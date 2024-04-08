Коалиция Туска лидирует на коммунальных выборах в Польше

"Победа проевропейских сил на парламентских выборах 15 октября теперь повторилась и на местных выборах", - прокомментировал предварительные результаты Дональд Туск.

Правящая в Польше коалиция во главе с премьер-министром Польши Дональдом Туском в ходе коммунальных выборов, прошедших в воскресенье, 7 апреля, закрепила результат, достигнутый после парламентских выборов в октябре 2023 года. Об этом свидетельствуют результаты предварительного опроса института Ipsos. Тем не менее национал-консервативная партия "Право и справедливость" (ПиС), которая до поражения на парламентских выборах правила в Польше на протяжении 8 лет, до сих пор остается самой популярной среди избирателей.

По данным Ipsos, "Право и справедливость" набирает 33,7% голосов, альянс "Гражданская коалиция" Дональда Туска - 31,9%, а входящие в правящую коалицию партии "Третий путь" и "Новые левые" - 13,5% и 6,8% соответственно. "Победа проевропейских сил на парламентских выборах 15 октября теперь повторилась и на местных выборах", - прокомментировал предварительные результаты Туск.

Окончательные результаты коммунальных выборов в Польше будут опубликованы в среду, 10 апреля.

Новое правительство Дональда Туска

Новое, проевропейское правительство премьер-министра Польши Дональда Туска было приведено к присяге в декабре 2023 года. Это стало возможным после парламентских выборов в октябре, в результате которых бывшей правящей партии "Право и справедливость" не удалось сформировать новое правительство. Хотя ПиС осталась крупнейшей партией по количеству мест в парламенте (194 из 460), найти союзников для формирования правительства большинства ей не удалось.

Вместе с тем оппозиционная коалиция, состоящая из партий "Гражданская платформа", "Новые левые" и "Третий путь" получила в парламенте 248 мест.

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