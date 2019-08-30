 Польша призвала ФРГ вернуть награбленные во время войны культурные ценности | Новости из Германии о Европе | DW | 17.06.2021

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Европа

Польша призвала ФРГ вернуть награбленные во время войны культурные ценности

Президент Польши Дуда оценил количество похищенных нацистами культурных ценностей в один миллион. Он напомнил, что во время нацистской оккупации в Польше было разрушено 70 процентов архитектурных строений.

Президенты ФРГ и Польши Франк-Вальтер Штайнмайер и Анджей Дуда

Президенты ФРГ и Польши Франк-Вальтер Штайнмайер и Анджей Дуда

Через 30 лет после подписания с Германией договора о добрососедстве президент Польши Анджей Дуда призвал Берлин прилагать более энергичные усилия, направленные на примирение между двумя странами и преодоление тяжелого прошлого. В ходе дискуссионного форума с участием немецкой и польской молодежи в Варшаве в четверг, 17 июня, Дуда поблагодарил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) за то, что тот во время предыдущего визита попросил прощения за преступления, совершенные немцами в Польше.

"Такие слова укрепляют дружбу и примирение", - сказал Дуда, отметив, однако, что нужны и конкретные дела. Президент Польши, в частности, предложил Германии начать диалог о возвращении его стране культурных ценностей, награбленных во время нацистской оккупации Польши. Их количество Дуда оценил в один миллион. Глава польского государства также указал, что во время оккупации было разрушено 70 процентов архитектурных строений в Польше.

"Важно привести эти вещи в порядок. Мы ожидаем дальнейших шагов, чтобы завершить процесс примирения. В германо-польских отношениях не должно оставаться белых пятен, табуированных тем и лживости", - подчеркнул Анджей Дуда.

Дуда не потребовал репараций

В то же время польский президент не стал вновь озвучивать требования Варшавы о выплате его стране репараций за разрушения во время Второй мировой войны. Председатель правящей в Польше национал-консервативной партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский оценил объем репараций в несколько сот миллиардов евро.

Франк-Вальтер Штайнмайер в своем обращении к участникам форума лишь кратко отреагировал на критику со стороны Дуды. "История сильно отягощает германо-польские отношения", - констатировал он. Штайнмайер призвал к укреплению доверия и высоко оценил широкое сотрудничество между двумя странами, ставшее возможным благодаря подписанию договора о добрососедстве 30 лет тому назад.

"На фоне трудной истории наших стран этот договор - подарок, который нужно оберегать. Партнерство между Германией и Польшей со времени подписания договора расцвело пышным цветом", - отметил Штайнмайер.

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  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

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  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

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    В 1964 году Семен Кривошеин (на снимке справа), к тому времени генерал-лейтенант запаса, кавалер трех орденов Ленина, трех орденов Красного Знамени и других наград, выпустил книгу воспоминаний под названием "Междубурье". О вторжении в Польшу и совместном военном параде в Брест-Литовске пишет скупо, утверждая, что парада никакого не было, а было "прохождение торжественным маршем".

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Свастика рядом с серпом и молотом

    Так приветствовали самих себя в городке Янов войска вермахта и РККА. Через неделю после подписания в Москве "пакта Молотова-Риббентропа" с его секретным протоколом Гитлер напал на Польшу. 17 сентября без объявления войны польскую границу перешли с востока части Красной армии: 21 стрелковая и 13 кавалерийских дивизий, 16 танковых и 2 моторизованные бригады, более 600 тысяч человек.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Перекур союзников

    Братания в сентябре 1939 года, конечно, не было: этого не допускали командиры. Уж очень крутым был поворот. Еще совсем недавно в СССР писали о "кровавом фашистском режиме", а в нацистской Германии - о "еврейском большевизме", а теперь "третий рейх" и сталинский Советский Союз - союзники.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Любопытно познакомиться

    Немецкие мотоциклисты и командирский танк Красной армии Т-26.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Обязательный политработник

    Из Москвы была дана команда, чтобы в переговорах с немцами в Брест-Литовске обязательно участвовал и политработник. Им стал батальонный комиссар Филипп Боровенский. На снимке он на переднем плане в шлеме, рядом с броневиком.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    За кулисами переговоров

    Договоривались офицеры обеих армий не только о том, как установить демаркационную линию, какую музыку будут играть на параде военные оркестры, и о других подобных формальностях. За кулисами остались переговоры о выдаче гестапо немецких и австрийских коммунистов, бежавших из "третьего рейха" в Советский Союз. Об этих последствиях германо-советского "братства по оружию" тоже пишет Герхард Пауль.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Довольны не все

    Обстановка в Бресте (тогда он назывался Брест-Литовск) 20-22 сентября была теплая. Но, похоже, не всем это новое "боевое товарищество" было по душе. Или офицер Красной армии на снимке просто недоволен тем, что его снимает немецкий военный фотограф?

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Выезд в народ

    В командирской легковушке офицера вермахта. На заднем плане - местные жители. В кадр явно попали случайно.

    Автор: Ефим Шуман


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