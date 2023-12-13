Правительство Туска и РБ: каким будет новый курс Варшавы?

Польский Сейм избрал новым премьером проевропейского политика Дональда Туска. Что это значит для Александра Лукашенко, белорусской оппозиции и эмигрантов из РБ?

Лидер партии "Гражданская платформа" Дональд Туск вновь возглавил правительство Польши. За его кандидатуру в качестве премьера проголосовали 248 депутатов Сейма, 201 парламентарий был против. Новое правительство приведено к присяге в среду, 13 декабря.

Дональд Туск уже был премьером Польши с 2007 по 2014 год. Как его возвращение отразиться на официальных отношениях Варшавы и Минска? Оправдаются ли надежды Александра Лукашенко на их перезагрузку? Продолжит ли новое польское правительство поддерживать белорусскую оппозицию, и чего ждать белорусским эмигрантам в Польше? Об этом и не только DW поговорила с польским журналистом Михалом Потоцким и белорусским политологом Петром Рудковским.

Стоит ли Лукашенко надеяться на перезагрузку отношений с Варшавой?

Накануне парламентских выборов в Польше белорусский правитель Александр Лукашенко называл действовавшее тогда польское правительство "подконтрольным" Вашингтону и надеялся, что партия Дональда Туска в случае победы будет "работать на то, чтобы наладить отношения" с Беларусью.

Михал Потоцкий Фото: privat

Польский журналист Михал Потоцкий считает, что надежды белорусского режима не оправдаются. "После того, как в Польше приходила новая власть, она делала попытку перезагрузки отношений с Беларусью. Так было с "Гражданской платформой" в 2007 году и с "Правом и справедливостью" в 2015, но сейчас совсем другой момент в истории", - говорит журналист. По его словам, сегодня сложно представить какую-то либерализацию режима в Беларуси, или что РБ перестанет поддерживать российскую агрессию против Украины, а это - необходимые предпосылки "оттепели" в белорусско-польских отношениях.

Тем не менее, Потоцкий не исключает, что если, к примеру, Лукашенко освободит политзаключенного, члена "Союза поляков Беларуси", журналиста Анджея Почобута или перекроет путь в Польшу для нелегальных мигрантов, то речь может зайти об открытии погранпереходов с РБ, но не об отмене санкций, которые являются частью политики Евросоюза.

Потоцкий также обратил внимание, что новым министром иностранных дел Дональд Туск назначил Радослава Сикорского, у которого, по словам собеседника DW, "нехорошие отношения с Лукашенко". Он напомнил о том, что Сикорский возглавлял польский МИД в 2010 году, когда "Лукашенко пообещал ему нормальные выборы". "Но мы все помним, какие были выборы, и что после них случилось", - добавил журналист.

Политолог: "Тема Беларуси практически отсутствовала в избирательной кампании".

В свою очередь белорусский политолог Петр Рудковский указывает, что от польской оппозиции все же был "один сигнал" о возможности "какого-то пересмотра политики в отношении белорусского режима". По его словам, несколько недель назад сенатор Мацей Живно из партии "Польша 2050" заявил, что "с таким трудным соседом, как белорусский режим, у нас нет выбора" и что предстоят "трудные переговоры с Беларусью" (речь шла о миграционном кризисе. - Ред.).

Петр Рудковский Фото: Privat

Однако политолог отмечает, что "Польша 2050" - одна из семи партий, которые входят в состав новой правящей коалиции и "не факт, что сенатор Живно озвучил консенсусный подход своей партии".

"Вполне допускаю, что такого подхода вообще нет, - добавляет собеседник. - Тема Беларуси практически отсутствовала в польской избирательной кампании, если не считать декларативного положения в программе "Новых левых" о "поддержке борьбы с российским и белорусским автократами".

Белорусская тема также отсутствует в коалиционном соглашении, которое после выборов было заключено между будущими партнерами по правительству. "Думаю, что в вопросах политики в отношении Беларуси, включая историю с пропускными пунктами, новая правящая коалиция будет действовать инерционно - по умолчанию продолжая политику предшественников", - полагает Рудковский. По его мнению, "любая попытка пересмотра этой политики в ту или иную сторону" может стать "дополнительным фактором риска для единства коалиции".

Поддержка белорусской оппозиции продолжится?

В Беларуси отношение к Польше также никак не поменяется, Лукашенко продолжит "антипольскую компанию", которая, по словам Рудковского, стала "в каком-то смысле частью идеологической легитимации белорусского режима".

На демонстрации в Польше в поддержку белорусской оппозиции Фото: Aleksander Kalka/ZUMA/picture alliance

В то же время политолог считает, что белорусская оппозиция может и в дальнейшем рассчитывать на поддержку Польши. По его словам, "в идеальном сценарии" можно ожидать большей координации плана поддержки с ЕС, так как для этого появятся благоприятные предпосылки: "хорошая репутация новой коалиции в структурах ЕС, обилие контактов, опыт лидера правящей коалиции Дональда Туска на посту председателя Европейской народной партии (ЕНП) и главы Европейского совета".

При сохранении нынешнего положения дел Рудковский также не предвидит изменений в отношении эмигрантов из Беларуси. "Но может случиться, что в рамках улучшения отношений с ЕС новое правительство согласится принять мигрантов из Африки и Ближнего Востока. Это вынудит, хотя бы из-за прессинга общественного мнения, ужесточить правила приема мигрантов - как минимум из Беларуси и России, а может даже и Украины", - не исключает политолог.

Михал Потоцкий тоже уверен, что в Польше ничего не поменяется как в отношении белорусской оппозиции, так и людей, которые уезжают из Беларуси после 2020 года по политическим и другим мотивам.

Что будет с забором на границе с Беларусью?

Что касается забора на границе с Беларусью, хоть референдум, где это было одним из вопросов, и не состоялся из-за бойкота избирателей, но, мнению Рудковского, на судьбу заграждения это "особо не повлияет".

Забор на границе Польши с Беларусью Фото: Michal Dyjuk/AP/picture alliance

Политолог отмечает, что, когда принималось решение о строительстве забора, "большинство сил, которые сегодня входят в состав правящей коалиции, сильно критиковали это решение". "Тогда, будучи в оппозиции, их целью было ослабить или скомпрометировать правящую партию. Сейчас, будучи сами во власти, представители коалиции вынуждены смотреть на забор уже не как на инструмент политической борьбы, а как на элемент национальной безопасности и обязательств перед ЕС по защите его внешних границ", - отмечает Рудковский. Под вопросом может быть лишь "реализация плана бывшей правящей партии по установлению электрического забора на границе с Беларусью".

"Этот забор, действительно, инструмент, который повышает безопасность Польши до тех пор, пока по другую сторону существует режим Лукашенко, - заявляет, в свою очередь, Михал Потоцкий. - Это поддерживается Еврокомиссией, нашими партнерами в Западной Европе. К сожалению, мы переживаем период, когда в Европе вернулись заграждения на некоторых границах. Страны, у которых есть границы с Россией и Беларусью, строят заборы. Польша не исключение".

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