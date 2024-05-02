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В борьбе с наплывом беженцев ЕС выделит Ливану 1 млрд евро

Евгений Жуков
2 мая 2024 г.

В рамках миграционного соглашения с Бейрутом ЕС согласовал предоставление Ливану 1 миллиарда евро на фоне значительного роста числа сирийских нелегальных мигрантов, прибывающих через эту страну на Кипр.

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Лагерь беженцев на Кипре, где фиксируется большое число сирийских беженцев из Ливана
Лагерь беженцев на Кипре, где фиксируется большое число сирийских беженцев из ЛиванаФото: Tobias Steinmaurer/IMAGO

Евросоюз предоставит Ливану финансовую помощь на общую сумму около миллиарда евро, чтобы остановить наплыв проживающих сейчас в этой стране беженцев из Сирии. Эти средства выделяются на период с 2024 до 2027 года, объявила в четверг, 2 мая, в Бейруте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) после переговоров с премьер-министром Ливана Наджибом Микати и президентом Кипра Никосом Христодулидисом.

По словам фон дер Ляйен, в Брюсселе рассчитывают на плодотворное сотрудничество в предотвращении нелегальной миграции. Чтобы поддержать Ливан в его миграционной политике, в рамках миграционного соглашения ЕС обязуется сохранить открытыми легальные маршруты в Европу и переселить беженцев из Ливана в ЕС.

Кроме того, деньги будут направлены на поддержку ливанских вооруженных сил и других сил безопасности - речь идет, прежде всего, о предоставлении оборудования и подготовке кадров для пограничного контроля. Также европейская помощь будет направлена на укрепление в Ливане системы здравоохранения, образования и социальных служб.

С начала года на Кипр прибыли 4000 сирийских беженцев из Ливана

Растущее число сирийских беженцев из Ливана с тревогой наблюдают в ЕС, в первую очередь на Кипре. По словам главы государства Христодулидиса, в последние месяцы на этот остров, расположенный примерно в 160 километрах от Ливана, беженцы прибывают на лодках почти ежедневно. С начала года их число достигло уже около 4000, в то время как в первом квартале 2023 года на Кипр прибыли всего 78 мигрантов.

Лагеря для беженцев на Кипре переполнены, власти островного государства приостановили рассмотрение заявлений об убежище от сирийцев. Большинство из них - проживавшие до сих пор в Ливане беженцы из Сирии. В Ливане с населением 5,3 млн человек, переживающем тяжелейший финансовый кризис в своей истории, проживают более 1,5 млн сирийских беженцев.

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