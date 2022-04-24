Судно с мигрантами затонуло у берегов Ливана

Судно, перевозившее нелегальных мигрантов, затонуло у берегов Триполи, 85 км к северу от Бейрута. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщил министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамие.

По его словам, 45 из примерно 60 мигрантов удалось спасти, один ребенок погиб, остальные из находившихся в лодке числятся пропавшими без вести.

Армия закрыла доступ в порт Триполи

"Поисковая операция продолжаются", - отметил Али Хамие, который руководит процессом.

Ливанское Общество Красного Креста сообщило, что направило в Триполи 10 машин скорой помощи. По данным агентства AFP, армия перекрыла доступ в порт, разрешив въезд только медицинскому транспорту. Родственников находившихся на судне в гавань не пропустили.

Беспрецедентный финансовый кризис в Ливане

Беженцы из Ливана регулярно пытаются добраться на лодках до находящегося в 175 км Кипра, входящего в состав ЕС. Ближневосточная страна с населением около шести миллионов человек переживает беспрецедентный финансовый кризис. Ливанский фунт обесценился более чем на 90 процентов, большинство населения живет за чертой бедности.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что минимум 1570 человек, 186 из которых - граждане Ливана, покинули или пытались незаконно покинуть страну морским путем с января по ноябрь 2021 года. По данным AFP, большая часть стремящихся нелегально уехать из Ливана - сирийские беженцы, скрывавшиеся там от войны.

Смотрите также:

Беженцы в Германии: архитектура гостеприимства На территории кампуса Студенты Ганноверского университета имени Лейбница предлагают поселить беженцев в жилье, например, построенном на плоских крышах зданий города, и, в частности, родного университета.

Беженцы в Германии: архитектура гостеприимства Плавучие дома Бесцельно простаивающие баржи можно переоборудовать в дома для беженцев. Будущие архитекторы предлагают провести в жилищные комплексы профильтрованную речную воду, а также использовать энергию солнца и ветра для получения электричества.

Беженцы в Германии: архитектура гостеприимства Парковая зона в доме Голландский павильон, оставшийся после проведения в 2000 году Всемирной выставки Expo, теперь пустует. Его можно было бы превратить в общежитие для беженцев: открытый этаж с парковой зоной между жилыми этажами здания станет прекрасным местом отдыха.

Беженцы в Германии: архитектура гостеприимства Мультикультурная дача Еще одна студенческая идея - жилье для беженцев на небольших садовых участках. Преимущество: возможность отдыхать и выращивать овощи и фрукты рядом с домом. А также - познакомиться и подружиться с соседями.

Беженцы в Германии: архитектура гостеприимства Гараж, он же дом Некоторые гаражи в немецких мегаполисах используются лишь частично. Инициаторы этого проекта предлагают надстроить над гаражами квартиры. Причем нижние этажи можно и дальше использовать в их первоначальной функции.

Беженцы в Германии: архитектура гостеприимства Подвижная недвижимость На заброшенной товарной станции в северном районе Ганновера предостаточно места для большого количества беженцев, которых можно разместить в старых вагонах, считают студенты архитектурного факультета. Эта идея осуществима в практически каждом крупном городе Германии, уверены они. Автор: Анника Цайтлер, Инга Ваннер

