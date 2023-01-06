Польша усиливает давление на Германию в вопросе о репарациях

Варшава хочет получить от Берлина 1,3 трлн евро в качестве компенсации за ущерб, нанесенный оккупацией Польши во время Второй мировой войны. Власти ФРГ считают вопрос репараций закрытым.

"Этот ответ для нас, МИДа Польши и польского государства, удивителен, потому что Германия не может закрыть вопрос, который никогда не поднимался. Не было ни консультаций, ни переговоров", - заявил замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик в Варшаве в среду, 4 января.

"Мы не признаем позицию Германии, отвергаем ее полностью как абсолютно необоснованную и ошибочную. Мы будем действовать на международной арене, а также в Германии, чтобы убедить международную и немецкую общественность изменить свою позицию", - заверил замминистра.

Для Германии вопрос о репарациях закрыт

Новость, вызвавшая такое возмущение в Варшаве, была короткой и ясной: "Согласно заявлению правительства Федеративной Республики Германия, вопрос о репарациях и компенсации за ущерб, нанесенный во время (Второй мировой. - Ред.) войны, остается закрытым, и оно не намерено начинать переговоры по нему". Ответ польского МИДа последовал незамедлительно: "Правительство Польши продолжит усилия по урегулированию вопроса о долгах, возникших в результате немецкой агрессии и оккупации в 1939-1945 годах".

Разрушенная Варшава, 1945 год Фото: PRASA/Prasa/dpa/picture alliance

На самом деле никто в лагере национально-консервативной коалиции, находящейся у власти в Польше с 2015 года, всерьез не ожидал, что ответ Германии будет иным. В конце концов, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) достаточно четко изложила позицию Берлина 4 октября 2022 года - в ответ на направленную днем ранее польскую дипломатическую ноту с требованиями репараций.

"Германия несет свою историческую ответственность без всяких "если" и "но". Нашей постоянной задачей остается увековечивание памяти о бесчисленных страданиях, которые Германия причинила Польше с таким уровнем жестокости, которого не было в других местах", - отметила Бербок в октябре, находясь в Варшаве.

"В то же время, с точки зрения немецкого правительства, вы знаете, что вопрос о репарациях закрыт", - добавила она, обращаясь к своему польскому коллеге Збигневу Рау. Стоить напомнить, что в 1953 году власти ПНР заявили, что с 1 января 1954 года страна отказывается от всех неурегулированных требований относительно военных репараций. В этой связи в августе 2017 года тогдашний польский министр обороны Антоний Мачеревич заявил, что от репараций в 1953 году отказалась не современная Польша, а "советская колония" Польская Народная Республика.

Варшава требует от Берлина репарации в размере 1,3 трлн евро

Замминистра иностранных дел Мулярчик, член партии "Закон и справедливость" (ЗиС), крупнейшей из входяших в правительственную коалицию, несколько лет назад сделал главным вопросом своей карьеры требование к Германии о выплате ею репараций. С 2017 года Мулярчик возглавляет созданную парламентом рабочую группу по определению потерь Варшавы во Второй мировой войне.

Замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик Фото: Tomasz Gzell/PAP/picture alliance

1 сентября 2022 года, в 73-ю годовщину нацистского вторжения в Польшу, он представил окончательный отчет по этому поводу, в котором фигурирует цифра в 6,2 трлн злотых, что эквивалентно примерно 1,3 трлн евро.

"Немцы не проводят дружественную политику в отношении Польши, они хотят установить здесь свою зону влияния и обращаться с Польшей как с вассалом", - указал замминистра в интервью польскому информагентству PAP во вторник, 3 января. При этом он назвал ответ Германии "пренебрежением к Польше и полякам".

Польша рассчитывает на подержку своих требований со стороны ООН и США

Чтобы усилить давление на Берлин, Варшава обратилась к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой о поддержке по вопросу репараций. Кроме того, в Варшаву была приглашена генеральный секретарь ЮНЕСКО Одри Азуле, а Мулярчик объявил о поездке в США, в ходе которой он планирует заполучить союзников на Капитолийском холме.

Опрос, проведенный институтом Ipsos по заказу польских СМИ в начале января 2023 года, показал, что 75 процентов немцев отвергают претензии Варшавы по репарациям. Однако этот результат не помешал Мулярчику объявить об информационной кампании в Германии: "Мы надеемся, что со временем убедим немцев в том, что этот вопрос должен быть решен", - подчеркнул замминистра. И признался, что возлагает особые надежды на молодое поколение немцев.

Плакат в Варшаве в поддержку требования выплаты репараций (фото из архива) Фото: M. Gwozdz-Pallokat

Позиция Берлина в вопросе о репарациях предоставляет национально-консервативному правительству Польши благоприятную возможность усилить конфронтацию с соседней страной. Критика Германии, похоже, является одной из главных тем польских правых в ходе агитационной кампании перед парламентскими выборами, запланированными на осень 2023 года. Крупнейшая оппозиционная партия "Гражданская платформа" (ГП), возглавляемая бывшим премьер-министром Польши и экс-главой Европейского совета Дональдом Туском, изображается ими в качестве "агента Берлина".

Независимо от того, кто выиграет предстоящие выборы в польский Сейм, победителю как-то придется решать вопрос о репарациях. Так, в ходе уже упомянутого соцопроса Ipsos 66 процентов респондентов в Польше высказались за получение компенсаций от Германии. А в резолюции Сейма, поддержанной также и оппозцией и принятой в середине сентября прошлого года, сказано, что Польша никогда не получала компенсаций за нанесенный войной ущерб и никогда не отказывалась от своих претензий.

Смотрите также: