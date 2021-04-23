Большинство мигрантов в ЕС просит убежища в Германии

Германия лидирует среди других стран Евросоюза по числу поданных заявлений на предоставление убежища. Об этом сообщает газета Die Welt в субботу, 24 апреля. Издание ссылается на еще неопубликованные данные Европейского офиса по вопросам предоставления убежища (European Asylum Support Office - EASO). За три первых месяца 2021 года в Германии было подано 26 400 новых заявок. На втором месте по полярности у беженцев находится Франция (20 477), на третьем - Испания (13 034). Менее всего заявок подано в Эстонии (11) и Венгрии (8).

Большинство заявителей прибылииз Сирии (41 процент), за ними следуют беженцы из Афганистана (14 процентов) и Ирака (7 процентов).

Всего в первом квартале в миграционные ведомства стран Евросоюза, а также Швейцарии и Норвегии было подано 102 674 запросов на предоставление убежища. Это почти на треть меньше чем за аналогичный период 2020 года. Уменьшение числа заявлений связывают с пандемией. Основным местом прибытия беженцев на территорию Евросоюза остается Греция, за ней следуют Италия и Болгария.

Смотрите также: