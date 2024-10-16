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Польша против беженцев? Почему Туск готов идти наперекор ЕС

Яцек Лепьярц | Кирилл Шестаков
16 октября 2024 г.

Проевропейский премьер Польши хочет временно отменить право на получение убежища, что противоречит политике ЕС. С чем это связано и как относятся к такой инициативе поляки?

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На границе Польши и Германии
На границе Польши и Германии Фото: M. Kowol/DW

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о новой стратегии по ужесточению миграционной политики. Она удивила как его правоконсервативных соперников, уже давно использующих антимигрантскую риторику, так и его леволиберальных союзников. Одним из элементов новой программы станет "приостановка права на убежище" в Польше, заявил премьер на съезде правящего альянса "Гражданская платформа", 12 октября.  

А 15 октября польское правительство одобрило план Туска, детально изложенный в документе под названием "Вернуть контроль. Обеспечить безопасность". 

Туск: Польше угрожают Путин, Лукашенко и торговцы людьми

"Польша должна вернуть себе 100-процентный контроль над тем, кто приезжает и уезжает из страны", - сказал Туск, представляя свою стратегию, и добавил, что действующими в стране миграционными правилами злоупотребляют "Лукашенко, Путин, контрабандисты и торговцы людьми". По словам Туска, то, как сейчас используется право на убежище, "полностью противоречит сути этого права".

Группа из десятков беженцев за забором, возведенным Польшей на границе с Беларусью (архив)
Группа из десятков беженцев за забором, возведенным Польшей на границе с Беларусью (архив)Фото: Agnieszka Sadowska/AP/picture alliance

Туск заявил, что посольства РФ и Беларуси на Ближнем Востоке, в частности в Сирии, вовлечены в "целую систему" вербовки и подготовки людей, в том числе преступников, для дальнейшей отправки их на польско-белорусскую границу. "Мы все чаще наблюдаем, как в Сирии и Иране организуются группы, обученные не только незаконному пересечению границы, но и поведению, которое мы в НАТО должны классифицировать как опасное", - сказал глава польского правительства в интервью изданию Gazeta Wyborcza, опубликованному 16 октября.

Туск подчеркнул, что будет добиваться признания новой миграционной стратегии со стороны Евросоюза. При этом он пригрозил "не уважать и не реализовывать никакие идеи ЕС" в том случае, если они угрожают безопасности Польши.

Проевропейские силы - против законов ЕС? 

В качестве прецедента временной отмены права на убежище Туск сослался на Финляндию, парламент которой этим летом закрыл границу с РФ для мигрантов из третьих стран. Закон, временно действующий до лета 2025 года, среди прочего, позволяет финским пограничникам отказывать просителям убежища прямо на границе. Введение этих временных мер в Хельсинки обосновали "гибридными атаками" Москвы, которая, как утверждается, подстрекала сотни мигрантов из третьих стран пересекать границы "для дестабилизации Финляндии и Европы". 

Беженцы на границе Беларуси с Польшей, май 2024
Беженцы на границе Беларуси с Польшей, май 2024 Фото: Czarek Sokolowski)/AP/picture alliance

Дональд Туск хочет продвигать эту финскую инициативу, ведь Польша уже давно сталкивается с аналогичными миграционными "атаками" из Беларуси. Так, в июне этого года, в частности, скончался польский пограничник, получивший ножевое ранение на границе с Беларусью в ходе столкновения с мигрантами, которые пытались прорваться через заграждения.

Однако это намерение Туска, политика проевропейских взглядов, "временно" отозвать право на убежище, тем самым поставив под вопрос законодательство ЕС, выводит тему ужесточения миграционной политики из-под крыла европейского правого популизма и придает ей "совершенно иной вес", написала 15 октября немецкая газета Handelsblatt.

Вопрос о приостановке права на убежище в отдельных странах может обсуждаться на двухдневном заседании Еврокомиссии 17-18 октября. 

Правозащитники: Угроза от РФ и РБ не освобождает нас от гуманности

Инициатива Туска противоречит законодательству ЕС и игнорирует международные обязательства, заявила польская юристка и бывшая заместитель польского омбудсмена Ханна Мачиньска.

Кроме того, десятки неправительственных организаций в открытом письме призвали Дональда Туска уважать право на убежище, гарантированное как международными конвенциями, подписанными Варшавой, так и конституцией самой Польши. В письме подчеркивается, что в прошлом "тысячи польских мужчин и женщин" сами были защищены этим правом, когда "нашли убежище за границей в тяжелые времена коммунистического тоталитаризма".

Премьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд ТускФото: Kuba Atys/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

"Мы живем в трудные и неопределенные времена, когда по всему миру вспыхивают военные конфликты, и мы сами на подступах войны, но это не освобождает нас от гуманности и соблюдения закона", - говорится в письме, подписанном 46 правозащитными организациями, включая Amnesty International.

Туск, напротив, рассматривает приостановку права на убежище в Польше как адекватный ответ на "гибридную войну, объявленную всему ЕС режимами в Москве и Минске". "Право на убежище используется в этой войне инструментально и не имеет ничего общего с правами человека", - написал польский премьер в соцсети X.

В Еврокомиссии сдержанно отреагировали на новые планы правительства Польши. Там признали, что РФ и Беларусь в последние три года оказывают большое давление на внешние границы Евросоюза, но вместе с тем отметили, что страны-члены ЕС юридически обязаны принимать прошения людей об убежище .

Битва за президентское кресло в Польше уже началась

Предложив ужесточить миграционные правила, Туск тем самым выбил почву из-под ног национал-консервативной партии "Право и справедливость" (ПиС), которая строит свою избирательную кампанию на антимигрантской риторике. "Туск знает, что исход президентских выборов 2025 года решат не либеральные и левые избиратели, а эмоции миллионов поляков, которые отличаются от эмоций либеральных интеллектуалов", - поясняет главный редактор газеты Rzeczpospolita Михал Шульджинский.

В интервью Gazeta Wyborcza Дональд Туск даже заявил, что будущее Польши и всей Европы будет зависеть от безопасности на границах. "Вопрос только в том, кто ее обеспечит - правые популисты или либеральная демократия".

Обеспечить победу своего кандидата на президентских выборах в Польше хотят и Туск, и глава ПиС Ярослав Качиньский. Действующий президент Польши Анджей Дуда - союзник консерваторов, не раз накладывавший вето на инициативы Туска - не сможет выдвинуть свою кандидатуру, так как занимает президентское кресло уже второй срок подряд.

Качиньский не собирается уступать своему либеральному оппоненту Туску критический дискурс, направленный против миграционной политики ЕС. В течение следующих месяцев глава ПиС хочет собрать полмиллиона подписей, необходимых для проведения референдума о судьбе недавно принятой Брюсселем масштабной миграционной реформы

Борьба за президентское кресло, похоже, будет крайне напряженной. Последние опросы показывают, что уровень поддержки у "Гражданской коалиции" и "Права и справедливости" практически одинаков.

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