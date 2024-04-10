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Европарламент одобрил реформу законодательства об убежище

Ольга Лебедева
10 апреля 2024 г.

Депутаты Европарлммента одобрили пакет законодательных инициатив, готовившихся с 2015 года и ужесточающих политику в отношении соискателей убежища из относительно безопасных стран.

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Судно с мигрантами в Средиземном море
Судно с мигрантами в Средиземном море (фото из архива)Фото: Emilio Morenatti/picture alliance/AP Photo

Европейский парламент принял окончательное решение по обширной реформе законодательства о предоставлении убежища в ЕС. В среду, 10 апреля, члены ЕП в Брюсселе приняли все десять законодательных инициатив в рамках данной реформы, о которой идут дискуссии со времен миграционного кризисам 2015 года.

Пакет законов среди прочего предусматривает ускорение процедур в отношении соискателей убежища на внешних границах. Лица, имеющие незначительные шансы получить разрешение остаться в ЕС, будут депортироваться быстрее, а соответствующие решения будут приниматься уже на границе.

Одной из составляющих реформы является механизм солидарности по распределению просителей убежища среди стран Евросоюза. Это означает, что в случае чрезмерного количества соискателей убежища в первых странах въезда мигрантов в ЕС - Италии, Греции, Испании, Кипре, Мальте - просителей убежища будут обязаны принимать по системе квот другие страны Евросоюза. Если какие-либо страны отказываются принимать беженцев, они смогут предоставить финансовую помощь. Кроме того, урегулирован порядок действий в случаях резкого усиления иммиграционных потоков.

Метсола: Баланс между солидарностью и ответственностью

Одобренный пакет преобразований соблюдает "баланс между солидарностью и ответственностью", - написала в соцсети X председатель Европарламента Роберта Метсола. "Мы создали надежную законодательную базу для решения проблем миграции и предоставления убежищ в ЕС. На ее создание потребовалось более 10 лет. Но мы сдержали свое слово", - указала она. 

Реформа ужесточает правила для мигрантов из относительно безопасных стран. Она должна ограничить нелегальную иммиграцию в ЕС и ослабить нагрузку на Италию, Грецию и другие страны, в которые направляется основной поток нелегальной иммиграции. После одобрения Европарламентом реформу должен утвердить Совет ЕС, а затем страны Евросоюза будут обязаны в течение двух лет привести в соответствие национальные законодательства.

 

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