Комиссар Совета Европы осудила нарушение прав ЛГБТИ в Польше

Комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунья Миятович осудила нарушение прав ЛГБТИ-сообщества в Польше. "Представители власти и люди, формирующие общественное мнение, должны прекратить создание атмосферы ненависти и нетерпимости к представителям ЛГБТИ, а вместо этого укреплять уважение к их правам", - заявила Миятович в меморандуме, опубликованном в четверг, 3 декабря.

По ее словам, "стигматизация и враждебные высказывания" в адрес лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (ЛГБТИ) заключают в себе "реальные риски узаконивания насилия". "ЛГБТИ - это люди, а не идеология", - подчеркнула Дунья Миятович.

Враждебные высказывания высших государственных чиновников

Комиссар СЕ отметила, что проблемы с правами ЛГБТ в Польше существуют уже давно, но с 2017 года они все заметнее усугубляются. Такая тенденция наблюдается прежде всего из-за враждебных высказываний высших государственных чиновников, в частности президента Польши Анджея Дуды и лидера правящей партии "Закон и справедливость", вице-премьера Ярослава Качиньского.

Так, Дуда во время одного из предвыборных выступлений в этом году заявил, что "идеология ЛГБТИ хуже коммунизма", а Качиньский назвал ЛГБТИ-сообщество угрозой традиционной семье, указывается в документе. "Ненависть и дегуманизация сказываются не только на жертвах, но и на благополучии общества. Они посылают сигнал социальной изоляции и угрожают сплоченности общества", - заявила комиссар Совета Европы по правам человека.

Миятович приветствовала высказанное в 2019 году намерение городских властей Варшавы сделать столицу "более интегративной". Вместе с тем она раскритиковала реакцию примерно 100 районов, охватывающих примерно треть территории Польши. Местные власти объявили их свободными от "идеологии ЛГБТИ" и "гей-пропаганды".

Пробелы в польском законодательстве

Кроме того, Дунья Миятович указала на проблемы представителей ЛГБТИ, вызванные пробелами в польском законодательстве. В частности, в Польше отсутствуют законодательные нормы о признании однополого партнерства. Также комиссар СЕ напомнила о неоднократном применении силы против участников гей-парадов, преследовании и запугивании защитников прав ЛГБТИ в Польше. Она призвала власти в Варшаве уделять больше внимания защите прав представителей ЛГБТИ-сообщества.

16-страничный меморандум, представленный на английском и польском языках, в частности, основывается на консультациях с польскими властями, национальными правозащитными структурами и неправительственными организациями, которые проводились с 12 по 23 октября.

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