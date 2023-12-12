Дональд Туск: Сильный ЕС делает Польшу сильнее

Избранный премьер-министром Польши Дональд Туск в своей программной речи в Сейме пообещал вернуть стране позиции лидера в Евросоюзе, а также призвал Запад усилить помощь Украине.

Дональд Туск, избранный Сеймом на должность премьер-министра Польши, подчеркнул важность сильного Евросоюза для своей страны. "Мы тем сильнее, тем более суверенны, чем сильнее не только Польша, но и Европейский Союз", - заявил он, выступая с программной речью в парламенте во вторник, 12 декабря.

По словам Туска, Польша будет важной частью НАТО и верным союзником США, а также восстановит лидирующие позиции в Евросоюзе. Однако будущий глава правительства дал понять, что не согласится ни на какие изменения договоров ЕС, которые поставят Польшу в невыгодное положение. "О каких-либо попытках изменить договоры, которые противоречат нашим интересам, не может быть и речи", - сказал он.

Туск призвал к "полной мобилизации" Запада для помощи Украине

В своей речи Туск призвал усилить поддержку Украины в противостоянии российской агрессии. "Мы громко и решительно потребуем полной мобилизации свободного мира, Запада, чтобы помочь Украине в этой войне", - заявил политик.

Он также пообещал урегулировать ситуацию с блокадой границы с Украиной, устроенной группой польских перевозчиков и продолжающейся уже более месяца. "Мы нашли способ удовлетворить потребности польских дальнобойщиков, чтобы как можно скорее и немедленно разблокировать границу", - сказал Туск, не вдаваясь в подробности.

Премьер Польши будет приведен к присяге 13 декабря

Сейм Польши на заседании 11 декабря большинством голосов избрал проевропейского политика Дональда Туска новым премьер-министром страны, ему поручили сформировать новое правительство. За Туска проголосовали 248 депутатов, против 201, воздержавшихся не было. Ранее в тот же день депутаты Сейма отказались продлевать работу временного правительства Матеуша Моравецкого из консервативной партии "Право и справедливость" (PiS).

12 декабря Туск представил свое будущее правительство, оно еще должно получить вотум доверия от Сейма. Президент Анджей Дуда пообещал привести правительство Туска к присяге утром 13 декабря. Ожидается, что сразу после этого Туск вылетит в Брюссель на саммит Евросоюза, который будет обсуждать вопросы о предоставлении Киеву финансовой помощи и начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Смотрите также: