Еврокомиссия осуждает нападки на СМИ в Венгрии, Польше и Словении

Еврокомиссия призвала власти Венгрии, Польши и Словении остановить нападки на свободу слова и свободу прессы. Об этом в среду, 10 марта, заявила заместитель главы Еврокомиссии по общим ценностям и прозрачности Вера Юрова во время дебатов в Европарламенте.

Юрова отметила, что в последние несколько месяцев в перечисленных трех странах наблюдались "вызывающие беспокойство" явления и подчеркнула, что Еврокомиссия вне всяких сомнений предпримет соответствующие шаги, если будут продолжаться нарушения правил Евросоюза. В качестве примеров замглавы Еврокомиссии назвала лишение лицензии венгерской радиостанции Klubradio, возможное введение налога на рекламные доходы СМИ в Польше и "постоянные попытки" властей Словении покуситься на независимость национального агентства СМИ.

Еврокомиссия хочет получить больше полномочий для защиты СМИ

Одновременно, обращаясь к парламенту, Юрова попросила евродепутатов предоставить Еврокомиссии больше инструментов для оказания влияния на национальные правительства в целях защиты СМИ, так как возможности Брюсселя в этой сфере "ограничены".

Государственный совет Венгрии по надзору за СМИ еще в сентябре 2020 года отказался продлить соглашение об использовании частоты, на которой вещала оппозиционная радиостанция Klubradio. Совет, состоящий исключительно из доверенных лиц правоконсервативного премьер-министра страны Виктора Орбана, объяснил свою позицию "неоднократными нарушениями законодательства" со стороны радиостанции.

Смотрите также: