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1944 год - разрушенная нацистами ВаршаваФото: akg-images/picture alliance
ПолитикаГермания

Польша попросит у ООН помощи в получении репараций от ФРГ

Даниил Сотников
48 мин. назад

Польша просит создать "платформу для диалога с Германией" по вопросу требуемых Варшавой репараций за Вторую мировую войну.

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Польша обратится в ООН с призывом оказать содействие в получении от ФРГ репараций за ущерб, нанесенный стране нацистской Германией в годы Второй мировой войны. Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик в эфире Польского радио во вторник, 3 января.

"Сегодня мы сделаем, пожалуй, самый важный шаг, а именно обратимся в ООН с просьбой о помощи в этом вопросе. Я попросил о встрече с генеральным секретарем ООН, с президентом Генеральной Ассамблеи ООН и с верховным комиссаром ООН по правам человека", - заявил Мулярчик, пояснив, что Польша стремится "донести свое послание до самой важной международной организации мира", а также до политиков, дипломатов и всего международного сообщества. "Мы умоляем их включиться в это дело, создать своего рода платформу для диалога с Германией, которая не хочет вести диалог", - сказал замглавы МИДа.

По его словам, Варшава также направила более 50 нот в страны Евросоюза, Совета Европы и НАТО, чтобы "эта тема была известна в нашем культурно-цивилизационном кругу, среди наших союзников". "Инициативы Польши за последние три месяца были направлены на то, чтобы привлечь внимание международного сообщества к тому факту, что существует проблема военных преступлений, за которые никто не привлечен к ответственности", - заявил Мулярчик.  

Польша требует от Германии репараций на 1,3 трлн евро

В октябре 2022 года Польша направила Германии официальную ноту о выплате "компенсации" за ущерб в годы Второй мировой на сумму в 1,3 трлн евро. С точки зрения правительства Германии, вопрос о репарациях Польше за ущерб, нанесенный стране нацистской оккупацией, закрыт, заявила тогда министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

В германском МИДе неоднократно заявляли, что ФРГ не видит оснований для удовлетворения требований польской стороны, ссылаясь на резолюцию польского сейма от 1953 года, в котором Варшава заявляла, что ФРГ исполнила все обязательства по компенсации ущерба.

Смотрите также:

Польша требует репараций от ФРГ

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