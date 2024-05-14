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ЕС окончательно утвердил миграционную реформу

Ольга Лебедева
14 мая 2024 г.

Страны ЕС подтвердили решение Европарламента о значительном ужесточении правил предоставления убежища. Она должна ограничить нелегальную иммиграцию в ЕС и ослабить нагрузку на Италию и Грецию.

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Лагерь для беженцев на Кипре
Лагерь для беженцев на КипреФото: Tobias Steinmaurer/IMAGO

После продолжавшихся почти десять лет дебатов Европейский Союз окончательно утвердил обширную реформу миграционного законодательства. Во вторник, 14 мая, страны ЕС приняли формальное решение, подтвердив принятый Европарламентом пакет из десяти постановлений, предусматривающих значительное ужесточение Общеевропейского законодательства о предоставлении убежища (Geas).

Новые правила вступят в силу после их публикации в Официальном журнале ЕС. Затем страны Евросоюза будут обязаны в течение двух лет привести в соответствие национальные законодательства. Реформа ужесточает правила для мигрантов из относительно безопасных стран. Она должна ограничить нелегальную иммиграцию в ЕС и ослабить нагрузку на Италию, Грецию и другие страны, в которые направляется основной поток нелегальной миграции.

Реформа обсуждалась со времен миграционного кризиса 2015 года

Европейский парламент 10 апреля принял окончательное решение по реформе законодательства о предоставлении убежища в ЕС, о которой идут дискуссии со времен миграционного кризиса 2015 года. Пакет законов среди прочего предусматривает ускорение процедур в отношении соискателей убежища на внешних границах. Лица, имеющие незначительные шансы получить разрешение остаться в ЕС, будут депортироваться быстрее, а соответствующие решения будут приниматься уже на границе.

Одной из составляющих реформы является механизм солидарности по распределению просителей убежища среди стран Евросоюза. Это означает, что в случае чрезмерного количества соискателей убежища в первых странах въезда мигрантов в ЕС - Италии, Греции, Испании, Кипре, Мальте - просителей убежища будут обязаны принимать по системе квот другие страны Евросоюза. Если какие-либо страны отказываются принимать беженцев, они смогут предоставить финансовую помощь. Кроме того, урегулирован порядок действий в случаях резкого усиления иммиграционных потоков.

В 2023 году Европейское агентство по вопросам предоставления убежища зарегистрировало около 1,1 млн заявлений, это самый высокий показатель с 2016 года. Около 330 тысяч заявлений от соискателей убежища при этом были поданы в Германии.

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