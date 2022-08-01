 Европейский суд признал право государств контролировать спасательные корабли | Новости из Германии о Европе | DW | 01.08.2022

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Европа

Европейский суд признал право государств контролировать спасательные корабли

Немецкая организация Sea Watch, занимающаяся спасением мигрантов в Средиземном море, добилась частичного успеха в Европейском суде в Люксембурге.

Корабль Sea Watch 3 в Средиземном море

Корабль Sea Watch 3

Государство, в порту которого находится корабль спасающей людей на море гуманитарной организации, в определенных случаях имеет право проконтролировать его на соответствие предписаний в области безопасности, охраны здоровья и защиты окружающей среды, считает Европейский суд (EuGH). Для проведения контроля необходимо наличие достоверных признаков угрозы, заявил суд в Люксембурге в понедельник, 1 августа, оглашая решение по спору немецкой благотворительной организации Sea Watch с итальянским правосудием.

Одновременно Европейский суд подчеркнул обязанность спасать людей, терпящих бедствие на море.

Задержание двух кораблей в портах Сицилии

Речь шла об иске, связанном с задержанием летом 2020 года в двух портах Сицилии кораблей Sea Watch 3 и Sea Watch 4, следовавших под флагами Германии. Свои действия итальянские власти обосновали тем, что корабли были непригодны для размещения на борту нескольких сотен человек. В ответ организация пожаловалась в региональный суд Сицилии на задержание, указав, что ее корабли уже получили сертификацию в Германии. По мнению Sea Watch, задержав корабли, Италия нарушила европейское законодательство. Итальянский суд в свою очередь попросил EuGH об интерпретации законодательства ЕС в данном случае.

После постановления Европейского суда должен принять свое решение суд в Италии. При этом он обязан учесть юридическое заключение судей в Люксембурге.

В Средиземном море отсутствуют государственные спасательные миссии. Помощью беженцам, пытающимся добраться до Европы, занимаются частные организации. Власти Мальты уже несколько лет не разрешают спасательным кораблям заходить в ее порты. В Италии получение подобного разрешения занимает зачастую много дней.

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  • Корабль испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms, занимающейся спасением беженцев в Средиземном море

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    Автор: Нермин Исмаил


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