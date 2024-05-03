ЕС хочет ограничить поток беженцев. Кто ему в этом поможет?

Евросоюз подписывает все новые соглашения, чтобы снизить поток нелегальных мигрантов. Но насколько такие договоренности эффективны, с кем они заключаются и не нарушают ли права человека?

Как снизить поток мигрантов, которые на свой страх и риск без каких-либо документов стремятся попасть в Евросоюз? Ответ на этот вопрос уже много лет пытаются найти главы государств и правительств европейских стран и руководство ЕС. Сейчас они пробуют решить проблему с помощью соглашений по миграции. Такое соглашение Евросоюз, в частности, заключил и с Ливаном, для чего 2 мая в Бейрут прибыли председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и президент Кипра Никос Христодулидис.

Проблема Ливана - сирийские беженцы

С 2011 года, когда в Сирии началась гражданская война, Ливан принял около 1,5 млн сирийских беженцев. Страна переживает тяжелый экономический кризис. Кроме того, в ЕС опасаются, что война в секторе Газа может распространиться и на Ливан, если обострится конфликт между Израилем и боевиками радикальной исламистской группировки "Хезболлах".

Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен и президент Кипра Никос Христодулидис Фото: EU//Dati Bendo

Кипр отделяют от Ливана всего 160 километров, и многие сирийцы пытаются добраться туда на лодках по морю. По словам президента страны, принять больше беженцев Кипр не способен. Только в 2024 году туда по морю прибыло около 4000 нелегальных мигрантов, лагеря беженцев переполнены. Кипрские власти приостановили рассмотрение прошений сирийцев о предоставлении убежища.

Евросоюз готов помочь Ливану, но в ответ требует от властей страны прилагать больше усилий, чтобы удерживать беженцев от попыток добраться до Кипра по морю. Ливан получит от Брюсселя около 1 млрд евро до 2027 года. Деньги будут направлены на поддержку ливанских вооруженных сил и других сил безопасности - речь идет прежде всего о предоставлении оборудования и подготовке кадров для пограничного контроля. Также европейская помощь пойдет на укрепление в Ливане системы здравоохранения, образования и социальных служб.

В середине марта ЕС заключил подобное соглашение с Египтом. Согласно договоренности, Каир получит в течение четырех лет 7,4 млрд евро как в виде кредитов, так и в виде инвестиций в "зеленые" технологии и цифровизацию. В ответ Египет должен активно бороться с группировками, занимающимися контрабандой людей в Европу, а также усилить охрану своих границ с Суданом и Ливией.

Что остановит большой поток беженцев

При этом Евросоюз с 2007 года заключил с разными странами около 50 подобных договоренностей, которые в Брюсселе называют миграционными партнерствами. В отличие от обычных соглашений о миграции, партнерства нацелены не только на сокращение нелегальной миграции в ЕС, но и на поддержку легальной, сказал DW спецуполномоченный правительства ФРГ по вопросам миграционных соглашений Йоахим Штамп (Joachim Stamp). В случае с миграционными партнерствами речь идет о более глубоком сотрудничестве между ЕС и третьими странами в вопросах рынка труда, образования и привлечения квалифицированных кадров.

Сирийские беженцы в палаточном лагере в Ливане Фото: Marwan Naamani/dpa/picture alliance

"Крайне важными" и "незаменимыми" называет такие партнерства эксперт по вопросам миграции в берлинском Фонде "Наука и политика" (SWP) Штеффен Ангенендт (Steffen Angenendt). Однако "они не являются универсальным средством для борьбы с большими миграционными потоками", сказал Ангенендт в интервью DW. Более того, "заключенные до сих пор соглашения, как правило, оказались не действующими или же не произвели ожидаемого эффекта", добавил он. Ведь большинство соглашений, заключенных Евросоюзом с 2007 года нацелены в первую очередь на сокращение нелегальной миграции в ЕС.

По мнению эксперта, одна из проблем заключается в том, что в этих договоренностях были недостаточно учтены интересы стран-партнеров - расширение легальных возможностей въехать в Евросоюз для работы, получения высшего образования или профессионального обучения. Если эти вопросы не учтены, у стран-партнеров отсутствует политическая воля соблюдать соглашения, в том числе быстро выдавать документы своим гражданам, нелегально находящимся в ЕС, для их депортации на родину, или более жестко контролировать выезжающих за рубеж.

Партнерства не подходят для воюющих стран

Если присмотреться, это означает, что миграционные партнерства лишь ограниченно подходят для сокращения потоков нелегальных мигрантов.Так, в Германию большинство просителей убежища приезжают из стран, где идет война или где массово нарушаются права человека. "Мы не можем развивать миграционное партнерство с такими странами, как Сирия и Афганистан", - говорит Йоахим Штамп. Вместо этого федеральное правительство пытается, по словам Штампа, "поддержать соседние с ними страны, которые принимают беженцев".

По данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), в Германии уже много лет большинство просителей убежища - из Сирии и Афганистана. Кроме того, число ищущих убежище из Турции выросло за последние три года и сейчас составляет 19 процентов от общей численности. Такие страны, как Грузия, с которой Германия заключила миграционное партнерство в декабре 2023 года, как правило, по числу мигрантов из них находятся в самом конце списка.

Правозащитники критикуют миграционные соглашения

Соглашения ЕС с Ливаном больше всего добивался президент Кипра Никос Христодулидис. Однако его поддерживают и в других странах южной Европы. Неделю назад министры внутренних дел Испании, Греции, Италии, Мальты и Кипра в совместном заявлении призвали Еврокомиссию "углублять и расширять" договоренности с государствами, из которых в Европу массово прибывают нелегальные мигранты. Некоторые страны ЕС даже требуют от Брюсселя признать безопасной зоной части Сирии, чтобы высылать туда беженцев.

Правозащитные организации резко критикуют такой подход. Так, Amnesty International в прошлом подробно документировала, как вернувшихся в Сирию беженцев убивали, пытали, насиловали и произвольно арестовывали.

Сирийские беженцы задержаны в Ливане по обвинению в контрабандистской деятельности Фото: Lebanese Army Website/AP Photo/picture alliance

Ливан также не является безопасной страной для сирийских беженцев, предупреждает глава Сирийской сети по правам человека (SNHR) Фадель Абдул Гани. Беженцы подвергаются там дискриминации, эксплуатации и иногда становятся козлами отпущения за ужасную экономическую ситуацию в стране, заявил Гани лондонской газете The New Arab.

Европа становится уязвимой для шантажа?

Представитель "зеленых" в Европарламенте Эрик Марквардт критикует миграционные соглашения как "недостойную политику чемодана с деньгами", которая делает Европу уязвимой для шантажа со стороны "ненадежных партнеров". "Если не будет контроля над использованием денег диктаторами, не должно быть и денег", - сказал Марквардт о соглашениях с Тунисом и Египтом. Кроме того, по его мнению, миграционные договоренности не направлены на улучшение ситуации с правами человека в самих государствах-партнерах.

Ливан - это не диктатура, но он находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. С 2022 года в стране нет президента, глава правительства занимает должность только в качестве исполняющего обязанности. "Хезболлах" де-факто взяла под контроль большую часть страны. Неясно, может ли временное правительство на самом деле гарантировать, что соглашение будет соблюдено и что средства ЕС не исчезнут.

Кроме того, правозащитные организации в прошлом неоднократно критиковали то, что такие соглашения не препятствуют переправке беженцев в Европу, а, скорее, лишь вынуждают их использовать все более опасные маршруты.