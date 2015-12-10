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Сценас репетирующими артистами и зрительный зале Большого театра Беларуси в Минске
Фото: Natalia Fedosenko/dpa/TASS/picture alliance

Культура

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Последние публикации "DW Беларусь", посвященные культуре.

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Контекст

Сцена из спектакля "Собаки Европы" - Dogs of Europe, Берлин, 11 марта 2023 года

В Берлине запрещенный театр показал экстремистский спектакль

В Берлине запрещенный театр показал экстремистский спектакль

В Берлин привезли, пожалуй, самую масштабную постановку в истории белорусского театра - "Собаки Европы".
Культура13 марта 2023 г.
Белорусский писатель Саша Филипенко

Саша Филипенко: Нам нужно забрать русский язык у Путина

Саша Филипенко: Нам нужно забрать русский язык у Путина

Писатель рассказывает о том, почему россияне не выходят на протесты, о забытой Беларуси и окончании войны в Украине.
Культура13 марта 2023 г.
Bücher der Verlage Januskevic und Vesna Book

Кто издает белорусские книги за рубежом?

Кто издает белорусские книги за рубежом?

Как работают белорусские книжные издательства за границей, какие книги печатают - DW поговорила с издателями.
Литература7 марта 2023 г.
Lord Of The Lost на сцене национального отбора Германии на конкурс "Евровидение-2023"

"Евровидение-2023" и Украина: нюансы национальных отборов

"Евровидение-2023" и Украина: нюансы национальных отборов

Тема войны в финале национального отбора в Германии за небольшим исключением не поднималась - в отличие от других стран.
Культура4 марта 2023 г.
Darya Zhuk

Режиссер Дарья Жук: "Если не заявлять о себе, все забудут"

Режиссер Дарья Жук: "Если не заявлять о себе, все забудут"

Кинорежиссер рассказала DW о новой белорусской киноакадемии и о том, почему Netflix заморозил работу над ее проектом.
Культура23 февраля 2023 г.
Клаудиа Рот и Алексей Полуян

В Берлине началась новая эпоха белорусского кино

В Берлине началась новая эпоха белорусского кино

На Берлинале белорусские кинодеятели объявили о создании независимой киноакадемии в эмиграции.
Культура20 февраля 2023 г.
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О невероятной судьбе один из лучших художников Беларуси Наполеона Орды рассказывает известный экскурсовод Никита Монич.
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В Берлине представили рассказы Максима Знака о тюрьме

"Зекамерон" читала нобелевский лауреат Герта Мюллер. Репортаж DW.
Политика8 февраля 2023 г.05:11 мин.
Книги Максима Знака в фойе театра

"Зекамерон": тюремные рассказы Знака прочли в Берлине

Белорусского оппозиционера Максима Знака в Германии уже назвали родоначальником нового направления в прозе.
Культура7 февраля 2023 г.
Тюрьма во Франкфурте-на-Одере, фото из архива

Принудительный труд в тюрьмах ГДР: о чем знали на Западе?

Западноевропейские компании пользовались плодами трудов заключенных, отбывавших наказание в тюрьмах ГДР.
Культура23 ноября 2022 г.
Mitya Savelau | belarussischer Schauspieler

Белорус, сыгравший в "Короне": "Считал, что активизм важнее"

В популярном сериале Netflix снялся актер, который известен своими активистскими проектами.
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Мнения

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Так гартуецца сталь. Лявон Вольскі - пра гурт Tor Band

Лявон Вольскі
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Культура25 января 2023 г.
Павел Баркоўскі

Кнігацыд у Беларусі: улада супраць беларускай кнігі

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Общество19 мая 2022 г.
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Виктор Ерофеев: Прощай, друг Теркин!

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Культура10 апреля 2022 г.
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Виктор Ерофеев: Царь-Пацан оторвал Донбасс от Украины

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Политика23 февраля 2022 г.
Татьяна Фельгенгауэр, журналистка, радиоведущая, колумнистка DW

Российский шоу-бизнес на подтанцовках у Лукашенко

Татьяна Фельгенгауэр
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Политика22 сентября 2020 г.
Ефим Шуман

Инстинкт сострадания Светланы Алексиевич

Ефим Шуман
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Литература10 декабря 2015 г.