Конфликт между Польшей и Украиной. Встревожен ли Запад?

Запад не выглядит слишком обеспокоенным обострением конфликта между Украиной и Польшей. Все наладится после выборов, говорят политики. Это просто торговый спор между соседями, говорят эксперты.

Прекратит ли Польша поставки вооружений Украине? Заявления главы польского правительства неоднозначны. В интервью телеканалу Polsat News вечером 20 сентября премьер-министр Матеуш Моравецкий так ответил на вопрос, будет ли Польша продолжать направлять в Украину оружие и гуманитарную помощь: "Мы больше не поставляем вооружения Украине, а оснащаем себя самым современным оружием".

Далее он сообщил, что Варшава значительно увеличила контракты на закупки вооружений, чтобы сделать польскую армию одной из сильнейших сухопутных армий в Европе. Если учитывать контекст интервью, то Моравецкий, возможно, не имел в виду полное прекращение поставок оружия Киеву, а подчеркивал, что Польша не только помогает Украине, но одновременно вооружает и собственную армию, пишет агентство dpa.

Моравецкого неправильно поняли?

Однако польские СМИ истолковали это заявление так, что Польша на фоне конфликта вокруг экспорта украинского зерна прекратит поставки оружия для ВСУ. На просьбу dpa дать разъяснения польское правительство не ответило. Еврокомиссия также не ответила DW, просила ли она Варшаву прояснить свою позицию. Впрочем, в том же интервью Моравецкий подчеркнул, что его правительство ни в коем случае не поставит под угрозу безопасность Украины - например, международный центр в Жешуве продолжит играть столь же важную роль. Через город Жешув на юго-востоке Польши проходит большая часть западной военной помощи Украине.

Матеуш Моравецкий Фото: Marcin Banaszkiewicz/IMAGO

Слова Моравецкого были неверно истолкованы, считает аналитик варшавского офиса "Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов" (The German Marshall Fund of the United States, GMF) Марта Прохвич-Язовска. "Это не политическая декларация о прекращении поставок оружия в Украину. Даже в заявлении правительства, которое только что вышло, говорится, что обязательства по договорам, которые заключены у Польши с Украиной, будут выполнены. Прекращение поставок оружия Украине не отвечает польским национальным интересам", - сказала она DW. Эксперт уверена, что у Польши просто больше нет ресурсов. "В ближайшие три года мы будем в процессе масштабного пополнения, - пояснила она. - Потребуется много времени, чтобы заказать и произвести все необходимое оружие".

Польше больше нечего дать Украине

Польский чиновник также заявил DW, что высказывания Моравецкого означают одно: Польше просто нечего больше дать Украине. "Польский премьер сказал: "мы больше не передаем оружие Украине" и "теперь вооружаем Польшу более современным оружием". Это совершенно очевидно, поскольку Польша уже отправила Украине то, что имела на складах", - заявил он.

Варшава подтвердила, что продолжает осуществлять лишь ранее согласованные с Киевом поставки боеприпасов и оружия, например, гаубиц Krab. В первые месяцы полномасштабной войны Польша предоставила танки, бронемашины, самолеты и боеприпасы, необходимые, чтобы остановить наступление России на Украину и, как говорят польские власти, возможно, и на другие страны ЕС - в том числе на саму Польшу.

Временное обострение не влияет на общую картину

Варшава - ведущий поставщик вооружений и дипломатической поддержки Киеву с начала полномасштабной войны, подчеркнул польский чиновник в беседе с DW. По его данным, более 0,5% польского ВВП было направлено на помощь Украине - это первое место среди крупнейших экономик Евросоюза. "Я понимаю, что сейчас идут жаркие дебаты, но необходимо видеть общую картину относительно центральной роли Польши в оказании помощи Украине в противостоянии российскому вторжению", - сказал он.

Протест польских фермеров против импорта украинского зерна Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto/picture alliance

Поляки остаются самыми ярыми сторонниками Украины, членства Украины в НАТО и ЕС, а также финансовой поддержки послевоенного восстановления Украины, показало последнее исследование GMF под названием "Трансатлантические тенденции", в котором участвовали 14 стран. "И это не изменится, потому что безопасность Украины и ее самооборона обеспечивают безопасность нам, - полагает Марта Прохвич-Язовска. - Пока Украина воюет и имеет оружие для борьбы, мы в безопасности, и поляки это знают".

По ее мнению, политическая поддержка Киева со стороны Варшавы и роль "рупора Украины в Европейском Союзе" останутся неизменными независимо от исхода выборов в Польше.

Высокопоставленная представитель правительства США сказала группе журналистов в Брюсселе, среди которых была и корреспондентка DW, что его не особенно тревожат высказывания Польши по поводу Украины. "Я не вижу никаких свидетельств сдвига в польской позиции. В конце концов, все мы люди, и бывают моменты напряжения, и все стороны могут испытывать разочарование. Но это не означает, что произойдет какой-то резкий сдвиг в единстве [Североатлантического] альянса или даже в фундаментальной позиции Польши и ее решимости поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - сказала чиновница на условиях анонимности.

Предвыборная риторика правящей партии

Наблюдатели сходятся во мнениях, что попытку Варшавы проявлять жесткость в отношении Киева необходимо рассматривать в контексте предвыборной кампании. "У каждой страны, оказывающей помощь Украине, есть своя внутренняя политика, такова действительность. Некоторые из этих стран находятся в разгаре предвыборной гонки, поэтому они пытаются донести информацию и до своих граждан", - отметила чиновница из США.

Михаэль Галер Фото: Aamir Qureshi/AFP/Getty Images

Категоричнее об этом высказался докладчик по Украине в Европарламенте Михаэль Галер (Michael Gahler): "Более чем прискорбно, что поддержка Украины теперь становится пешкой в польской избирательной кампании". "Однако этот чисто предвыборный ход, безусловно, не выйдет за рамки 15 октября (дня выборов. - Ред.), поскольку поддержка Украины в противостоянии агрессивной войне России лежит в основе как польских, так и общеевропейских интересов безопасности", - подчеркнул евродепутат в интервью агентству AFP.

Аналитик Марта Прохвич-Язовска также считает, что эта тенденция должна прекратиться сразу после выборов. Она уверена, что интервью Моравецкого было рассчитано на определенную аудиторию. "Нет никаких сомнений в том, что премьер-министр, выступая по телевидению, агитировал своих избирателей", - говорит эксперт. По ее мнению, разрешить спор между Украиной и Польшей во время предвыборной кампании будет сложно, потому что главная цель правящей партии - победа на выборах, причем любой ценой.

Ядро электората и украинское зерно

"Кампания очень грязная, и правые сейчас используют польских фермеров, они обращаются к одной из своих электоральных баз - польским фермерам, и открыто говорят, что интерес номер один - это польские фермеры", - пояснила эксперт. Поэтому она уверена, что последние высказывания Моравецкого напрямую связаны с конфликтом вокруг украинского зерна.

Конфликт между Польшей и Украиной не выгоден ни самой Польше, ни в принципе никому на Западе, убеждена научная сотрудница Европейского политического центра Светлана Таран.Она подчеркивает, что неизвестно, были последние заявления сделаны на полном серьезе, или Польша просто хотела оказать давление на Украину. "Надеюсь, это была просто эмоциональная реакция на жалобу Украины в ВТО, - говорит эксперт. - Потому что Польша - это очень важный транзитный узел для Украины - как для западных вооружений, так и для украинских сельхозпродуктов, это ее экономический, геополитический, стратегический партнер в ЕС". Она подчеркивает, что Польша тоже заинтересована в Украине как в важнейшем рынке для своих продуктов. Две страны взаимозависимы в разных сферах, прежде всего - в сфере безопасности.

По сути данный конфликт - это просто торговый спор, поясняет Светлана Таран: "У стран-соседей часто бывают торговые споры, и найти решение вполне возможно, не такая уж это большая проблема".

Еврокомиссия: Политика ЕС остается неизменной

Еврокомиссия отказалась комментировать действия Польши, как и любых других отдельных стран ЕС. По словам ее официального представителя Петера Стано, важно то, что политика Евросоюза в отношении Украины остается твердой и неизменной во всех сферах - политической, экономической, военной и других. Европейский Союз сохраняет "очень высокий уровень" поддержки в самых разных формах.

С другой стороны, Еврокомиссия не считает себя вправе диктовать государствам-членам ЕС, какую поддержку оказывать Украине. Евросоюз возмещает странам часть расходов, но они сами решают, когда и что им поставлять, указал Стано. Он напомнил, что все 27 членов Евросоюза договорились о полной поддержке Украины в восстановлении ее территориальной целостности.

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