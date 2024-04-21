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ЕС хочет заключить миграционное соглашение с Ливаном

Ольга Лебедева
21 апреля 2024 г.

В начале мая президент Кипра и глава Еврокомиссии приедут в Ливан, где представят соглашение, направленное на сокращение потока сирийских беженцев из этой страны.

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Беженцы на Кипре
Беженцы на КипреФото: Petros Karadjias/AP Photo/picture alliance

На фоне значительного роста числа сирийских нелегальных мигрантов на Кипре, прибывших на островное государство через Ливан, Евросоюз разрабатывает миграционное соглашение с этой ближневосточной страной, сообщил президент Кипра Никос Христодулидис. "Мы хотим помочь Ливану разобраться с беженцами, чтобы их еще больше не прибыло на Кипр", - указал он в интервью изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), опубликованном в воскресенье, 21 апреля.

По словам кипрского государственного деятеля, 2 мая он поедет в Ливан вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), чтобы объявить о конкретном содержании пакета помощи. Он будет включать финансовую помощь, а также меры по поддержке ливанских органов власти, в том числе, вооруженных сил, указал далее Христодулидис.

Критическая ситуация на Кипре

Одновременно кипрский президент назвал ситуацию в его стране критической. "Я вынужден тут прибегнуть к самым четким словам. Хватит, мы не в состоянии принять еще больше сирийских беженцев", - подчеркнул он. По словам Христодулидиса, он обратился за помощью к Брюсселю. В числе прочего необходимо обсудить все ли сирийцы должны получать убежище в ЕС. "Мы однозначно призываем классифицировать как безопасные определенные регионы Сирии", - отметил он.

С начала текущего года на остров в Средиземном море, расположенный в 160 км от Ливана, прибыли около 4 тысяч мигрантов. За первый квартал 2023 года этот показатель составлял 78 человек. Лагеря для беженцев на Кипре переполнены, власти островного государства приостановили рассмотрение заявлений об убежище от сирийцев. Большинство из них - проживавшие до сих пор в Ливане беженцы из Сирии. В Ливане с населением 5,3 млн человек, переживающем тяжелейший финансовый кризис в своей истории, проживают более 1,5 млн сирийских беженцев.

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