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Участники "Марша живых" в 2022 году (фото из архива)
Фото: Wojciech Grabowski/Zuma/IMAGO
ПолитикаПольша

В Польше почтили память жертв Холокоста "Маршем живых"

Виталий Кропман
1 ч. назад

Тысячи молодых евреев из многих стран мира вместе с несколькими людьми, выжившими в Освенциме, прошли маршем от бывшего главного лагеря до концентрационного лагеря Биркенау - главного места массовых убийств.

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Тысячи молодых евреев из многих стран мира во вторник, 18 апреля, почтили "Маршем живых" память шести миллионов жертв Холокоста в бывшем немецком лагере смерти Освенцим (Аушвиц). Вместе с несколькими людьми, выжившими в этом нацистском аду, они прошли пешком от бывшего главного лагеря до расположенного в трех километрах концентрационного лагеря Биркенау - главного места массовых убийств. Маршрут проложен по тому же пути, по которому нацисты гнали узников на смерть. В истории Холокоста эти перегоны стали известны как "Марши смерти".

Среди участников акции была 93-летняя Халина Биренбаум из Израиля, которая пряталась в подвале во время восстания в Варшавском гетто в 1943 году, а затем была депортирована в Освенцим. В конце мероприятия к участникам обратился президент Италии Серджио Маттарелла. Он призвал к борьбе с антисемитизмом и расизмом.

"Марш жизни" проходит 35-й год подряд. В нынешнем году он вернулся к обычному режиму после трех лет ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции. По оценке организаторов - одноименной ассоциации из Нью-Йорка - за прошедшие годы в марше приняли участие более 300 000 человек.

В Израиле памятные мероприятия, посвященные Дню Катастрофы и героизма еврейского народа, начались вечером 17 апреля в иерусалимском мемориальном комплексе "Яд ва-Шем", где прошла центральная государственная церемония. 18 апреля память погибших во времена Холокоста почтили минутой молчания по всему Израилю.

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