Путь мигрантов в ЕС: самый опасный этап - морем до Испании

По данным Морской спасательной службы (МСС) Испании, в 2021 году при попытке добраться на лодках до испанских берегов, включая Балеарские и Канарские острова, уже погибли 1255 мигрантов, главным образом, из Магриба и стран Западной Африки.

Это больше, чем во все предыдущие годы. Тем не менее, данная трагедия оказалась отодвинутой на второй план: все внимание европейских политиков и общественности приковано к миграционным кризисам на белорусско-польской границе и в Ла-Манше.

Самый опасный маршрут - на Канары

По данным МСС, которые приводит, в частности, издание OKdiario, самым опасным маршрутом в Европу для африканцев стал канарский. Так, в этом году в неспокойных водах Атлантики, пытаясь достичь Канарского архипелага, погибли 937 человек. Вблизи островов постоянно дежурят корабли МСС, но прийти на помощь терпящим бедствие лодкам с мигрантами, находящимся порой за сотни километров от берега, они не успевают.

Судно испанских спасателей "Лус-де-Мар" в порту Картахены

Гибнут люди, желающие добраться до материковой Испании из Северной Африки, и в более спокойном Средиземном море. По статистике МСС, в Гибралтарском проливе тонет каждый сотый мигрант, а в Атлантике - каждый 20-ый. Что же касается пропавших без вести - ведь лодки порой тонут со всеми пассажирами - то статистика их учесть не может.

Транзит в Западную Европу

Африканцы используют Испанию в основном для транзита в те европейские государства, где они "могут рассчитывать на солидные пособия и хорошо оплачиваемую работу", рассказала DW Ана Мария Уэртас, представитель испанской НКО "Спасение", оказывающей юридическую помощь мигрантам. По ее словам, это Германия, Франция, Великобритания, Бельгия, а также Скандинавские страны. Но часть мигрантов все же остается в Испании, хотя помощь даже лицам, официально признанным беженцами, здесь невелика.

Центр временного содержания мигрантов в Мадриде

Процедура предоставления убежища в Испании довольно сложная, рассказала Уэртас. Получить право на проживание и выплату в течение полугода 450 евро в месяц могут лишь мигранты, способные доказать, что бежали из зоны военного конфликта или нуждаются в убежище, поскольку преследуется по политическим, племенным, религиозным, гендерным или иным мотивам. "Поэтому многим, кто решил остаться в Испании, но не может доказать, что пострадал на родине, приходится первое время жить нелегально", - говорит собеседница DW.

Испанцы терпимы к мигрантам

Впрочем, отметила далее она, "испанские власти относятся к мигрантам терпимо, даже если они проживают в стране без вида на жительство". Задержания полицией обычно заканчиваются лишь рекомендацией покинуть Испанию. Помещаются в спецприемник и подвергаются высылке по суду лишь те, кто совершают правонарушения. Законопослушные же могут через пару лет начать процесс своей легализации по так называемому "Закону об укоренении".

В этом случае, по словам Уэртас, мигранту следует доказать, что он "укоренился" в Испании - выучил язык, имеет жилье и стабильный доход. Больше шансов у тех, кто имеет семью и несовершеннолетних детей, обучающихся в испанской школе. Кстати, право бесплатно учить детей и получать медицинскую помощь имеют все мигранты, независимо от своего статуса в Испании.

Опыт нигерийца Мози

C 20-летним нигерийцем Мози корреспондент DW беседовал в мадридском рабочем пригороде Алуче - у пункта раздачи продуктов нуждающимся. Мози - волонтер. Он работает в организации, созданной жителями района для помощи малоимущим соседям. В течение недели Мози собирает с другими активистами пожертвования, а по субботам раскладывает приобретенные продукты по пакетам и раздает жителям Алуче. "Молодец парень, работает за троих", - хвалит нигерийца руководитель волонтеров испанец Педро.

Многие мигранты занимаются в Испании нелегальной уличной торговлей

Сам Мози рассказывает, что переправился в Испанию на лодке лишь полгода назад. Деньги на поездку собрали родственники. Работу в Испании найти трудно: многие африканцы занимаются нелегальной уличной торговлей, другие заняты на сезонных работах у фермеров, третьи попрошайничают или воруют. "Мне повезло: я попал к хорошим людям, они дали мне работу и обещают помочь с документами", - говорит Мози, имея в виду испанских волонтеров.

Нерешенная проблема

Ана Мария Уэртас считает, что "Евросоюз и правительство Испании недостаточно делают для решения проблемы мигрантов". По ее мнению, "попытки сократить миграцию, требуя от правительств африканских стран не пускать своих граждан в Европу, не приносят результатов". И это при том, что некоторые африканские страны "получают из Европы немалые деньги для борьбы с миграцией".

Вся проблема в нищите африканских стран, а "пытаться запретить людям бежать от этой нищеты, бесполезно. Ведь их даже не останавливает риск погибнуть в море". Так что решить проблему можно только активно способствуя борьбе с бедностью в этих странах, уверена испанская активистка.

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