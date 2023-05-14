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Еврокомиссар Вера ЮроваФото: Yves Herman/AP/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Еврокомиссар предупредила о "марионетках РФ" в политике ФРГ

Олег Соколенко
1 ч. назад

Зампред Еврокомиссии Вера Йоурова предупредила о растущем влиянии российской пропаганды на Европу и "марионетках РФ" среди немецких политиков-радикалов. По ее словам, Германия "находится в центре внимания" Москвы.

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Зампредседателя Еврокомиссии по ценностям и прозрачности, еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Йоурова предупредила о растущем влиянии российской пропаганды на Европу и политику Германии. "Это испытанная тактика России - использовать местных марионеток. Боюсь, что некоторые из них есть и в Германии", - сказала Йоурова в интервью газете Bild am Sonntag, публикуемом в воскресенье, 14 мая.

Она назвала радикальных левых и правых политиков ФРГ "солдатами информационной войны". Германия находится в центре внимания Москвы, заявила еврокомиссар, пояснив, что в России знают: "если сломать Германию, то будет ослаблен весь Евросоюз".

По словам Йоуровой, "Россия вкладывает миллиарды в свою пропаганду", и это приносит плоды: "во многих странах набирает силу нарратив о том, что Россия не агрессор, а жертва (в войне против Украины. - Ред.)". Комиссар ЕС привела в пример Словакию, где, по ее данным, "более 50 процентов населения верят в теории заговора, в том числе касающиеся российской агрессии".

Йоурова призвала Евросоюз и его государства-члены больше инвестировать в стратегическую коммуникацию и борьбу с дезинформацией.

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