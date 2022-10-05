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Фото: Winfried Rothermel/picture alliance
ПолитикаГермания

Берлин получил ноту МИД Польши о выплате репараций

Анна Неверова
13 мин. назад

В правительстве ФРГ сообщили, что документ изучат, после чего будет подготовлен ответ. Накануне глава МИД Германии отвергла требование Польши о репарациях.

https://www.dw.com/ru/berlin-polucil-notu-mid-polsi-o-vyplate-reparacij/a-63349704

В правительстве Германии сообщили, что получили ноту, направленную министерством иностранных дел Польши, о выплате репараций за ущерб, нанесенный стране нацистской оккупацией в годы Второй мировой войны, передает агентство KNA в среду, 5 октября. По словам представителя правительства ФРГ, ноту изучат, после чего на нее будет подготовлен ответ.

Содержание документа, подписанного 3 октября, ранее было озвучено польским министром иностранных дел Збигневом Рау. По его словам, нота выражает убеждение Варшавы, что стороны должны предпринять действия по устойчивому урегулированию вопроса репараций. Польша настаивает на том, чтобы стороны урегулировали выплату компенсаций за материальный и нематериальный ущерб в связи с оккупацией.

"Такое урегулирование позволит польско-германским отношениям основываться на справедливости и правде, приведет к закрытию болезненных страниц в прошлом и обеспечит дальнейшее развитие двусторонних отношений в духе добрососедства", - отметил глава МИД Польши.

Глава МИД Германии отвергла требование Польши о репарациях

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) отвергла требование Варшавы о репарациях. После встречи с главой польского МИД во вторник, 4 октября, она заявила, что с точки зрения правительства ФРГ вопрос о компенсациях Польше закрыт. В то же время она подчеркнула, что остается "вечная задача" помнить о тех страданиях, которые Германия причинила полякам. "Германия беспрекословно несет свою историческую ответственность", - сказала Бербок.

Польша оценивает сумму компенсаций в 1,3 триллиона евро

Збигнев Рау в своем заявлении о направленной Германии ноте не назвал конкретную сумму компенсаций. Вместе с тем в начале сентября глава правящей в Польше партии "Закон и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский оценил размер компенсаций в 1,3 триллиона евро. По его словам, эта сумма была подсчитана консервативным способом и могла быть значительно выше.

Представитель германского МИД в ответ на это заявил, что Германия не видит оснований для требований польской стороны о возмещении ущерба от Второй мировой войны. Он повторил аргумент, на который Берлин уже неоднократно ссылался: Польша отказалась от дальнейших репараций еще в 1953 году и неоднократно подтверждала это.

Смотрите также: 

Польша требует репараций от ФРГ

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