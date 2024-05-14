Польский судья сбежал в Беларусь. "Удар под дых" Варшаве?

Глава юридического отдела Национального совета судей Польши попросил убежища в Беларуси.Теперь он дает интервью белорусским СМИ и ведет пропаганду в пользу Лукашенко. Чего нужно опасаться Варшаве?

Тысячи жителей Беларуси в последние годы бежали в Польшу, спасаясь от политических репрессий со стороны лояльного Москве режима Александра Лукашенко. Польский судья Томаш Шмидт выбрал противоположное направление. В Польше были совершенно изумлены, когда в начале мая Шмидт появился на пресс-конференции в белорусском государственном информационном агентстве БелТА, где заявил, что лично попросил белорусского правителя Лукашенко об "опеке и защите".

Судья сказал, что подал в отставку в знак протеста против несправедливой, по его мнению, политики Польши в отношении Беларуси и России, и обвинил польское правительство в том, что оно "ведет страну к войне под влиянием США и Великобритании". По его словам, из-за своих взглядов он стал жертвой преследований и запугиваний, поэтому единственным выходом для него было бегство.

Для белорусских эмигрантов в Польше некоторые слова Шмидта стали насмешкой: Беларусь - "открытая и дружественная страна"? Но именно с таким утверждением судья появился в эфире белорусских и российских государственных СМИ, в том числе, на Russia Today и в телепрограмме главного путинского пропагандиста Владимира Соловьева.

Польская прокуратура обвинила Шмидта в участии в информационной войне против Польши. Ежедневная газета Rzeczpospolita сообщила 10 мая, что беглый судья находится под следствием по подозрению в шпионаже и вскоре будет объявлен в розыск. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал Шмидта предателем.

Молниеносная карьера при правительстве PiS

Томаш Шмидт - достаточно известный человек в Польше. С 2011 года он работал судьей в Варшавском окружном административном суде, где сферой его деятельности были разбирательства, связанные с вопросами безопасности. Он, в частности, занимался апелляциями государственных служащих, которым было отказано в доступе к секретной информации. Шмидт также возглавлял юридический отдел Национального совета судей Польши - органа, подотчетного национально-консервативному правительству партии "Право и справедливость" (PiS), который должен был осуществлять контроль за судьями.

Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил в скандале оппозиционную партию PiS Фото: Lukasz Gagulski/EPA

Имя Шмидта попало в заголовки газет в 2019 году. В то время независимые СМИ обнаружили в министерстве юстиции группу, возглавляемую тогдашним заместителем министра юстиции Лукашем Пиебяком, которые участвовали в клеветнической кампании в социальных сетях против судей, выступавших против политизации судебной системы. Одну из ведущих ролей в этом играла жена Шмидта Эмилия. Томаш Шмидт и его коллеги из Минюста снабжали ее конфиденциальными данными об оппозиционных судьях, а Эмилия Шмидт использовала эти материалы для своих постов. Позже она выразила раскаяние в интервью телеканалу TVN. В апреле 2022 года Томаш Шмидт также признал свою причастность к этому делу и извинился перед жертвами.

Бегство судьи обострило конфликт между правительством и оппозицией

Бегство судьи еще больше обострило политический конфликт между польским левоцентристским правительством и национал-консервативным лагерем. За месяц до выборов в Европарламент, на которых оба политических блока идут вровень друг с другом, премьер-министр Дональд Туск и лидер оппозиционной партии "Право и порядок" (PiS) Ярослав Качиньский обвиняют друг друга в скандале.

Дональд Туск, выступая недавно в парламенте, заявил, что спецслужбы при правительстве PiS были "слепы и глухи", поскольку в основном шпионили за оппозицией, а Шмидт, по словам Туска, был назначен на должность партией Качиньского, чтобы участвовать в ликвидации независимой судебной системы. Премьер-министр обвинил некоторых депутатов от PiS в том, что они представляют интересы России. Объединенные правые - это "предатели на зарплате, слуги России", - воскликнул Туск с трибуны парламента.

"Туск все извращает", - отреагировал на обвинения Качиньский. По его словам, существует множество доказательств того, что в Польше "реализуется российская повестка дня": при правительстве Туска Польша превратится в "германо-российский кондоминиум".

Ущерб безопасности Польши

Судя по реакции польских политиков, бегство Шмидта стало для них полной неожиданностью и провалом новой секретной службы, подотчетной премьер-министру. Подробности побега начинают постепенно выясняться уже постфактум: например, стало известно, что год назад судья ездил в Беларусь.

Бегство в Беларусь польского судьи стало подарком для Александра Лукашенко Фото: Sergei Shelega/POOL BelTA/AP/dpa/picture-alliance

Бывший глава польской контрразведки полковник Гжегож Малецкий в интервью польскому информационному агентству PAP сказал, что ущерб, нанесенный безопасности Польши, "непоправим". По его словам, не исключено, что Шмидт в течение долгого времени сотрудничал с иностранными спецслужбами. Отдел, в котором он работал, помимо прочего, рассматривал жалобы полицейских на своих начальников. "Такие люди - это потенциальные объекты для вербовки иностранной разведки", - констатировал Малецкий.

Что увез с собой в Беларусь Шмидт?

На вопрос белорусского телеканала ОНТ, привез ли он с собой из Польши секретные документы, Шмидт уклончиво ответил, что "это станет ясно позже". В ответ журналисты ОНТ выразили надежду, что перебежчик поможет "раскрыть секреты польского правительства".

Расследованием дела о шпионаже теперь займется новый министр внутренних дел Польши - нынешний координатор секретных служб Томаш Семоняк. Его предшественник Марцин Кервинский подал в отставку, поскольку баллотируется в Европарламент.

Между тем Александр Лукашенко назвал бегство судьи "ударом под дых властям Польши" и попросил милицию "присмотреть" за перебежчиком, чтобы польские спецслужбы его "не угробили", сообщает белорусское агенство БелТА. Лукашенко добавил, что уже обсудил "это дело" с Владимиром Путиным.