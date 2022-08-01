Европейский суд признал право государств контролировать спасательные корабли

Государство, в порту которого находится корабль спасающей людей на море гуманитарной организации, в определенных случаях имеет право проконтролировать его на соответствие предписаний в области безопасности, охраны здоровья и защиты окружающей среды, считает Европейский суд (EuGH). Для проведения контроля необходимо наличие достоверных признаков угрозы, заявил суд в Люксембурге в понедельник, 1 августа, оглашая решение по спору немецкой благотворительной организации Sea Watch с итальянским правосудием.

Одновременно Европейский суд подчеркнул обязанность спасать людей, терпящих бедствие на море.

Задержание двух кораблей в портах Сицилии

Речь шла об иске, связанном с задержанием летом 2020 года в двух портах Сицилии кораблей Sea Watch 3 и Sea Watch 4, следовавших под флагами Германии. Свои действия итальянские власти обосновали тем, что корабли были непригодны для размещения на борту нескольких сотен человек. В ответ организация пожаловалась в региональный суд Сицилии на задержание, указав, что ее корабли уже получили сертификацию в Германии. По мнению Sea Watch, задержав корабли, Италия нарушила европейское законодательство. Итальянский суд в свою очередь попросил EuGH об интерпретации законодательства ЕС в данном случае.

После постановления Европейского суда должен принять свое решение суд в Италии. При этом он обязан учесть юридическое заключение судей в Люксембурге.

В Средиземном море отсутствуют государственные спасательные миссии. Помощью беженцам, пытающимся добраться до Европы, занимаются частные организации. Власти Мальты уже несколько лет не разрешают спасательным кораблям заходить в ее порты. В Италии получение подобного разрешения занимает зачастую много дней.

Смотрите также:

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море "Вопиющий случай" Средиземное море. На воде, среди обломков надувной спасательной лодки, - трупы женщины и ребенка. Они - беженцы из Африки, пытавшиеся добраться до берегов Европы, но нашедшие смерть в море по вине ливийской береговой охраны. "Вопиющим случаем" назвал случившееся пресс-секретарь Международной организации по миграции (IOM) Флавио Ди Джакомо.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море На волосок от смерти Этой женщине повезло. Спасатели испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms в буквальном смысле слова выловили ее в открытом море. Судя по всему, ее оставили умирать солдаты ливийской береговой охраны - после того, как она отказалась возвращаться с ними в Ливию.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Как работают спасатели-добровольцы Капитан Марк Рейг Креус и руководитель спасательной миссии Анабель Монтес пытаются определить местонахождение надувной лодки. У активистов неправительственной организации Proactiva Open Arms есть подозрения, что речь может идти о судне с беженцами на борту.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Взгляд в даль и терпеливое ожидание Член добровольного отряда спасателей организации Proactiva Open Arms Эстер Кампс с помощью огромного бинокля пытается обнаружить в море людей, терпящих бедствие. Всего несколько дней назад группа спасателей нашла в Средиземном море поврежденную надувную лодку и вытащила из воды женщину. Еще одной женщине и ребенку помочь уже не удалось, в момент обнаружения спасателями оба были мертвы.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Оставленные умирать Спасатели завернули тела погибших в пластиковую пленку. "Представители ливийской береговой охраны сообщили, что обнаружили лодку с 158 беженцами на борту, - написал в Twitter основатель правозащитной организации Оскар Кампс. - Но они умолчали о том, что оставили на борту двух женщин и одного ребенка, после того как те отказались перейти на ливийский корабль, а затем потопили лодку".

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море На пути в Испанию Конец трагичной истории спасения: корабль гуманитарной организации Proactiva Open Arms движется в направлении испанского порта. Как сложится судьба женщины, чудом избежавшей смерти, пока не известно. Автор: Нермин Исмаил

