 Борьба с ″иноагентами″ в Польше: зачем властям менять закон о СМИ? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 11.08.2021

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Европа

Борьба с "иноагентами" в Польше: зачем властям менять закон о СМИ?

Консерваторы из правящей партии ЗиС хотят уменьшить влияние иностранных медиа-компаний в Польше. Главной мишенью стал независимый телеканал TVN. Оппозиция говорит о наступлении на свободу СМИ.

Участники протеста против изменений в закон о СМИ

Участники акций протеста уверены: новый законопроект угрожает независимым польским СМИ

Сейм Польши до 15 августа обсудит поправки к Закону о телерадиовещании, которые предлагает правящая национал-консервативная партия "Закон и справедливость" (ЗиС). Если депутаты польского парламента проголосуют за этот законопроект, деятельность всех СМИ на территории страны с долей неевропейского капитала свыше 49 процентов будет ограничена.

Главной мишенью нового законопроекта является телекомпания TVN и ее информационный канал TVN24, выступающий с проевропейской позицией и открыто критикующий правительство страны. Ранее Национальный совет по телерадиовещанию уже отказался продлить TVN24 лицензию: ее срок истекает 26 сентября 2021 года, при этом заявку на продление канал подал еще в феврале. Если новый закон, как надеются консерваторы, будет принят до конца сентября, телеканалу не только не продлят лицензию - он может оказаться под угрозой закрытия.

Акция протеста в Варшаве в поддержку телеканала TVN и против поправок в закон о СМИ

Акция протеста в Варшаве в поддержку телеканала TVN и против поправок в закон о СМИ

Между тем в Польше растет сопротивление планам правящей партии. Вечером 10 августа более чем в 40 городах страны прошли многотысячные акции протеста с участием почти всех представителей раздробленной польской оппозиции. Они опасаются, что телеканал TVN24 станет лишь первой жертвой нового закона, а вслед за этим под угрозой окажутся и другие независимые СМИ.

Ситуация с TVN - это только начало, считает глава Комитета защиты демократии (KOD) Якуб Карыс. "Когда правительство покончит с крупнейшим независимым телеканалом, ему будет легче уничтожить все остальные, более мелкие независимые СМИ", - написал он в газете Gazeta Wyborcza.

Контроль над 80 процентами местной прессы

"Реполонизация" местных СМИ изначально была одним из важнейших пунктов политической повестки ЗиС: правящая партия считает, что масс-медиа в Польше должны иметь польских владельцев и освещать события с польской точки зрения. Сразу после прихода к власти в 2015 году правительство консерваторов назначило на общественно-правовой телеканал TVP лояльных к партии редакторов. Следующий шаг по пути к "реполонизации" случился в декабре 2020 года, когда государственная нефтяная компания Orlen выкупила все СМИ у немецкой издательской группы Passau. C тех пор польское государство контролирует 80 процентов местной прессы в стране.

Польская газета со статьей о телекомпании TVN

Телекомпания TVN принадлежит американскому концерну Discovery

Действующий Закон о телерадиовещании 1992 года предусматривает, что фирмы, находящиеся за пределами Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), могут контролировать не более 49 процентов акций польских СМИ. Телекомпания TVN принадлежит американскому концерну Discovery, который управляет ей через фирму Polish Television Holding BV, зарегистрированную в Нидерландах. В соответствии с новым законопроектом ЗиС, мажоритарное владение расположенными в Польше СМИ должно быть запрещено также компаниям, которые находятся в ЕЭЗ, но "контролируются" фирмами за ее пределами.

Кто угрожает безопасности Польши?

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его основная цель - облегчить Национальному совету по телерадиовещанию контроль над владельцами СМИ, в том числе, "из стран, представляющих значительную угрозу безопасности польского государства".

Какие именно страны имеются в виду, в ходе недавней пресс-конференции объяснил глава польского правительства Матеуш Моравецкий. "Давайте представим, что какое-либо СМИ в Польше - крупный интернет-сайт или телевидение, радиостанцию или газету - купит российская, китайская или арабская компания. Хотели бы мы тогда иметь право, как граждане, сказать "нет"? - задал риторический вопрос польский премьер. - У нас должны быть инструменты, которые, в конечном счете, позволят нам решить, уместно или нет передать в чьи-то руки СМИ на польской земле, на территории Республики Польша".

"Власти хотят ограничить свободу СМИ"

Но хотя премьер-министр, говоря о новом правительственном законопроекте, упомянул Китай, Россию и арабские государства, многие в Польше считают, что поправки ЗиС направлены, прежде всего, против телеканала TVN. "Если новый закон вступит в силу, это будет означать, что американская компания Discovery, владелец TVN, должна будет избавиться от большинства своих акций в течение полугода", - объясняет бывший руководитель общественного телевидения TVP Юлиуш Браун, который с 2015 года представляет оппозицию в Совете национальных СМИ Польши.

Офис телекомпании TVN в Варшаве

Если сейм примет поправки в закон о СМИ, телекомпания TVN не получит новую лицензию на вещание

В этом случае вполне вероятно, что Discovery полностью откажется от владения телекомпанией. "Если американцы захотят сохранить канал, не владея контрольным пакетом акций, они будут вынуждены полагаться на решения других, и я не думаю, что они согласятся на это", - считает Браун.

"Правящая партия хочет ограничить свободу СМИ, потому что они раздражают ЗиС. И этот законопроект -  еще одна попытка. Он в полной мере соответствует менталитету значительной части политиков ЗиС, а также части их избирателей", - говорит Браун в интервью DW.

TVN не собирается сдаваться

Руководство телеканала TVN считает законопроект попыткой ограничить свободу СМИ "под видом борьбы с иностранной пропагандой". "Мы не поддадимся давлению, мы останемся независимыми и будем действовать в интересах наших зрителей", - заявил совет директоров TVN 8 июля.

Еврокомиссия также видит в планируемых поправках в Закон о телерадиовещании угрозу свободе СМИ в Польше. Законопроект стал "еще одним тревожным сигналом для свободы СМИ и разнообразия мнений в стране", написала вице-президент Еврокомиссии Вера Журова в Twitter 12 июля 2021 года, подчеркнув, что в Брюсселе будут внимательно следить за развитием событий вокруг телекомпании TVN.

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    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


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