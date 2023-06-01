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Польша закрыла границу для фур с номерами России и Беларуси

Алесь Петрович | Татьяна Гаргалык
30 мин. назад

Запрет, который касается въезда на территорию Польши фур и прицепов, зарегистрированных в Беларуси и России, вступил в силу 1 июня. Что это означает для перевозчиков и как они реагируют - у DW.

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Фуры на белорусско-польской границе
Перецепка фур на белорусско-польской границе с 1 июня стала невозможнойФото: Ales Petrowitsch/DW

Ограничения на въезд в Польшу через польско-белорусскую границу для фур из РБ и РФ предусмотрены постановлением министерства внутренних дел и администрации Польши, опубликованным 29 мая. Согласно документу, "до особого распоряжения" запрещается въезд через эту границу грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных в России или Беларуси. При этом в тексте не сказано о запрете движения через границу Польши из Калининградской области России.

Что предшествовало запрету въезда для фур?

Решение о запрете пересечения польско-белорусской границы для фур и прицепов из РБ и РФ было принято в тот день, когда Верховный суд Беларуси отклонил апелляцию журналиста и активиста Союза поляков Беларуси Анджея Почобута. Он ранее был приговорен к восьми годам лишения свободы за "призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности РБ" и за "разжигание вражды или розни".

Анджей Почобут во время судебного процесса, январь 2023 года
Анджей Почобут во время судебного процесса, январь 2023 годаФото: LEONID SHCHEGLOV/BELTA/AFP/Getty Images

Приговор был вынесен в феврале 2023 года, и тогда польские власти объявили о приостановлении движения транспорта на польско-белорусском погранпереходе в Бобровниках "в интересах государственной безопасности". В интервью pap.pl замминистра внутренних дел Польши Мацей Вонсик назвал уже введенные ограничения "решительным ответом Польши" и не исключил дальнейшей эскалации отношений с Беларусью.

"Если Почобута не освободят, то Польша может ввести новые санкции", - сообщил Вонсик, уточнив, что его страна не согласится "ни с каким преследованием польских активистов". По словам замглавы польского МВД, освобождение Почобута является условием для начала переговоров об ослаблении санкций, а реакция Варшавы может стать все более жесткой.

Ездить в Польшу белорусским прицепам теперь нельзя

Стоит иметь в виду, что на самом деле запрет на въезд в ЕС грузовых автомобилей из России и Беларуси действует уже больше года. Санкции были введены после российского вторжения в Украину: в апреле 2022 года Евросоюз запретил автомобильные грузоперевозки (в том числе транзитные) для белорусских и российских компаний. Перемещаться по территории ЕС фуры из этих стран могли только по спецпропускам. Они выдавались, к примеру, для перевозки лекарств и других гуманитарных грузов.

Пункт пропуска
Пункт пропуска "Козловичи" на белорусско-польской границеФото: Ales Petrowitsch/DW

Однако запрет не затрагивал автоприцепы на белорусских номерах: в пунктах пропуска на границе их можно было прицепить к тягачу с европейской регистрацией и таким образом доставлять груз в Европу. Тоже самое происходило с товарами из Европы, которые белорусские фуры от пунктов пропуска везли дальше по своей стране и в Россию.

С 1 июня вариант с перецепкой грузов исключен. На единственный действующий на польско-белорусской границе грузовой пункт пропуска "Кукурыки" (с белорусской стороны - "Козловичи" около Бреста) теперь нельзя заезжать ни тягачам, ни прицепам, зарегистрированным в Беларуси и России. Перевозчикам остается лишь одно: они должны будут перегружать товар из одного прицепа в другой на территории транспортно-логистического центра, расположенного возле границы.

Кто выиграет и проиграет от ситуации на белорусско-польской границе?

Как рассказал представитель одной из белорусских транспортных компаний Станислав (имя изменено), перегрузка товара занимает больше времени и стоит дороже перецепки. Это отразится на сроках и стоимости доставки: она возрастет как для отправителя, так и для получателя. "В нашей фирме есть как белорусские фуры, так и с регистрацией в ЕС, поэтому всегда использовали перецепку, - делится Станислав. - Теперь придется перегружать, но тут есть нюанс: не со всяким товаром это можно сделать на границе".

Перевозить груз на белорусских прицепах (но не тягачах) все еще возможно через пункты пропуска с Литвой и Латвией. Однако, по решению белорусских властей, через эти погранпереходы запрещен въезд в страну фурам на польских номерах. "Приходится учитывать все эти заморочки, чтобы все-таки доставить груз в Европу и обратно. Но водители - на нервах: они переносят эти нововведения столь же тяжело, как и многосуточные очереди на границе", - сетует Святослав.

очередь из фур на границе Беларуси и Польши
Водители переносят нововведения столь же тяжело, как и многосуточные очереди на границеФото: Ales Petrowitsch/DW

Не в восторге от решения Варшавы и в польских транспортных компаниях. По мнению белоруса Алексея, работающего в одной из таких фирм, принятое решение будет выгодно Литве: "Все российские и белорусские прицепы повезут туда, а затем дальше по Европе. Получается, поляки сами отдают этот кусок рынка литовцам". Алексей считает, что пострадают, прежде всего, небольшие транспортные компании из восточной части Польши: "Вот этот семейный бизнес, который протестовал против белорусских фирм и блокировал погранпереходы, теперь поймет, что те протесты бумерангом ударят по самим польским компаниям".

Реакция водителей из очереди с польской стороны

А вот россиянин Александр, ожидавший вечером 31 мая въезда в Беларусь на пограничном переходе "Кукурыки", думает иначе: "Для польских перевозчиков будет лучше, для белорусских - проблемы. Я работаю на польскую фирму, но у меня много товарищей в белорусских, им будет запрещено пересекать границу. Ребята стараются быстро выехать, надеются на лучшее".

Белорус Максим - водитель польского тягача с белорусским прицепом. Это означит, что в РБ со стороны Литвы с 1 июня ему уже не въехать: "Надо просить сторонних перевозчиков, а это финансово затратно". По словам Максима, в будущем из-за перегрузки товаров на границе вырастут очереди. При этом водитель признался, что менять работу из-за сложившейся ситуации не собирается. Один из его польских коллег реагировал на новые правила гораздо более эмоционально: "Самая большая глупость! Граница должна быть открыта для всех, каждый хочет жить нормально!".

Минск пока демонстрирует сдержанность

Официальный Минск пока сдержанно отреагировал на ситуацию с фурами и прицепами на границе с Польшей. Так, в Государственном таможенном комитете РБ заявили, что хотя нынешний запрет не затрагивает перегрузку товаров из одного транспортного средства в другое, принятая польской стороной мера "еще больше усугубит положение европейского бизнеса".

фуры в очереди на выезд в Польшу
1 июня на пограпереходе "Козловичи" в очереди на выезд в Польшу находилось более восьмидесяти фурФото: Ales Petrowitsch/DW

В свою очередь, в белорусском Госпогранкомитете сообщили, что, несмотря на ограничительные меры со стороны Варшавы, намерены продолжать предпринимать шаги "для развития внешнеэкономической деятельности, соблюдения временных норм пропуска фур и эффективного проведения контроля". Кстати, днем 1 июня на пограпереходе "Козловичи" в очереди на выезд в Польшу, по официальной информации, находилось более восьмидесяти фур. В тоже время в пунктах пропуска с Литвой насчитывалось не более полусотни грузовиков.

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