  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Глава МИД Польши Збигнев Рау
Глава МИД Польши Збигнев РауФото: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto/Getty Images
ПолитикаГермания

Варшава предлагает Берлину урегулировать вопрос репараций

Сергей Куприков
18 мин. назад

Глава МИД Польши Збигнев Рау подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций за ущерб от нацистской оккупации.

https://www.dw.com/ru/varsava-predlagaet-berlinu-uregulirovat-vopros-reparacij/a-63322235

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал в понедельник, 3 октября, ноту в адрес Германии с требованием репараций за ущерб, нанесенный стране нацистской оккупацией в годы Второй мировой войны. По его словам, нота, которая будет передана МИД ФРГ, выражает убеждение Варшавы, что стороны должны предпринять действия по устойчивому урегулированию вопроса репараций. Рау указал, что Польша настаивает на том, чтобы стороны урегулировали выплату компенсаций за материальный и нематериальный ущерб в связи с оккупацией. "Такое урегулирование позволит польско-германским отношениям основываться на справедливости и правде, приведет к закрытию болезненных страниц в прошлом и обеспечит дальнейшее развитие двусторонних отношений в духе добрососедства ", - подчеркнул глава МИД Польши.

Рау не назвал конкретную сумму компенсаций. Глава правящей в Польше партии "Закон и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский оценил ее в начале сентября в 1,3 триллиона евро. По его словам, сумма была подсчитана консервативным способом и могла быть значительно выше. Качиньский выразил уверенность, что немецкая экономика может "прекрасно справиться" с этой суммой, не будучи раздавленной ей. Он отметил, что речь идет не о единовременной выплате, а о платежах, растянутых на десятилетия.

Берлин отвергает требования репараций

Германия не видит оснований для требований Польши о возмещении ущерба от Второй мировой войны. "Позиция федерального правительства неизменна. Вопрос о репарациях закрыт", - заявил 1 сентября представитель германского МИД в ответ на требования Варшавы, повторив аргумент, на который Берлин уже неоднократно ссылался в этой дискуссии: Польша отказалась от дальнейших репараций еще в 1953 году и неоднократно подтверждала это.Таким образом, с точки зрения германских властей, вопрос о репарациях был окончательно решен.

В сентябре 2017 года тогдашний пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) подчеркнул, что, неся ответственность за "немыслимые преступления" нацистов в период Второй мировой войны, Берлин уже выплатил Польше репарации. Кроме того, Германия продолжает осуществлять выплаты за последствия преступлений нацистского режима.

Смотрите также:

Министр экономики Германии назвал требования Афин о репарациях глупыми (08.04.2015)

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Президент ФРГ выступил с речью к 80-летию нападения на СССР (18.06.2021)

Президент ФРГ выступил с речью к 80-летию нападения на СССР (18.06.2021)

На открытии в музее Карлсхорст выставки, посвященной советским военнопленным, выступил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Посол России на мероприятие приехал, посол Украины - нет.
Политика
18 июня 2021 г.
03:58 мин.
external

Для большинства немцев важно сохранить память о преступлениях национал-социализма (24.01.2020)

Для большинства немцев важно сохранить память о преступлениях национал-социализма (24.01.2020)

Почти две трети участников опроса, проведенного в Германии по заказу DW, выступают против подведения окончательной черты под эпохой национал-социализма. Подробности - в нашем материале.
Общество
24 января 2020 г.
02:22 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Заседание Госдумы (фото из архива)

Госдума ратифицировала аннексию четырех регионов Украины

Политика
2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Александр Лукашенко и Владимир Путин (апрель 2022)

"РФ введет войска": ждет ли Беларусь то же, что и Украину?

"РФ введет войска": ждет ли Беларусь то же, что и Украину?

Конфликты
3 ч. назад
Совладелец Deutsche ReGas Штефан Кнабе в Лубмине на месте сооружения СПГ-терминала Deutsche Ostsee

Первый СПГ-терминал в Германии: стартап обгонит государство?

Первый СПГ-терминал в Германии: стартап обгонит государство?

Экономика и бизнес
12 ч. назад
Андрей Данилко, народный артист Украины, получил известность благодаря образу Верки Сердючки

Данилко: "Раша, гудбай!" - щелчок по носу политике Путина

Данилко: "Раша, гудбай!" - щелчок по носу политике Путина

Политика
2 октября 2022 г.
Владимир Путин во время подписания договоров о "присоединении к РФ" аннексированных украинских территорий

Попытка Путина объявить войну всем. Реакция ФРГ на аннексию

Попытка Путина объявить войну всем. Реакция ФРГ на аннексию

Политика
1 октября 2022 г.
Задержания в Москве во время протестов против мобилизации

Юрист: Шанс привлечь к ответственности за пытки минимален

Юрист: Шанс привлечь к ответственности за пытки минимален

Политика
1 октября 2022 г.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генсек НАТО: Украина имеет право освобождать свои территории

Генсек НАТО: Украина имеет право освобождать свои территории

Конфликты
30 сентября 2022 г.
На главную страницу