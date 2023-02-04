Отказ врачей делать аборт жертве изнасилования потряс Польшу

В Польше в центре внимания общественности и политиков находится дело 14-летней девочки, которая стала жертвой изнасилования - подростка с инвалидностью в Подляшье изнасиловал собственный дядя, и в результате изнасилования она забеременела. Ее тетя, заметившая что племянница беременна, настаивала на аборте.

Но, несмотря на то, что у девочки была справка прокуратуры о совершении в отношении нее преступления, которая давала право на легальный аборт, в местной больнице отказались его делать. Подляское воеводство, что на границе с Беларусью, считается оплотом национально-консервативной партии "Право и справедливость" (PiS), которая у власти в Польше с 2015 года.

Право на аборт и моральные убеждения врачей

Врачи мотивировали свой отказ нравственными соображениями, сообщил еженедельник Polityka. Польский закон об ограничении абортов содержит положение, согласно которому врачи могут отказать пациенту в прерывании беременности, если это противоречит их религиозным убеждениям. Так произошло и в данном случае. В больнице, куда потерпевшая пришла вместе со своей тетей, им в грубой форме отказали. В ответ на просьбу посоветовать, как же теперь быть, они услышали: "Это не наше дело".

Однако, согласно закону, врач, который отказывается делать аборт, должен назвать имя другого врача, который может взять это на себя. Моральные принципы и убеждения являются индивидуальными и не могут распространяться на всю больницу. Но эта норма закона, по данным Polityka, была проигнорирована.

Плакат польских противников абортов, размещенный в ходе их информационной кампании Фото: Monika Sieradzka/DW

Выход из ситуации нашел польский Фонд женщин и планирования семьи FEDERA, ставший последней инстанцией для отчаявшихся женщин. Решение проблемы было насущным. "Близилась 12-я неделя беременности, мы должны были действовать быстро, - пояснила руководитель FEDERA Кристина Качпура в интервью Gazeta Wyborcza. - Аборт успешно провели в Варшаве".

Активистка отказалась сообщить журналистам подробности о девушке: "Семья живет в маленьком городке и не хочет быть мишенью для нападок". Зато Качпура призвала власти проверить сложившуюся ситуацию во всех больницах региона и раскритиковала то, что профессия врача, по ее оценке, стала в стране "политической": "Вместо того, чтобы заботиться о здоровье пациенток, врач прячется за ширмой убеждений и за статьями закона".

Министр здравоохранения "шокирован"

Тем временем на инцидент отреагировал министр здравоохранения Польши Адам Недзельский. "Мы шокированы этим случаем, и наша реакция на него понятна, - заявил он журналистам. Министр указал, что поведение врачей было неприемлемым и объявил, что возьмет этот случай под свой контроль.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский Фото: Piotr Polak/PAP/picture alliance

Между тем группы по защите прав женщин и польская оппозиция снова требуют смягчить закон об абортах , который, как утверждают его противники, фактически делает такие операции невозможными.

Норма о религионых убеждениях, которой врачи, отказывающиеся делать пациентам аборты, пользуются для избежания возможного судебного преследования, является "варварской и бесчеловечной" и должна быть отменена, подчеркивает Катаржина Котула из леволиберальной партии "Весна". Барбара Новацкая из левоцентристской Гражданской коалиции объявила о внесении в Сейм подготовленного оппозицией законопроекта об отмене этого положения закона.

Строгое законодательство об абортах

В 2020 году Конституционный суд Польши ужесточил и без того уже строгое законодательство о прерывании беременности. Он вынес постановление о незаконности абортов практически во всех случаях, включая тяжелую и необратимую инвалидность, а также опасные для жизни заболевания плода.

Аборт стало возможным сделать только в двух случаях - если беременность является результатом изнасилования или если жизнь матери находится под угрозой. Однако на практике даже этими основаниями не всегда можно воспользоваться, так как врачи часто отказывают пациентам, ссылаясь на свои религиозные убеждения. Ведь в случае незаконного прерывания беременности в Польше медикам грозит до трех лет лишения свободы.

После ужесточения законодательства число официально проведенных абортов снизилось в стране с 1076 в 2020 году до 107 через год. По данным FEDERA, 150 тысяч прерываний беременности ежегодно проводятся вне официальной системы здравоохранения. "Ни одна ограничительная мера не может удержать женщину от аборта, если она решила прервать беременность. Вопрос лишь в том, делает ли она это в безопасных условиях или в менее безопасных", - констатирует правозащитница Качпура.

Сторонники жесткой линии настаивают на новых запретах

По данным Европарламента, из-за жесткого законодательства об абортах в Польше по меньшей мере шесть женщин умерли в результате прерывания беременности за пределами медучреждений.

Однако противникам прерывания беременности из польского движения Pro-Life даже действующих запретов на аборты мало. Их лидер Кайя Годек стремится запретить любую информацию о возможности проведения абортов. Фонд радикальной активистки собрал 150 тысяч подписей под законопроектом, который предусматривает два года лишения свободы за распространение такой информации. "Аборт - это убийство", - настаивают в Pro-Life.

Смотрите также: