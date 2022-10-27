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Сотрудник коммунальных служб на автовышке и обвязанный тросом памятник советским воинам в Глубчице
Демонтаж памятника советским воинам в ГлубчицеФото: Grzegorz Klatka/dpa/picture alliance
ПолитикаПольша

В Польше демонтированы еще четыре памятника советским воинам

Павел Мыльников
41 мин. назад

Глава Института национальной памяти назвал демонтированные в Польше советские монументы символом системы, вдохновляющей нынешнее руководство России, и напомнил об ответственности Кремля за войну в Украине.

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В Польше в четверг, 27 октября, были демонтированы еще четыре памятника, посвященных советским воинам. Речь идет о монументах "благодарности Красной Армии" в городах Глубчице и Бычина, памятнике в Боболице, а также монументе в районе Сташува, уточнил Институт национальной памяти (ИНП).

Демонтированные памятники символизировали отнюдь не свободу, заявил президент ИНП Кароль Навроцкий. Он назвал монументы символом "системы, которая после 1945 года подчинила себе пол-Европы", системы, "которая убивала польских рабочих и активистов антикоммунистической оппозиции", а также символом "той системы, которая вдохновляет нынешних руководителей Российской Федерации, ответственных за войну в Украине".

Польский закон о сносе советских памятников

В октябре 2017 года в Польше вступил в силу закон о сносе советских памятников в рамках программы декоммунизации страны. По оценкам ИНП, в период коммунизма на территории Польши было воздвигнуто около 500 монументов "благодарности Красной Армии". С тех пор многих из них, установленные не в местах захоронения погибших солдат, были демонтированы. В то же время, отмечает агентство dpa, солдатские кладбища находятся под охраной польского государства.  

В марте 2022 года глава ИНП Навроцкий обратился с предложением к властям всех стран, в частности, государств бывшего коммунистического блока, убрать из публичного пространства имена и символы, относящиеся к людям, организациям, событиям и датам коммунистического периода в их истории. После начала войны в Украине памятники времен СССР начали массово сносить в странах Балтии. Кроме того, в столице Финляндии демонтировали подаренный СССР памятник "Мир во всем мире".

Смотрите также:

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