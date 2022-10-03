Варшава предлагает Берлину урегулировать вопрос репараций

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал в понедельник, 3 октября, ноту в адрес Германии с требованием репараций за ущерб, нанесенный стране нацистской оккупацией в годы Второй мировой войны. По его словам, нота, которая будет передана МИД ФРГ, выражает убеждение Варшавы, что стороны должны предпринять действия по устойчивому урегулированию вопроса репараций. Рау указал, что Польша настаивает на том, чтобы стороны урегулировали выплату компенсаций за материальный и нематериальный ущерб в связи с оккупацией. "Такое урегулирование позволит польско-германским отношениям основываться на справедливости и правде, приведет к закрытию болезненных страниц в прошлом и обеспечит дальнейшее развитие двусторонних отношений в духе добрососедства ", - подчеркнул глава МИД Польши.

Рау не назвал конкретную сумму компенсаций. Глава правящей в Польше партии "Закон и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский оценил ее в начале сентября в 1,3 триллиона евро. По его словам, сумма была подсчитана консервативным способом и могла быть значительно выше. Качиньский выразил уверенность, что немецкая экономика может "прекрасно справиться" с этой суммой, не будучи раздавленной ей. Он отметил, что речь идет не о единовременной выплате, а о платежах, растянутых на десятилетия.

Берлин отвергает требования репараций

Германия не видит оснований для требований Польши о возмещении ущерба от Второй мировой войны. "Позиция федерального правительства неизменна. Вопрос о репарациях закрыт", - заявил 1 сентября представитель германского МИД в ответ на требования Варшавы, повторив аргумент, на который Берлин уже неоднократно ссылался в этой дискуссии: Польша отказалась от дальнейших репараций еще в 1953 году и неоднократно подтверждала это.Таким образом, с точки зрения германских властей, вопрос о репарациях был окончательно решен.

В сентябре 2017 года тогдашний пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) подчеркнул, что, неся ответственность за "немыслимые преступления" нацистов в период Второй мировой войны, Берлин уже выплатил Польше репарации. Кроме того, Германия продолжает осуществлять выплаты за последствия преступлений нацистского режима.

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