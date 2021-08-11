 Сейм Польши одобрил спорный Закон о телерадиовещании | Новости из Германии о Европе | DW | 12.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Сейм Польши одобрил спорный Закон о телерадиовещании

По мнению ряда экспертов, главной жертвой одобренного в Польше Закона о телерадиовещании может стать телекомпания TVN, принадлежащая американскому концерну Discovery. Госдепартамент США подверг критике изменения.

Парламент Польши

Парламент Польши

Польский Сейм (нижняя палата Национального собрания - двухпалатного парламента) одобрил спорный Закон о телерадиовещании, который внесла правящая национал-консервативная партия "Закон и справедливость" (ЗиС). За принятие документа в среду, 11 августа, проголосовали 228 депутатов, 216 - против, еще десять воздержались.

Инициатива предполагает, что лицензии на вещание в Польше будут выдаваться иностранным компаниям только в том случае, если у них есть штаб-квартира или представительство на территории Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Кроме того, получатель лицензии не должен быть зависим от имеющих головной офис за пределами этой зоны.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что его основная цель - облегчить Национальному совету по телерадиовещанию контроль над владельцами СМИ, в том числе, "из стран, представляющих значительную угрозу безопасности польского государства".

Главной жертвой изменений может стать компания TVN

По мнению целого ряда экспертов, главной жертвой изменений может стать телекомпания TVN, принадлежащая американскому концерну Discovery, который управлял ей через  зарегистрированную в Нидерландах фирму Polish Television Holding BV. Новый закон же, в частности, предполагает, что мажоритарное владение расположенными в Польше СМИ запрещается компаниям, которые находятся в ЕЭЗ, но контролируются фирмами за ее пределами.

Решение парламента Польши раскритиковали в Госдепе

В Вашингтоне подвергли критике решение польского парламента. Как заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, независимые и свободные СМИ делают демократию сильнее. "Именно поэтому мы призвали польское правительство продемонстрировать свою приверженность этим принципам", - заявил он.

Законопроект еще должен быть одобрен верхней палатой парламента, Сенатом, и подписан президентом Анджеем Дудой.

Ранее председатель польского Совета министров Матеуш Моравецкий утверждал, что новый закон направлен, в первую очередь, на то, чтобы не допустить приобретение местных СМИ компаниями из Китая, России и арабских государств.

Смотрите также:

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Бреславль, Бреслау, Вроцлав

    По легенде, Вроцлав был основан чешским князем Вратиславом, правившим в 915-921 годах. От его имени и происходит название этого населенного пункта. Город был столицей польского княжества Силезия, находился под властью королевства Богемия, входил в состав Пруссии. Ныне - один из самых крупных (четвертый по количеству населения) и старинных городов Польши.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Без суеты

    Историческим центром Вроцлава является средневековая Рыночная площадь в обрамлении старинных особняков с разноцветными фасадами. Практически в каждом доме на первом этаже - кафе, ресторан или магазинчик. Даже в самые оживленные дни здесь царят умиротворение и покой: хотя Вроцлав - город достаточно большой (более 600 тысяч жителей), жизнь в нем идет размеренной поступью.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Чудо Вроцлава

    Ратуша на Рыночной площади - главная архитектурная достопримечательность Вроцлава. Зданию уже более 700 лет. Поначалу это была одноэтажная постройка, которая расширялась и надстраивалась, не отставая от растущего города. Ныне ратуша демонстрирует пестрое смешение стилей: от Ренессанса до готики. Во время Второй мировой она осталась единственным уцелевшим зданием - бомбы превратили город в руины.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Университет с богатой историей

    Первая попытка основания Вроцлавского университета датируется 1505 годом. Но официально вуз был открыт 15 ноября 1702 года. Уже в 19-м веке он владел богатой библиотекой, астрономической обсерваторией, ботаническим садом, зоопарком и картинной галереей. После передачи города Бреслау Польше немецкий университет был преобразован в польский государственный.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Италия на Одере

    Когда-то Вроцлав называли "цветком Европы". Историческому центру города более 1000 лет. От его вымощенных булыжниками улочек и тенистых аркад веет аурой итальянских городов.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    100 мостов

    Вроцлав также называют городом 100 церквей и 100 мостов. Город раскинулся на берегах Одера и его притоков - на островах между многочисленными каналами. Неслучайно его считают польской Венецией.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Один краше другого

    Стальной Тумский мост над рекой Одер был построен в 1889 году и заменил старый деревянный. Сегодня он закрыт для автомобильного движения.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Достижение техники и архитектуры

    Редзинский мост - самый высокий и протяженный в Польше - достигает 122 метров в высоту и 1,7 километра в длину.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Многофункциональный памятник

    В 1913 году, когда Бреслау был частью Германии, в честь столетней годовщины Битвы народов в городе по проекту немецкого архитектора Макса Берга построили грандиозный "Зал Столетия" или "Народный дом". Этот культурно-спортивный комплекс рекордных для своего времени габаритов и по сей день служит уникальным образцом строений из железобетона. В 2006 году он стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Чего только нет во Вроцлаве

    Вроцлав - город многовековой истории и современной культуры. Биеннале медиаискусства - одно из важнейших художественных событий Центральной Европы - проходит именно здесь. Добраться до Вроцлава можно и на поезде, и на самолете. По городу ходят автобусы и трамваи, есть и сеть автоматического проката велосипедов. А вот чего нет во Вроцлаве, так это троллейбусов.

    Автор: Элла Володина


Смотреть видео 02:45

Против насилия: женщины Польши отстаивают свои права

Аудио- и видеофайлы по теме

О конфликте с ЕС, судебной реформе в Польше и правах ЛГБТ - депутат Европарламент Рышард Легутко  

Как поляки борются против нового закона об абортах  

Также по теме

Anti-government Protest In Warsaw A policeman steps on a banner with the logo of broadcaster TVN modified to resemble a well known symbol of the anti-communist movement in Warsaw, Poland on August 10, 2021. American owned broadcaster TVN s license in Poland will expire at the end of September and the government has indicated it will not renew the license citing converns over it s forerign ownership. Critics argue the non-renewel is a move by the government to shut down critical media outlets. A new bill proposed by lawmakers prohibiting ownership of radio and television outlets by proprietors outside of the European Economic Area has led to fears of the end of independent media in Poland. Warsaw Masovian Voivodeship Poland arriens-antigove PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xSTRx

Борьба с "иноагентами" в Польше: зачем властям менять закон о СМИ? 11.08.2021

Консерваторы из правящей партии ЗиС хотят уменьшить влияние иностранных медиа-компаний в Польше. Главной мишенью стал независимый телеканал TVN. Оппозиция говорит о наступлении на свободу СМИ.

Реклама

Самые читаемые

Археологические находки, о которых говорит весь мир (фотогалерея)  

Поток мигрантов в ЕС из Беларуси резко сократился  

Философ в неволе. Кто такой Владимир Мацкевич и в чем его подозревают?  