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Фото: Natalia Fedosenko/dpa/TASS/picture alliance
Культура
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Последние публикации "DW Беларусь", посвященные культуре.
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Контекст
В Берлине запрещенный театр показал экстремистский спектакль
В Берлине запрещенный театр показал экстремистский спектакль
В Берлин привезли, пожалуй, самую масштабную постановку в истории белорусского театра - "Собаки Европы".
Культура
13.03.2023
13 марта 2023 г.
Саша Филипенко: Нам нужно забрать русский язык у Путина
Саша Филипенко: Нам нужно забрать русский язык у Путина
Писатель рассказывает о том, почему россияне не выходят на протесты, о забытой Беларуси и окончании войны в Украине.
Культура
13.03.2023
13 марта 2023 г.
Кто издает белорусские книги за рубежом?
Кто издает белорусские книги за рубежом?
Как работают белорусские книжные издательства за границей, какие книги печатают - DW поговорила с издателями.
Литература
07.03.2023
7 марта 2023 г.
"Евровидение-2023" и Украина: нюансы национальных отборов
"Евровидение-2023" и Украина: нюансы национальных отборов
Тема войны в финале национального отбора в Германии за небольшим исключением не поднималась - в отличие от других стран.
Культура
04.03.2023
4 марта 2023 г.
Режиссер Дарья Жук: "Если не заявлять о себе, все забудут"
Режиссер Дарья Жук: "Если не заявлять о себе, все забудут"
Кинорежиссер рассказала DW о новой белорусской киноакадемии и о том, почему Netflix заморозил работу над ее проектом.
Культура
23.02.2023
23 февраля 2023 г.
В Берлине началась новая эпоха белорусского кино
В Берлине началась новая эпоха белорусского кино
На Берлинале белорусские кинодеятели объявили о создании независимой киноакадемии в эмиграции.
Культура
20.02.2023
20 февраля 2023 г.
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"Загадка Тихановской" - фильм DW на Мюнхенской конференции
Отдельное событие Мюнхенской конференции по безопасности - премьера фильма DW о Светлане Тихановской.
Политика
18.02.2023
18 февраля 2023 г.
Крутые художники из Беларуси: Наполеон Орда
О невероятной судьбе один из лучших художников Беларуси Наполеона Орды рассказывает известный экскурсовод Никита Монич.
Культура
15.02.2023
15 февраля 2023 г.
21:26 мин.
В Берлине представили рассказы Максима Знака о тюрьме
"Зекамерон" читала нобелевский лауреат Герта Мюллер. Репортаж DW.
Политика
08.02.2023
8 февраля 2023 г.
05:11 мин.
"Зекамерон": тюремные рассказы Знака прочли в Берлине
Белорусского оппозиционера Максима Знака в Германии уже назвали родоначальником нового направления в прозе.
Культура
07.02.2023
7 февраля 2023 г.
Принудительный труд в тюрьмах ГДР: о чем знали на Западе?
Западноевропейские компании пользовались плодами трудов заключенных, отбывавших наказание в тюрьмах ГДР.
Культура
23.11.2022
23 ноября 2022 г.
Белорус, сыгравший в "Короне": "Считал, что активизм важнее"
В популярном сериале Netflix снялся актер, который известен своими активистскими проектами.
Кино
18.11.2022
18 ноября 2022 г.
Пропустить раздел Мнения
Мнения
Так гартуецца сталь. Лявон Вольскі - пра гурт Tor Band
Лявон Вольскі
Колонка
Культура
25.01.2023
25 января 2023 г.
Кнігацыд у Беларусі: улада супраць беларускай кнігі
Павел Баркоўскі
Гостевой комментарий
Общество
19.05.2022
19 мая 2022 г.
Виктор Ерофеев: Прощай, друг Теркин!
Виктор Ерофеев
Гостевой комментарий
Культура
10.04.2022
10 апреля 2022 г.
Виктор Ерофеев: Царь-Пацан оторвал Донбасс от Украины
Виктор Ерофеев
Гостевой комментарий
Политика
23.02.2022
23 февраля 2022 г.
Российский шоу-бизнес на подтанцовках у Лукашенко
Татьяна Фельгенгауэр
Колонка
Политика
22.09.2020
22 сентября 2020 г.
Инстинкт сострадания Светланы Алексиевич
Ефим Шуман
Комментарий
Литература
10.12.2015
10 декабря 2015 г.
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