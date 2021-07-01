Число соискателей убежища в Германии в 2020 году незначительно возросло

Около 18 тысяч человек в 2020 году обратились к немецким властям за получением статуса беженца по политическим или иным причинам. Как сообщило в среду, 14 июля, Федеральное статистическое ведомство, это на один процент больше, чем годом ранее. Прирост числа соискателей убежища оказался наименьшим с 2011 года.

В ведомстве такую тенденцию связывают с ограничениями в передвижении, введенными разными государствами Евросоюза из-за пандемии коронавирусной инфекции. В 2019 году был зафиксирован прирост в три процента.

Почти 2 млн соискателей убежища в Германии

Всего, по данным Центрального регистра иностранцев (AZR), к концу 2020 года в Германии проживали чуть менее 1,86 млн человек, просящих убежище. Из них статус беженца получили около 1,4 млн человек. В 2020 году их число, по сравнению с 2019-м, увеличилось на 38 тысяч человек, то есть на три процента. Примерно две трети получивших убежище - выходцы из Сирии, Афганистана и Ирака.

Среди всех соискателей убежища на конец 2020 года насчитывалось около 216 тысяч человек с открытым статусом, который означает, что решение по их их заявлению еще не принято. По данным статистического ведомства ФРГ, число иностранцев, ожидающих решение немецких органов, в 2020 году сократилось, по сравнению с предыдущим годом, на 51 тысячу человек, то есть на 19 процентов.

Кроме того, в стране проживают 243 тысячи эмигрантов, прошение об убежище которых было отклонено или которые утратили статус беженца. Это на 14 процентов больше, чем в конце 2019 года.

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