 На Канары прибыло рекордное число мигрантов | Новости из Германии о Европе | DW | 09.11.2020

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Европа

На Канары прибыло рекордное число мигрантов

Чуть более чем за два дня на Канарский архипелаг приплыли более 2200 беженцев из Африки. Это рекордное число за 14 лет.

Беженцы из Африки, прибывшие в Аргинегин на Гран-Канария, 8 ноября 2020 г.

Беженцы из Африки, прибывшие в Аргинегин на Гран-Канария, 8 ноября 2020 г.

На принадлежащие Испании Канарские острова с 7 ноября по утро 9 ноября прибыли 2206 мигранта на 58 деревянных лодках. Это максимальный наплыв беженцев после миграционного кризиса 2006 года, сообщило в понедельник, 9 ноября, информационное агентство Europa Press.

Большинство из африканских беженцев, которые бросили родину из-за бедности, высокого уровня насилия и последствий пандемии коронавируса, прибыли для регистрации в портовый город Аргинегин на южном побережье острова Гран-Канария. Около 1800 человек разместились под открытым небом на небольшой территории.

Общая численность мигрантов, прибывших на Канарский архипелаг начиная с января, достигла уже приблизительно 13 700. Это примерно в шесть раз больше, чем за весь предыдущий год. Многих из них селят в гостиницах, пустующих из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

Канарские острова расположены в Атлантическом океане всего в 100 километрах к западу от побережья Западной Африки. Однако более крупные лодки проплывают дотуда 1600 километров от берегов Сенегала. Открытый океан представляет большую опасность для небольших лодок, большинство из которых работают только на подвесных моторах. Несмотря на это, все больше и больше людей осмеливаются на переправу, чтобы попасть через Канарские острова на материковую часть Испании, а тем самым - в Европу.

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    Автор: Дарья Брянцева


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