противоречит законодательству ЕС.

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Суд ЕС в Люксембурге
Суд ЕС в ЛюксембургеФото: Patrick Scheiber/imago

Польша потерпела окончательное поражение в Суде Европейского Союза в споре с Брюсселем по поводу судебной реформы, проводимой правительством в Варшаве. В понедельник, 5 июня, суд в Люксембурге удовлетворил жалобу Еврокомиссии, признав, что положения польской реформы нарушают законодательство Евросоюза.

В частности, речь идет о том, что польские суды больше не могут изучать законодательство ЕС без риска дисциплинарного разбирательства или что судьи должны предоставлять властям информацию о своей политической деятельности. Тот факт, что судьи должны объявлять о членстве в какой-либо организации или партии и что эти данные будут опубликованы, нарушает фундаментальные права на уважение частной жизни, говорится в решении суда ЕС.

Еврокомиссия приветствовала это судебное решение. "Сегодня важный день для восстановления независимого правосудия в Польше", - написал в Twitter еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Варшава в свою очередь раскритиковала постановление суда. "Это решение было написано не судьями, а политиками. Это явное нарушение европейских договоров, посягательство европейского суда на компетенции, которых у него нет", - высказал свое возмущение министр юстиции Польши Збигнев Зёбро.

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