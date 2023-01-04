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Солдаты вермахта в Варшаве осенью 1939 годаФото: Edisto Images/Newscom/picture alliance
ПолитикаГермания

Правительство ФРГ отвергло требование Польши о репарациях

Сергей Ромашенко
39 мин. назад

Польша добивается от Германии репараций за ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны. Германия вновь заявила, что вопрос о репарациях уже давно решен.

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Правительство ФРГ направило Польше вновь отвергла требования Варшавы о выплате репараций за ущерб, причиненный Польше нацистами в годы Второй мировой войны. Соответствующая дипломатическая нота от МИД ФРГ получена Варшавой 3 января, сообщило министерство иностранных дел Польши в среду, 4 января.

В ноте указывается, что "федеральное правительство по-прежнему считает вопрос о репарациях и конфискациях времен войны окончательно урегулированным, и правительство ФРГ не намерено вступать в переговоры по данному вопросу". В начале октября национал-консервативное правительство Польши в дипломатической ноте потребовала от Германии компенсации в размере 1,3 трлн евро за ущерб, причиненных в годы Второй мировой войны и нацистской оккупации.

Правительство ФРГ отвергает любые требования Польши о репарациях, подчеркивая, что данный вопрос уже урегулирован в рамках договора 2+4 (ФРГ, ГДР и четыре страны-победительницы во Второй мировой войне - Россия, США, Великобритания и Франция) о внешнеполитических аспектах воссоединения Германии. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) со всей ясностью подтвердила эту позицию Берлина еще в ходе визита в Варшаву в октябре.

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