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Анналена Бербок и Збигнев Рау во время встречи в Варшаве 4 октября
Анналена Бербок и Збигнев Рау во время встречи в Варшаве 4 октябряФото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Глава МИД Германии отвергла требование Польши о репарациях

Анна Неверова
52 мин. назад

Анналена Бербок категорически отклонила требования Варшавы о выплате репараций. В Польше высказали мнение, что позиция Германии по этому вопросу будет "развиваться".

https://www.dw.com/ru/glava-mid-germanii-otvergla-trebovanie-polsi-o-reparaciah-za-vtoruu-mirovuu-vojnu/a-63333052

С точки зрения правительства Германии вопрос о репарациях Польше за ущерб, нанесенный стране нацистской оккупацией в годы Второй мировой войны, закрыт. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) во время пресс-конференции в Варшаве во вторник, 4 октября. Глава МИД Германии категорически отклонила притязания Польши на выплаты.

В то же время она подчеркнула, что остается "вечная задача" помнить о тех страданиях, которые Германия причинила полякам. "Германия беспрекословно несет свою историческую ответственность", - сказала Бербок.

Накануне министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций. Он указал, что Польша настаивает на том, чтобы стороны урегулировали выплату компенсаций за материальный и нематериальный ущерб в связи с оккупацией.

Польша оценила сумму репараций в 1,3 триллиона евро

После встречи с главой МИД Германии Звигнев Рау высказал мнение, что позиция ФРГ по этому вопросу будет "развиваться". Он указал на совместную ответственность Польши и Германии в отношении прошлых, нынешних и будущих поколений.

В начале сентября глава правящей в Польше партии "Закон и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский оценил размер компенсаций в 1,3 триллиона евро. По его словам, эта сумма была подсчитана консервативным способом и могла быть значительно выше.

Представитель германского МИД в ответ на это заявил, что Германия не видит оснований для требований Польши о возмещении ущерба от Второй мировой войны. Он повторил аргумент, на который Берлин уже неоднократно ссылался: Польша отказалась от дальнейших репараций еще в 1953 году и неоднократно подтверждала это.

В сентябре 2017 года тогдашний пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) подчеркнул, что, неся ответственность за "немыслимые преступления" нацистов в период Второй мировой войны, Берлин уже выплатил Польше репарации. Кроме того, Германия продолжает осуществлять выплаты за последствия преступлений нацистского режима.

Смотрите также: 

Польша требует репараций от ФРГ

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