Сейм избрал Дональда Туска премьер-министром Польши

За кандидатуру Туска в должности премьера проголосовали 248 депутатов, 201 парламентарий был против. Новое правительство Польши может быть приведено к присяге уже 13 декабря.

Парламент Польши большинством голосов избрал проевропейского политика Дональда Туска следующим премьер-министром страны, ему поручили сформировать новое правительство республики. На голосовании в понедельник, 11 декабря, за кандидатуру Туска проголосовали 248 депутатов Сейма, еще 201 парламентарий был против.

Ранее Сейм отказал в доверии действующему премьер-министру Матеушу Моравецкому из консервативной партии"Право и справедливость" (PiS): против продления его полномочий высказались 266 депутатов, в то время как за Моравецкого проголосовали 190 человек.

Ожидается, что Туск представит в парламенте свою правительственную программу уже 12 декабря, после чего ему будет вынесен вотум доверия. Затем новый кабинет может быть приведен к присяге 13 декабря, что позволит Туску присутствовать на саммите ЕС в Брюсселе в конце текущей недели уже в статусе нового премьер-министра Польши.

Борьба за власть в Польше после выборов в Сейм

Дональд Туск был премьер-министром Польши с 2007 по 2014 годы, а с 2014 по 2019-й занимал должность председателя Европейского совета. Его возвращение на пост премьера стало возможным благодаря последним парламентским выборам, состоявшимся 15 октября. Хотя по их итогам партия "Право и справедливость" получила большинство голосов и заняла в парламенте 194 из 460 мест, найти союзников для формирования правительства большинства ей не удалосб. Между тем оппозиционный блок "Гражданская коалиция" (ГК), состоящий из трех оппозиционных партий - "Гражданской платформы" Туска, а также "Третьего пути" и "Новых левых", получил в парламенте 248 мест и уже договорился о коалиционном соглашении.

Президент Польши Анджей Дуда привел к присяге временное правительство в конце ноября, состав кабинета министров представил Дуде Матеуш Моравецкий. Однако для работы временному правительству требовался вотум доверия Сейма, который в итоге провалился. Оппозиция обвинила Дуду в намерении затянуть процесс формирования нового кабмина на несколько недель.

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