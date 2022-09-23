При крушении судна у берегов Сирии погибли более 60 человек

В результате крушения судна с мигрантами у берегов сирийского города Тартус погибли более 60 человек, еще 70 числятся пропавшими без вести, сообщает агентство dpa в пятницу, 23 сентября.

По данным сирийских СМИ, судно вышло из Ливана 20 сентября. На его борту находились граждане Сирии, Ливана, Палестины, а также люди с неустановленным гражданством. По словам одного из выживших, число пассажиров составляло около 150 человек.

"Они хотели добраться до Европы, хотят покинуть Ливан, потому что условия жизни невыносимы", - рассказал агентству dpa родственник одного из выживших пассажиров. По последней информации, удалось спасти 21 человека, спасательная операция продолжается.

Миграционный кризис в Ливане

По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Ливане с населением около шести миллионов человек находится около 1,5 миллиона сирийских беженцев и почти 14 000 беженцев из других стран. В стране самое большое в мире число беженцев на душу населения.

Беженцы из Ливана регулярно пытаются добраться на лодках до Кипра и других стран ЕС из-за беспрецедентного финансового кризиса в стране. Большая часть стремящихся нелегально уехать из Ливана - сирийские беженцы, бежавшие туда от войны.

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