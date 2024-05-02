В борьбе с наплывом беженцев ЕС выделит Ливану 1 млрд евро

В рамках миграционного соглашения с Бейрутом ЕС согласовал предоставление Ливану 1 миллиарда евро на фоне значительного роста числа сирийских нелегальных мигрантов, прибывающих через эту страну на Кипр.

Евросоюз предоставит Ливану финансовую помощь на общую сумму около миллиарда евро, чтобы остановить наплыв проживающих сейчас в этой стране беженцев из Сирии. Эти средства выделяются на период с 2024 до 2027 года, объявила в четверг, 2 мая, в Бейруте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) после переговоров с премьер-министром Ливана Наджибом Микати и президентом Кипра Никосом Христодулидисом.

По словам фон дер Ляйен, в Брюсселе рассчитывают на плодотворное сотрудничество в предотвращении нелегальной миграции. Чтобы поддержать Ливан в его миграционной политике, в рамках миграционного соглашения ЕС обязуется сохранить открытыми легальные маршруты в Европу и переселить беженцев из Ливана в ЕС.

Кроме того, деньги будут направлены на поддержку ливанских вооруженных сил и других сил безопасности - речь идет, прежде всего, о предоставлении оборудования и подготовке кадров для пограничного контроля. Также европейская помощь будет направлена на укрепление в Ливане системы здравоохранения, образования и социальных служб.

С начала года на Кипр прибыли 4000 сирийских беженцев из Ливана

Растущее число сирийских беженцев из Ливана с тревогой наблюдают в ЕС, в первую очередь на Кипре. По словам главы государства Христодулидиса, в последние месяцы на этот остров, расположенный примерно в 160 километрах от Ливана, беженцы прибывают на лодках почти ежедневно. С начала года их число достигло уже около 4000, в то время как в первом квартале 2023 года на Кипр прибыли всего 78 мигрантов.

Лагеря для беженцев на Кипре переполнены, власти островного государства приостановили рассмотрение заявлений об убежище от сирийцев. Большинство из них - проживавшие до сих пор в Ливане беженцы из Сирии. В Ливане с населением 5,3 млн человек, переживающем тяжелейший финансовый кризис в своей истории, проживают более 1,5 млн сирийских беженцев.