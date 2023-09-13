Режим подполья. Как власти Беларуси давят на сферу культуры

Работники культуры в Беларуси столкнулись с 925 случаями нарушения прав человека в период с января по июнь 2023 года. Таковой главный результат исследования имеющих место преследований по политическим мотивам и тенденций в сфере культуры в РБ, которое провел Белорусский ПЕН-центр. Его итоги во вторник, 12 сентября, представила глава организации Татьяна Нядбай.

Самые частые нарушения - доступ к правосудию и цензура

В рамках исследования ПЕН-центр провел 42 экспертных интервью с литераторами, художниками, фотографами, музыкантами, работниками театра, кино и музея, культурологами и журналистами. Татьяна Нядбай особо выделила тот факт, что интервью проводились с респондентами, которые живут и работают в Беларуси (за исключением трех человек). Большинство их были проведены с марта по июнь 2023 года.

Мониторинг нарушения прав человека в сфере культуры в Беларуси ПЕН-центр проводит уже четыре года, и сначала для этого использовались открытые источники - СМИ, блоги и соцсети. "Но мы поняли, что многое ускользает от нашего внимания, ведь люди под страхом репрессий не делятся информацией с медиа и правозащитниками. Поэтому мы можем не совсем хорошо понимать ситуацию, цифры могут быть неточные", - поясняет Нядбай.

В итоге только благодаря проведению интервью удалось выявить 105 новых случаев нарушений. "На самом деле, мы поняли, что чем больше мы опрашиваем людей, тем больше фактов нарушений мы выявляем. Кроме того, мы не включали в эту цифру те данные, которые не смогли проверить", - уточняет глава ПЕН-центра. Среди самых распространенных нарушений - доступ к правосудию (212 случаев), цензура (207), произвольное задержание (130), право на юридическую помощь (125), преследование за инакомыслие (115), административное преследование (104) и другое.

Допустимые темы - Великая Отечественная война и геноцид белорусского народа

В целом опрошенные респонденты единогласно заявили, что за последние полтора года ситуация в сфере культуры в Беларуси только ухудшается - через сужение деятельности, закрытие большинства организаций, давление на работников культуры и отсутствие какого-нибудь культурного развития внутри страны. "Цензура - самый популярный вид репрессий. Все должно быть стерильным с точки зрения политики и критических высказываний. Фактически независимая культура вернулась к практике советского времени, перешла в подполье, режим квартирников", - говорит Татьяна Нядбай.

Исследование также показало, что продолжаются проверки кадров на лояльность системе, увольнения в том числе высокопрофессиональных работников, что ведет к депрофессионализации системы. "Мы также все видим, что не прекращается вынужденная эмиграция", - указывает Нядбай. И добавляет, что многие деятели культуры все равно решают оставаться в стране, с одной стороны, объясняя это тем, что "вокруг неопределенность и безопасность", а с другой - воспринимают это как привилегию, которая позволит им реализоваться в будущем.

Говоря о разрешенных властями вещах, собеседники в ходе интервью рассказали о поощряемой идеологической тематике. "Основные темы - Великая Отечественная война и геноцид белорусского народа. Также допустимыми темами считаются народные традиции, декоративно-прикладное искусство и поиски культурного кода, но с оговоркой, ведь тема национальной идентичности довольно шаткая с точки зрения безопасности", - отмечает Нядбай. Кроме того, по ее словам, все больше фиксируется фактов атаки на белорусскую национальную культуру, а среди запрещенных тем после февраля 2022 года появилась и война в Украине.

"Независимое искусство в Беларуси невозможно"

В сфере литературы, как показало исследование, больше всего на ситуацию повлияло закрытие независимых издательств. Фактически в Беларуси сегодня многим авторам негде публиковаться. "Мы вашу книжку взяли бы напечатать, но не знаем, будем ли существовать через месяц", - приводит Нядбай цитату одного из собеседников. В итоге, по словам главы ПЕН-центра, в книжных магазинах в Беларуси отсутствуют знаковые современные авторы, книги на историческую тематику (кроме Великой Отечественной войны), а полки заполнены только литературой от госиздательств. Кроме того, 18 книг были признаны экстремистскими материалами, а из библиотек сообщают о чистках фондов.

Книги и журналы на тему белорусской идентичности и культуры исчезают из книжных магазинов страны Фото: DW/E.Daneyko

Ситуацию в сфере искусства интервьюируемые охарактеризовали как режим молчания. "У власти появился список неблагонадежных художников. Также в связи с изменениями в Кодексе о культуре теперь каждая выставка должна проходить процедуру согласования", - продолжает Нядбай. Еще один серьезный способ давления на художников - рост цен на аренду мастерских, иногда даже в два раза: "Одним словом, сейчас политически критическое независимое искусство невозможно".

Авторы исследования выявили и факты преследования по политическим мотивам музыкантов, а также работников кино, театров и музеев. "Есть список музыкантов, которым закрыт доступ на сцену, трудно получить свидетельство на гастроли. Такая же ситуация в театрах, где государство обязывает создавать идеологически выверенные спектакли. Белорусские музеи теряют людей и возможности развития - известный случай с музеем Заира Азгура, где целиком была заменена команда", - рассказала глава ПЕН-центра.

Исследование позволило услышать голоса из Беларуси

Более того, многие интервьюируемые заявили, что со временем репрессии в стране усиливаются и ширятся, создавая впечатление закручивания гаек. "За то, что раньше могли быть дать штраф или вынести предупрежение, теперь сразу закрывают. Если мы в 2020 году могли записать обращение, а сегодня ты поставил лайк (под постом в соцсети. - Ред.) - и тебя посадят. Хорошо если на 15 суток", - делится цитатами собеседников Татьяна Нядбай.

Подводя итог презентации исследования, она подчеркнула, что из-за нынешней ситуации преследований по политическим мотивам в медийной сфере создается дисбаланс, когда кажется, что в стране ничего нового не создается, а все живое находится за пределами страны. "Для меня это исследование важно тем, что через цитаты респондентов оно дает возможность услышать голос изнутри Беларуси и представить его на страницах СМИ", - заключила Нядбай.

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