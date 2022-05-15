 Немецкое судно доставило на Сицилию 58 спасенных беженцев | Новости из Германии о Европе | DW | 15.05.2022

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Европа

Немецкое судно доставило на Сицилию 58 спасенных беженцев

Средиземноморский маршрут, которым пользуются потенциальные беженцы из Африки, считается крайне опасным. Согласно официальным данным, с начала года здесь погибли или пропали без вести уже 646 человек.

Беженцы на борту суда Sea-Eye 4 в порту итальянского города Трапани

Беженцы на борту суда Sea-Eye 4 (фото из архива)

Экипаж судна Sea-Eye 4, принадлежащего одноименной немецкой неправительственной гуманитарной организации,доставил на Сицилию 58 беженцев, спасенных в Средиземном море. Как сообщает агентство epd в воскресенье, 15 мая, организация подвергла жесткой критике власти Мальты, которые уже неоднократно не исполняли возложенные на них функции координации спасательных работ в Средиземноморье. "Это неприемлемо и должно иметь политические и правовые последствия", - заявил журналистам глава Sea Eye Горден Ислер (Gorden Isler).

Беженцы были спасены экипажем Sea-Eye 4 в результате двух операций. 24 человека были подняты на борт в ночь на 13 мая после того, как маленькая деревянная лодка, в которой они 8 мая отправились в рискованное путешествие из ливийского порта Бенгази, была вынуждена подать сигнал бедствия. Мальта, по данным Sea-Eye, в течение трех дней не посылала спасателей к терпящей бедствие лодке. Еще 34 человека были приняты на борт  Sea-Eye 4 с грузового судна, которое также спасло беженцев с небольшой лодки. И в этом случае власти Мальты отказались координировать спасительную акцию.

Средиземноморский маршрут, которым пользуются потенциальные беженцы из стран Африки и Ближнего Востока, считается чрезвычайно опасным. Согласно данным Международной организации по миграции (МОМ), с начала года в Средиземноморье погибли или пропали без вести уже 646 человек. Число незарегистрированных случаев, вероятно, будет намного выше.

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    Автор: Александра Ёлкина


Смотреть видео 01:19

Италия не справляется с потоком беженцев

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