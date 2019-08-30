Польша призвала ФРГ вернуть награбленные во время войны культурные ценности

Через 30 лет после подписания с Германией договора о добрососедстве президент Польши Анджей Дуда призвал Берлин прилагать более энергичные усилия, направленные на примирение между двумя странами и преодоление тяжелого прошлого. В ходе дискуссионного форума с участием немецкой и польской молодежи в Варшаве в четверг, 17 июня, Дуда поблагодарил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) за то, что тот во время предыдущего визита попросил прощения за преступления, совершенные немцами в Польше.
"Такие слова укрепляют дружбу и примирение", - сказал Дуда, отметив, однако, что нужны и конкретные дела. Президент Польши, в частности, предложил Германии начать диалог о возвращении его стране культурных ценностей, награбленных во время нацистской оккупации Польши. Их количество Дуда оценил в один миллион. Глава польского государства также указал, что во время оккупации было разрушено 70 процентов архитектурных строений в Польше.
"Важно привести эти вещи в порядок. Мы ожидаем дальнейших шагов, чтобы завершить процесс примирения. В германо-польских отношениях не должно оставаться белых пятен, табуированных тем и лживости", - подчеркнул Анджей Дуда.
Дуда не потребовал репараций
В то же время польский президент не стал вновь озвучивать требования Варшавы о выплате его стране репараций за разрушения во время Второй мировой войны. Председатель правящей в Польше национал-консервативной партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский оценил объем репараций в несколько сот миллиардов евро.
Франк-Вальтер Штайнмайер в своем обращении к участникам форума лишь кратко отреагировал на критику со стороны Дуды. "История сильно отягощает германо-польские отношения", - констатировал он. Штайнмайер призвал к укреплению доверия и высоко оценил широкое сотрудничество между двумя странами, ставшее возможным благодаря подписанию договора о добрососедстве 30 лет тому назад.
"На фоне трудной истории наших стран этот договор - подарок, который нужно оберегать. Партнерство между Германией и Польшей со времени подписания договора расцвело пышным цветом", - отметил Штайнмайер.
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Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года
Междубурье
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Свастика рядом с серпом и молотом
Так приветствовали самих себя в городке Янов войска вермахта и РККА. Через неделю после подписания в Москве "пакта Молотова-Риббентропа" с его секретным протоколом Гитлер напал на Польшу. 17 сентября без объявления войны польскую границу перешли с востока части Красной армии: 21 стрелковая и 13 кавалерийских дивизий, 16 танковых и 2 моторизованные бригады, более 600 тысяч человек.
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Перекур союзников
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Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года
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Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года
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Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года
За кулисами переговоров
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Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года
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Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года
Выезд в народ
В командирской легковушке офицера вермахта. На заднем плане - местные жители. В кадр явно попали случайно.
Автор: Ефим Шуман