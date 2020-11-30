 Аризона и Висконсин официально подтвердили победу Байдена | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.12.2020

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Мир

Аризона и Висконсин официально подтвердили победу Байдена

В Висконсине Джозеф Байден обогнал Дональда Трампа на 20 тысяч голосов. В Аризоне кандидат от демократов впервые с 1996 года обошел соперника-республиканца, получив на 10,5 тысячи голосов больше.

Джозеф Байден и флаг США в штате Делавэр

Власти Аризоны и Висконсина во вторник, 1 декабря, официально подтвердили победу демократа Джозефа Байдена в этих американских штатах в результате подсчета голосов на выборах президента США. В Висконсине отрыв Байдена от действующего главы государства, республиканца Дональда Трампа, составил около 20 тысяч голосов. В Аризоне, где Трамп отстал от соперника на 10,5 тысячи голосов, кандидату от Демократической партии удалось обойти республиканца впервые с 1996 года.

Сенатором от Аризоны станет астронавт

Подтверждение итогов голосования в Аризоне означает победу демократа Марка Келли на выборах в Сенат. Келли, совершивший четыре полета в космос на шаттле, сменит в верхней палате Конгресса республиканку Марту Максалли. Таким образом, демократы в будущем Сенате получают уже 48 мест из 100, тогда как в нынешнем их было 47.

Команда Трампа, не желавшего признавать победу Байдена, инициировала пересчет голосов в ряде штатов.  Только в Висконсине затраты на процедуру составили 7,9 млн долларов, сообщила избирательная комиссия штата. По местному законодательству, расходы оплатит команда Трампа.

Трамп пытался оспорить итоги голосования в судах

Джозеф Байден, по данным ведущих СМИ страны, на выборах в США 3 ноября заручился достаточным количеством голосов Коллегии выборщиков для победы над Дональдом Трампом. Официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут объявлены в декабре. Церемония инаугурации нового президента должна состояться 20 января.

Нынешний глава Белого дома несколько недель не признавал поражение, пытаясь оспорить итоги голосования в судах. Однако в конце ноября Трамп поддержал решение Управления по общим вопросам администрации США начать процедуру передачи президентской власти в стране.

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    Автор: Илья Коваль


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