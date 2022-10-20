Трамп указал ложные данные о возможных махинациях на выборах

Дональд Трамп подал иск о фальсификациях выборов 2020 года, зная о неверных данных в документе, заявил суд в Калифорнии и потребовал обнародовать переписку экс-президента с его адвокатом Истменом.

Бывший президент США Дональд Трамп осознанно исказил данные о возможных фальсификациях на выборах главы государства в 2020 году. Об этом говорится в распоряжении судьи окружного суда в Калифорнии Дэвида Картера , обнародованном в среду, 19 октября. Суд требует от адвоката бывшего главы Белого дома, Джона Истмена, до 28 октября предоставить переписку с Трампом по электронной почте в распоряжение комиссии Палаты представителей Конгресса США, расследующей штурм Капитолия.

После выборов главы государства в ноябре 2020 года, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден, Трамп и его соратники подали десятки исков о якобы совершенных при голосовании массовых нарушениях. В частности, в поданном в штате Джорджия исковом заявлении - на которое сослался калифорнийский судья - адвокаты главы Белого дома утверждали, среди прочего, что в одном из округов было подсчитано 10 315 голосов умерших.

Истмен позднее написал в электронном письме, что Трампу сообщили о том, что часть предоставленных ему сведений ошибочна. Однако президент и его адвокаты в итоге подали иск с теми же неправильными числами, а Трамп заверил под присягой, что вся информация, насколько ему известно, верна, отмечается в распоряжении судьи Картера. "Электронные письма показывают - президент Трамп знал, что конкретные данные о фальсификациях на выборах были неверными, но продолжал распространять их как в судебных документах, так и среди общественности", - подчеркивает калифорнийский суд.

Штурм Капитолия и расследование Конгресса США

После речи Дональда Трампа на митинге в Вашингтоне 6 января 2021 года его радикально настроенные сторонники прорвались к Капитолию, где участники совместного заседания Сената и Палаты представителей утверждали итоги голосования. Протестующим удалось ворваться в здание, дебаты в Конгрессе были приостановлены на несколько часов, законодатели эвакуированы.

Участники беспорядков вступили в столкновения с полицейскими, те в ответ применили слезоточивый газ. В Вашингтон прибыла Национальная гвардия. В ходе столкновений погибли пять человек, в том числе служащий полиции. Власти вновь взяли здание Конгресса под контроль спустя несколько часов. Еще два полицейских совершили самоубийство в последующие недели. После беспорядков были задержаны около 50 человек, нескольким из них предъявили обвинения.

После штурма Капитолия комиссия Палаты представителей изучила более 140 тысяч документов и опросила свыше 1000 свидетелей, чтобы прояснить роль Трампа в событиях. Экс-глава Белого дома отрицает свою вину и не исключает, что в 2024 году будет вновь баллотироваться в президенты.

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