 Число соискателей убежища в Германии в 2020 году незначительно возросло | Новости из Германии о Германии | DW | 14.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Число соискателей убежища в Германии в 2020 году незначительно возросло

Ходатайство об убежище в 2020 году в Германии подали около 18 тысяч человек - на один процент больше, чем годом ранее. Это минимальный прирост с 2011 года.

Сирийские беженцы в приемном лагере в Германии

Сирийские беженцы в приемном лагере в Германии

Около 18 тысяч человек в  2020 году обратились к немецким властям за получением статуса беженца по политическим или иным причинам. Как сообщило в среду, 14 июля, Федеральное статистическое ведомство, это на один процент больше, чем годом ранее. Прирост числа соискателей убежища оказался наименьшим с 2011 года.

В ведомстве такую тенденцию связывают с ограничениями в передвижении, введенными разными государствами Евросоюза из-за пандемии коронавирусной инфекции. В 2019 году был зафиксирован прирост в три процента.

Почти 2 млн соискателей убежища в Германии

Всего, по данным Центрального регистра иностранцев (AZR), к концу 2020 года в Германии проживали чуть менее 1,86 млн человек, просящих убежище. Из них статус беженца получили около 1,4 млн человек. В 2020 году их число, по сравнению с 2019-м, увеличилось на 38 тысяч человек, то есть на три процента. Примерно две трети получивших убежище - выходцы из Сирии, Афганистана и Ирака.

Среди всех соискателей убежища на конец 2020 года насчитывалось около 216 тысяч человек с открытым статусом, который означает, что решение по их их заявлению еще не принято. По данным статистического ведомства ФРГ, число иностранцев, ожидающих решение немецких органов, в 2020 году сократилось, по сравнению с предыдущим годом, на 51 тысячу человек, то есть на 19 процентов.

Кроме того, в стране проживают 243 тысячи эмигрантов, прошение об убежище которых было отклонено или которые утратили статус беженца. Это на 14 процентов больше, чем в конце 2019 года.

Смотрите также:

  • Центр первичного приема беженцев в немецком Трире

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Три месяца в центре первичного приема

    В центре первичного приема беженцев в Трире, федеральная земля Рейнланд-Пфальц, могут одновременно находиться около 850 человек. Беженцы, прибывшие в ФРГ, вначале попадают именно в такие центры. Спустя три месяца их прикрепляют к какому-либо конкретному городу или округу, который затем будет заниматься судьбой беженца. При этом жилищные условия могут разительно отличаться.

  • Актовый зал в Хамме, переделанный в приют для беженцев

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Временное жилье в актовом зале

    Поскольку многие центры первичного приема беженцев сейчас переполнены, власти вынуждены использовать самые разные здания. В городе Хамм, земля Северный Рейн-Вестфалия, во временное жилье для беженцев переоборудовали большой зал, предназначенный для проведения крупных мероприятий. В зале площадью 2700 квадратных метров сегодня могут разместиться около 500 соискателей политического убежища.

  • Мобильные кровати в одной из школ города Ахен

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Ночевка в школе

    Все больше городов в Германии не справляются с массовым притоком беженцев. К примеру, город Ахен в середине июля должен был принять в течение короткого времени 300 беженцев. Единственной возможностью предоставить приют каждому из них стало размещение в одной из гимназий города.

  • Палаточный городок в Хальберштадте

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Временные палаточные городки

    В последнее время в Германии возводится все больше палаточных городков. Центральный координационный пункт по приему беженцев в Хальберштадте, земля Саксония-Анхальт, также значительно расширил свои возможности, построив дополнительный палаточный лагерь. Летом такие временные жилища могут облегчить ситуацию, однако до наступления зимы беженцам необходимо найти новые места для размещения.

  • Палаточный лагерь в Дрездене

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Словно в странах "третьего мира"

    Один из крупнейших палаточных лагерей беженцев находится в Дрездене. Пребывание в нем требует немалой выдержки: кругом длинные очереди, в которых надо стоять, чтобы, к примеру, воспользоваться туалетом. Сейчас в лагере около 1000 беженцев из 10 стран. В ближайшие дни ожидается новое пополнение, пока лагерь не будет заполнен полностью - в общей сложности здесь могут находиться 1100 человек.

  • Строительные вагончики, как жилье для беженцев

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Жизнь в строительных вагончиках

    Чтобы обеспечить жильем беженцев, во многих регионах Германии активно начинают использовать строительные вагончики. В центре по приему беженцев в Трире такие временные жилища существуют уже с 2014 года. В общей сложности в них живут сейчас более тысячи беженцев.

  • Пожар в будущем общежитии для беженцев в Ремхингене

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Нападения на приюты для беженцев

    18 июля пожарные потушили горевший дом в округе Ремхинген, земля Баден-Вюртемберг, в котором должно было быть организованно общежитие для беженцев. Негативное отношение части местных жителей к ищущим убежища в Германии провоцирует рост насилия на почве ксенофобии. Сегодня практически ежедневно поступают сообщения о нападениях на приюты для беженцев - в особенности на востоке и юге страны.

  • Зигмар Габриэль в лагере беженцев в Вольгасте

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Политика играет большую роль

    На фото - министр экономики и вице-канцлер Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel), разговаривающий с детьми в приюте для беженцев, где живут около 3000 человек, в портовом городе Вольгаст. Политик призывает федеральное правительство оказать помощь городам и коммунам, которые пока вынуждены за свой счет обеспечивать приют беженцем. Это не столько вопрос денег, сколько "вопрос приличия", уверен Габриэль.

  • Строительство нового центра для беженцев

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Строительство нового центра

    Чтобы предоставить беженцам достойные жилищные условия, многие коммуны строят новые здания - как, например, здесь, в Эккентале недалеко от баварского Нюрнберга. Новый комплекс зданий позволит разместить 60 человек. Первые беженцы смогут заехать сюда уже в январе 2016 года.

  • Платочный лагерь для беженцев в промзоне Мюнхена

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Возникают новые времянки

    Однако пока строительство новых общежитий не закончено, необходимо организовать множество временных приютов для беженцев. Таких, как этот палаточный городок в промзоне Мюнхена. 170 волонтеров гуманитарных организаций и пожарных за ночь установили десятки палаток, где смогут расположиться 300 человек.

    Автор: Ивета Ондрускова, Максим Филимонов


Смотреть видео 02:49

Балканский маршрут для беженцев закрыт? (01.07.2021)

 

Контекст

Каждый пятый соискатель убежища в ФРГ - рожденный в стране младенец

По данным Welt am Sonntag, среди подавших на соискание убежища в Германии, непропорционально много младенцев. Наличие маленьких детей существенно увеличивает шансы беженцев остаться в стране.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Немцы массово высылают грузинских беженцев и дело не только в криминале - DW Новости (02.11.2018)  

Избиение мигрантов, жестокое обращение и арест без причины не редкость: шокирующее видео из Греции (28.06.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Санкции против Беларуси: Швейцария отказалась от дружбы с Лукашенко?  

Как Европарламент отреагировал на поток мигрантов из Беларуси в Литву  

Зеленскому было что спросить на прощальном ужине с Меркель  