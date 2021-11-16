 Путь мигрантов в ЕС: самый опасный этап - морем до Испании | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 20.12.2021

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Европа

Путь мигрантов в ЕС: самый опасный этап - морем до Испании

Сотни африканцев тонут в волнах Атлантики и Средиземного моря при попытках достичь испанских берегов. Но сама Испания для многих из них - скорее транзитная страна. Почему?

Деревянная лодка и спасательные жилеты на берегу

На этой лодке мигранты добрались до Канарских островов

По данным Морской спасательной службы (МСС) Испании, в 2021 году при попытке добраться на лодках до испанских берегов, включая Балеарские и Канарские острова, уже погибли 1255 мигрантов, главным образом, из Магриба и стран Западной Африки.

Это больше, чем во все предыдущие годы. Тем не менее, данная трагедия оказалась отодвинутой на второй план: все внимание европейских политиков и общественности приковано к миграционным кризисам на белорусско-польской границе и в Ла-Манше.

Самый опасный маршрут - на Канары

По данным МСС, которые приводит, в частности, издание OKdiario, самым опасным маршрутом в Европу для африканцев стал канарский. Так, в этом году в неспокойных водах Атлантики, пытаясь достичь Канарского архипелага, погибли 937 человек. Вблизи островов постоянно дежурят корабли МСС, но прийти на помощь терпящим бедствие лодкам с мигрантами, находящимся порой за сотни километров от берега, они не успевают.

Судно испанских спасателей Лус-де-Мар в порту Картахены

Судно испанских спасателей "Лус-де-Мар" в порту Картахены

Гибнут люди, желающие добраться до материковой Испании из Северной Африки, и в более спокойном Средиземном море. По статистике МСС, в Гибралтарском проливе тонет каждый сотый мигрант, а в Атлантике - каждый 20-ый. Что же касается пропавших без вести - ведь лодки порой тонут со всеми пассажирами - то статистика их учесть не может.  

Транзит в Западную Европу

Африканцы используют Испанию в основном для транзита в те европейские государства, где они "могут рассчитывать на солидные пособия и хорошо оплачиваемую работу", рассказала DW Ана Мария Уэртас, представитель испанской НКО "Спасение", оказывающей юридическую помощь мигрантам. По ее словам, это Германия, Франция, Великобритания, Бельгия, а также Скандинавские страны. Но часть мигрантов все же остается в Испании, хотя помощь даже лицам, официально признанным беженцами, здесь невелика.

Центр временного содержания мигрантов в Мадриде

Центр временного содержания мигрантов в Мадриде

Процедура предоставления убежища в Испании довольно сложная, рассказала Уэртас. Получить право на проживание и выплату в течение полугода 450 евро в месяц могут лишь мигранты, способные доказать, что бежали из зоны военного конфликта или нуждаются в убежище, поскольку преследуется по политическим, племенным, религиозным, гендерным или иным мотивам. "Поэтому многим, кто решил остаться в Испании, но не может доказать, что пострадал на родине, приходится первое время жить нелегально", - говорит собеседница DW.

Испанцы терпимы к мигрантам

Впрочем, отметила далее она, "испанские власти относятся к мигрантам терпимо, даже если они проживают в стране без вида на жительство". Задержания полицией обычно заканчиваются лишь рекомендацией покинуть Испанию. Помещаются в спецприемник и подвергаются высылке по суду лишь те, кто совершают правонарушения. Законопослушные же могут через пару лет начать процесс своей легализации по так называемому "Закону об укоренении".

В этом случае, по словам Уэртас, мигранту следует доказать, что он "укоренился" в Испании - выучил язык, имеет жилье и стабильный доход. Больше шансов у тех, кто имеет семью и несовершеннолетних детей, обучающихся в испанской школе. Кстати, право бесплатно учить детей и получать медицинскую помощь имеют все мигранты, независимо от своего статуса в Испании.

Опыт нигерийца Мози

C 20-летним нигерийцем Мози корреспондент DW беседовал в мадридском рабочем пригороде Алуче - у пункта раздачи продуктов нуждающимся. Мози - волонтер. Он работает в организации, созданной жителями района для помощи малоимущим соседям. В течение недели Мози собирает с другими активистами пожертвования, а по субботам раскладывает приобретенные продукты по пакетам и раздает жителям Алуче. "Молодец парень, работает за троих", - хвалит нигерийца руководитель волонтеров испанец Педро.

Уличные торговцы в Мадриде

Многие мигранты занимаются в Испании нелегальной уличной торговлей

Сам Мози рассказывает, что переправился в Испанию на лодке лишь полгода назад. Деньги на поездку собрали родственники. Работу в Испании найти трудно: многие африканцы занимаются нелегальной уличной торговлей, другие заняты на сезонных работах у фермеров, третьи попрошайничают или воруют. "Мне повезло: я попал к хорошим людям, они дали мне работу и обещают помочь с документами", - говорит Мози, имея в виду испанских волонтеров.     

Нерешенная проблема

Ана Мария Уэртас считает, что "Евросоюз и правительство Испании недостаточно делают для решения проблемы мигрантов". По ее мнению, "попытки сократить миграцию, требуя от правительств африканских стран не пускать своих граждан в Европу, не приносят результатов". И это при том, что некоторые африканские страны "получают из Европы немалые деньги для борьбы с миграцией".

Вся проблема в нищите африканских стран, а "пытаться запретить людям бежать от этой нищеты, бесполезно. Ведь их даже не останавливает риск погибнуть в море". Так что решить проблему можно только активно способствуя борьбе с бедностью в этих странах, уверена испанская активистка.

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    В 2015 году в Германию прибыло рекордное число мигрантов. Официально было зарегистрировано около 1,2 млн соискателей убежища в ФРГ. DW отвечает на основыне вопросы по теме беженцев: кто эти люди, откуда они приехали, где размещены и с чем сталкиваются на немецкой земле.

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    Как известно, в 2015 году в Германии было зарегистрировано порядка 1,2 млн человек, прибывших в страну в поисках убежища. Однако, по состоянию на конец года, заявления на получение статуса беженца успели подать лишь порядка 442 тысяч человек. Из-за большого наплыва желающих и нехватки персонала между первичной регистрацией и подачей заявления могут проходить недели или даже месяцы.

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    По официальным данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), из тех, кто успел подать заявление на получение статуса беженца, более двух третей - мужчины. Кроме того, более 70 процентов соискателей моложе 30 лет.

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    Среди лиц, подавших в 2015 году заявление на получение статуса беженца в Германии, около 36% (почти 159 тысяч человек) являются обладателями сирийского паспорта. 12,2% соискателей - албанцы, 7,6% - косовары. Правда, если заявления сирийцев были одобрены в 96% случаев, то лишь 0,2% албанцев и 0,4% выходцев из Косово сумели получить убежище в ФРГ.

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    Всем федеральным землям - по беженцу

    В ФРГ действует система распределения соискателей статуса беженца по 16 федеральным землям, основанная на численности населения и доходах от налогов. Больше всего беженцев в 2015 году разместили в Северном Рейне-Вестфалии (Кельн находится именно здесь) - 21,2%. Следом идет Бавария с показателем 15,3%. Каждый 20-й потенциальный беженец попадает в Берлин. А самая маленькая квота у Бремена - 0,9%.

  • банкноты евро

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

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    Немецкое государство выделяет на содержание одного беженца 359 евро в месяц. Из них 143 евро выдаются на руки, а оставшиеся средства соискатели убежища в ФРГ получают в форме пищи, одежды, медобслуживания и т.п. Кроме того, на каждого беженца выделяется 6 квадратных метров жилья.

  • глава МВД Германии Томас де Мезьер демонстрирует новое удостоверение беженца

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Новые законы

    Наплыв беженцев в 2015 году обнажил несовершенство законодательства ФРГ в этой сфере. В BAMF занимаются ускорением процедуры рассмотрения заявлений от беженцев из сравнительно безопасных регионов, в бундестаге обсуждают ужесточение закона о высылке тех, кому отказано в убежище. А в январе была одобрена система удостоверений, которая должна упорядочить пребывание беженцев на территории ФРГ.

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    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Нападения на приюты для беженцев

    В 2015 году число правонарушений, связанных с приютами для беженцев, выросло почти в 5 раз по сравнению с предыдущим годом. Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) насчитало 924 атаки на приюты, 825 из них на счету праворадикалов. В 163 случаях сообщается о применении насилия. Кроме того, немецкие правоохранительные органы насчитали 76 поджогов и 11 попыток поджога.

  • Приют для беженцев в Гамбурге

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    В самих приютах тоже небезопасно

    Отмечают в BKA также рост преступности в общежитиях для беженцев. Половина совершаемых там преступлений носят насильственный характер. Увеличению числа правонарушений способствует тот факт, что большое количество молодых мигрантов на протяжении многих недель и даже месяцев вынуждено жить в большой тесноте, при этом между беженцами из разных стран - огромные различия, объяснил глава BKA.

  • городской бассейн в Борнхайме

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Права женщин и посещение бассейна

    В городе Борнхайм вблизи Кельна в середине января запретили мужчинам-беженцам посещать городской бассейн из-за жалоб на сексуальные домогательства с их стороны от посетительниц и сотрудниц. Правда, через несколько дней запрет сняли, проведя "конструктивные беседы о правах женщин". Иные представления о женщинах, похоже, становятся одной из главных проблем интеграции беженцев в немецкое общество.

    Автор: Илья Коваль


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