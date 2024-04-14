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Израиль ударил по крупному объекту "Хезболлах" в Ливане

Лиза Ламбрехт
14 апреля 2024 г.

Израильские истребители нанесли удары по объекту по производству оружия, подконтрольному радикальному движению "Хезболлах", заявили в ЦАХАЛ.

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Израильская система ПВО "Железный купол" отражает удары со стороны Ливана
Израильская система ПВО "Железный купол" отражает удары со стороны ЛиванаФото: Ayal Margolin/JINI/XinHua/picture alliance

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по "важному объекту" по производству оружия, принадлежащему радикальному шиитскому движению "Хезболлах", в ответ на ночные обстрелы севера страны. Как уточнили в ЦАХАЛ, в воскресенье, 14 апреля, израильские истребители ударили по цели, находящейся в глубине территории Ливана в районе города Наби-Шит.

В Telegram-канале ЦАХАЛ было опубликовано видео атаки.

Ранее силы обороны Израиля также заявили, что ночью они нанесли удары по объектам элитного отряда "Хезболлах" "Радван" в районе населенного пункта Джбаа на юге Ливана. Кроме того, ЦАХАЛ сообщил об ударах по военным сооружениям, использовавшимся группировкой в районах Хиам и Кфар-Кила, которые также находятся на юге Ливана.

ЦАХАЛ атаковал эти позиции группировки после того, как базирующиеся в Ливане боевики в ночь на 14 апреля выпустили около 40 ракет по территории северного Израиля. Воздушное нападение "Хезболлах" происходило одновременно с масштабным ударом Ирана по Израилю.

Нападение Ирана на Израиль

Израильская армия вечером 13 апреля сообщила об иранской атаке по Израилю с применением беспилотников и ракет. Одновременно проиранская группировка "Хезболлах", а также союзные Ирану хуситы в Йемене и проиранские группировки в Ираке начали обстрелы Израиля. По сообщению ЦАХАЛ, 99% беспилотников и ракет были сбиты, причем большинство из них за пределами Израиля.

Тегеран 10 апреля пригрозил Тель-Авиву возмездием за приписываемый Израилю удар по зданию иранского консульства в столице Сирии Дамаске, в результате которого погибли 16 человек, в том числе два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Проиранские группировки в Ираке, Ливане, Сирии и Йемене после масштабного нападения палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября многократно наносили удары по израильским и западным целям. И Иран, и ХАМАС, который США и Евросоюз объявили террористической организацией, ставят своей целью уничтожение государства Израиль.

 

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