Число соискателей убежища в Германии в 2020 году незначительно возросло

Около 18 тысяч человек в 2020 году обратились к немецким властям за получением статуса беженца по политическим или иным причинам. Как сообщило в среду, 14 июля, Федеральное статистическое ведомство, это на один процент больше, чем годом ранее. Прирост числа соискателей убежища оказался наименьшим с 2011 года.
В ведомстве такую тенденцию связывают с ограничениями в передвижении, введенными разными государствами Евросоюза из-за пандемии коронавирусной инфекции. В 2019 году был зафиксирован прирост в три процента.
Почти 2 млн соискателей убежища в Германии
Всего, по данным Центрального регистра иностранцев (AZR), к концу 2020 года в Германии проживали чуть менее 1,86 млн человек, просящих убежище. Из них статус беженца получили около 1,4 млн человек. В 2020 году их число, по сравнению с 2019-м, увеличилось на 38 тысяч человек, то есть на три процента. Примерно две трети получивших убежище - выходцы из Сирии, Афганистана и Ирака.
Среди всех соискателей убежища на конец 2020 года насчитывалось около 216 тысяч человек с открытым статусом, который означает, что решение по их их заявлению еще не принято. По данным статистического ведомства ФРГ, число иностранцев, ожидающих решение немецких органов, в 2020 году сократилось, по сравнению с предыдущим годом, на 51 тысячу человек, то есть на 19 процентов.
Кроме того, в стране проживают 243 тысячи эмигрантов, прошение об убежище которых было отклонено или которые утратили статус беженца. Это на 14 процентов больше, чем в конце 2019 года.
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Три месяца в центре первичного приема
В центре первичного приема беженцев в Трире, федеральная земля Рейнланд-Пфальц, могут одновременно находиться около 850 человек. Беженцы, прибывшие в ФРГ, вначале попадают именно в такие центры. Спустя три месяца их прикрепляют к какому-либо конкретному городу или округу, который затем будет заниматься судьбой беженца. При этом жилищные условия могут разительно отличаться.
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Где живут прибывающие в Германию беженцы
Временное жилье в актовом зале
Поскольку многие центры первичного приема беженцев сейчас переполнены, власти вынуждены использовать самые разные здания. В городе Хамм, земля Северный Рейн-Вестфалия, во временное жилье для беженцев переоборудовали большой зал, предназначенный для проведения крупных мероприятий. В зале площадью 2700 квадратных метров сегодня могут разместиться около 500 соискателей политического убежища.
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Где живут прибывающие в Германию беженцы
Ночевка в школе
Все больше городов в Германии не справляются с массовым притоком беженцев. К примеру, город Ахен в середине июля должен был принять в течение короткого времени 300 беженцев. Единственной возможностью предоставить приют каждому из них стало размещение в одной из гимназий города.
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Где живут прибывающие в Германию беженцы
Временные палаточные городки
В последнее время в Германии возводится все больше палаточных городков. Центральный координационный пункт по приему беженцев в Хальберштадте, земля Саксония-Анхальт, также значительно расширил свои возможности, построив дополнительный палаточный лагерь. Летом такие временные жилища могут облегчить ситуацию, однако до наступления зимы беженцам необходимо найти новые места для размещения.
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Где живут прибывающие в Германию беженцы
Словно в странах "третьего мира"
Один из крупнейших палаточных лагерей беженцев находится в Дрездене. Пребывание в нем требует немалой выдержки: кругом длинные очереди, в которых надо стоять, чтобы, к примеру, воспользоваться туалетом. Сейчас в лагере около 1000 беженцев из 10 стран. В ближайшие дни ожидается новое пополнение, пока лагерь не будет заполнен полностью - в общей сложности здесь могут находиться 1100 человек.
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Где живут прибывающие в Германию беженцы
Жизнь в строительных вагончиках
Чтобы обеспечить жильем беженцев, во многих регионах Германии активно начинают использовать строительные вагончики. В центре по приему беженцев в Трире такие временные жилища существуют уже с 2014 года. В общей сложности в них живут сейчас более тысячи беженцев.
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Где живут прибывающие в Германию беженцы
Нападения на приюты для беженцев
18 июля пожарные потушили горевший дом в округе Ремхинген, земля Баден-Вюртемберг, в котором должно было быть организованно общежитие для беженцев. Негативное отношение части местных жителей к ищущим убежища в Германии провоцирует рост насилия на почве ксенофобии. Сегодня практически ежедневно поступают сообщения о нападениях на приюты для беженцев - в особенности на востоке и юге страны.
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Где живут прибывающие в Германию беженцы
Политика играет большую роль
На фото - министр экономики и вице-канцлер Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel), разговаривающий с детьми в приюте для беженцев, где живут около 3000 человек, в портовом городе Вольгаст. Политик призывает федеральное правительство оказать помощь городам и коммунам, которые пока вынуждены за свой счет обеспечивать приют беженцем. Это не столько вопрос денег, сколько "вопрос приличия", уверен Габриэль.
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Где живут прибывающие в Германию беженцы
Строительство нового центра
Чтобы предоставить беженцам достойные жилищные условия, многие коммуны строят новые здания - как, например, здесь, в Эккентале недалеко от баварского Нюрнберга. Новый комплекс зданий позволит разместить 60 человек. Первые беженцы смогут заехать сюда уже в январе 2016 года.
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Где живут прибывающие в Германию беженцы
Возникают новые времянки
Однако пока строительство новых общежитий не закончено, необходимо организовать множество временных приютов для беженцев. Таких, как этот палаточный городок в промзоне Мюнхена. 170 волонтеров гуманитарных организаций и пожарных за ночь установили десятки палаток, где смогут расположиться 300 человек.
Автор: Ивета Ондрускова, Максим Филимонов