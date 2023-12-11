Польский Сейм отказал в доверии правительству Моравецкого

Действующий премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий из консервативной партии "Право и справедливость" потерпел неудачу в попытке сформировать новое правительство страны по итогам парламентских выборов. В понедельник, 11 декабря, польский Сейм отказался продлевать полномочия временного правительства Моравецкого. Против предоставления его кабинету вотума доверия проголосовали 266 депутатов, в то время как за были 190 парламентариев.

Тем самым новым главой правительства Польши может вновь стать проевропейский политик, бывший глава Европейского совета Дональд Туск.

Провал попытки Моравецкого вновь возглавить польское правительство был ожидаемым. Хотя по итогам выборов в Сейм 15 октября партия "Право и справедливость" получила большинство голосов и заняла в парламенте 194 из 460 мест, найти союзников для формирования правительства большинства она не смогла. Между тем оппозиционный блок "Гражданская коалиция" (ГК), состоящий из трех оппозиционных партий - "Гражданской платформы" Туска, а также "Третьего пути" и "Новых левых", получил в парламенте 248 мест и уже договорился о коалиционном соглашении.

Президент Польши Анджей Дуда привел к присяге временное правительство в конце ноября, состав кабинета министров представил Дуде Матеуш Моравецкий. Однако для работы временному правительству требовался вотум доверия Сейма. Оппозиция обвинила Дуду в намерении затянуть процесс формирования нового кабмина на несколько недель.

Смотрите также: