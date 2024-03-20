Вопрос репараций: Польша и Германия переосмысливают прошлое

Спустя почти 85 лет после нападения нацистской Германии на Польшу, ставшего началом Второй мировой войны, Варшава вновь заговорила о выплате Берлином репараций. "Уплатить по счету было бы исторически оправданным", - заявил премьер-министр Польши Дональд Туск канцлеру Германии Олафу Шольцу (Olaf Scholz) в Берлине 12 февраля 2024 года.

Что касается морального и материального аспекта возмещения ущерба, то "Германии еще есть что сделать", но не таким образом, чтобы это "в будущем стало фатальным" и создало напряжение в германо-польских отношениях, уточнил Туск, представляющий либеральную "Гражданскую платформу". Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также призвал свою немецкую коллегу Анналену Баербок (Annalena Baerbock) "творчески подойти к решению" вопроса сложного исторического наследия.

Спор о репарациях

Польша уже неоднократно выдвигала Германии требования об уплате компенсаций. В течение восьми лет правительство национально-консервативной партии "Право и справедливость" (PiS) с помощью антигерманской риторики пыталось извлечь для себя выгоды во внутренней политике. Председатель PiS Ярослав Качиньский неоднократно подчеркивал, что Германия до сих пор не расплатилась по историческим счетам.

Согласно экспертному заключению, сделанному в Польше, Берлин задолжал Варшаве свыше 1,3 трлн евро: за подневольный труд около 2,1 млн поляков в период нацизма, за переход восточных территорий страны к СССР (в ходе польско-советского обмена участками территорий в 1951 году. - Ред.) и за страдания 196 000 насильственно германизированных польских детей.

Разрушенная до основания Варшава, 1945 год Фото: EPU CAF/dpa/picture alliance

В сентябре 2022 года Сейм Польши принял резолюцию (за нее проголосовали и депутаты от тогдашней оппозиции во главе с Дональдом Туском), призывающую Германию взять на себя ответственность за содеянное в годы Второй мировой войны. Однако оппозиция настояла на замене в тексте резолюции слова "репарации" на "компенсации". Политические оппоненты Туска пытались дискредитировать его, изображая "предателем государства" и "агентом Берлина". Польша отказалась от репараций со стороны Германии, то есть от претензий от одного государства к другому, в 1953 году - таково преобладающая позиция юристов и историков из обеих стран. Этот отказ не касается индивидуальных требований о возмещении ущерба польским жертвам нацизма.

В дипломатической ноте Польши, направленной в 2022 году Германии, а также 50 другим странам, ООН, НАТО и США, которую правительство PiS не захотело обнародовать, репарации, как выяснилось позже, не упоминались. Тогда же уполномоченный польского правительства по вопросам репараций, замглавы МИД Аркадиуш Мулярчик посетил Берлин. Его требование провести в бундестаге дебаты о компенсационных выплатах Польше, как и ранее в случае с Грецией, осталось невыполненным.

Почему вопрос о репарациях оставался для Польши табу

После смены в декабре 2023 года польского правительства в стране возобновились политические дебаты о возможных репарациях со стороны ФРГ. В конце февраля президент Анджей Дуда, ранее являвшийся членом PiS, назвал отказ Туска от репарационных требований "позором", когда награждал авторов экспертного доклада о возмещении ущерба, нанесенного стране в годы Второй мировой войны. Дуда поставил под сомнение отказ Польши от репараций, о котором было объявлено в 1953 году и который ФРГ считает обязательным к исполнению.

Маркус Мекель Фото: Magda Schwabe/DW

Маркус Мекель (Markus Meckel) объясняет, почему вопрос о репарациях оставался для Польши табу даже после воссоединения Германии. Мекель, который был последним министром иностранных дел ГДР с апреля по август 1990 года, участвовал в переговорах в формате "2+4" между двумя немецкими государствами и странами-союзниками по антигитлеровской коалиции: СССР, США, Великобританией и Францией.

"Отказ от репараций был стратегически мудрым, - говорит экс-министр в интервью DW. - В то время вопрос границ имел абсолютный приоритет. Тот, кто сегодня вновь поднимает этот вопрос (репараций. - Ред.), рискует тем, что националисты в обеих странах могут снова вернуться к проблеме границ".

МИД ФРГ: Мы по-прежнему считаем, что вопрос о репарациях закрыт

Вопрос репараций в международно-правовом аспекте закрыт, но остается открытым с моральной точки зрения. Такое мнение сегодня доминирует и в Берлине, и в Варшаве. В польской столице замминистра иностранных дел Владислав Теофил Бартошевский, чей отец Владислав Бартошевский был узником Освенцима и в конце 90-х главой МИД, подтвердил 22 января 2024 года в эфире радиостанции RMF FM, что его ведомство работает над концепцией компенсаций. За это отвечает госсекретарь по европейским делам, опытный дипломат Марек Правда, экс-посол Польши в ФРГ и ЕС.

Берлин также высказывает готовность к сотрудничеству. "Мы ведем конструктивный и партнерский диалог с польской стороной по вопросам памяти и переосмысления нашей бурной общей истории, - сообщил DW представитель МИД Германии. - Мы хотим, чтобы этот диалог ориентирован на будущее. В то же время мы по-прежнему считаем, что вопрос о репарациях закрыт".

В политическую повестку вернулось и возобновление двустороннего межправительственного сотрудничества, прерванного в период правления PiS. Германия и Польша вместе с Францией вновь ведут трехсторонние переговоры в формате Веймарского треугольника.

Конкретные претензии и символические жесты

У Германии есть много возможностей загладить свою вину перед Польшей, объясняет представительница партии "Союз 90"/"зеленые" Нюке Славик (Nyke Slawik), чей отец родом из Польши. "Все демократические партии, представленные в бундестаге, согласны с углублением сотрудничества с Польшей", - добавляет Славик.

Нюке Славик Фото: Anna Maciol/DW

В этой связи она поднимает тему индивидуальных компенсаций жертвам нацизма. В этой связи в Берлине обсуждается создание пенсионного фонда и принятие на себя расходов, например, на оплату медикаментов и лечения около 45 000 поляков. Депутат бундестага также хотела бы ускорить строительство Немецко-польского дома в центре столицы ФРГ.

Славик считает, что Германия обязана участвовать в возрождении утраченного культурного достояния Польши. Ярким примером этого является восстановление Саксонского дворца в Варшаве, который немецкие оккупанты взорвали после подавления Варшавского восстания в 1944 году.

Общая безопасность вместо бумажной волокиты

Маркус Мекель, один из архитекторов примирения между двумя странами, хочет дать Польше больше гарантий безопасности. На фоне военного вторжения России в Украину он считает обязательным более тесное сотрудничество между Берлином и Варшавой в сфере безопасности и выступает за усиление немецкого присутствия на восточном фланге НАТО. Мекель идет дальше многих немецких политиков и призывает к тому, чтобы Германия сотрудничала с Польшей по вопросу членства Украины в НАТО.

Тема репараций остается на повестке дня в германо-польских отношениях, даже если теперь это называется компенсацией. В последние восемь лет Берлин дистанцировался от требований предыдущего правительства Польши о выплате триллионов евро. Однако сегодня в немецкой столице, напротив, появились признаки возобновления готовности к диалогу с Варшавой, даже по самым сложным вопросам.

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