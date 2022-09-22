  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс
Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция ДжеймсФото: Richard Drew/AP Photo/picture alliance
Правосудие и законСША

Прокуратура обвинила Трампа и его семью в мошенничестве

Александр Дельфинов
1 ч. назад

Экс-президента США, а также его трех детей и фирму обвиняют в многолетних финансовых махинациях. Дональд Трамп обвинения отвергает.

https://www.dw.com/ru/prokuratura-obvinila-trampa-i-ego-semu-v-mosennicestve/a-63198618

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала 220-страничный иск против бывшего президента США Дональда Трампа, а также трех его детей Дональда Трампа-младшего, Эрика и Иванки Трамп, кроме того, иск касается компании Трампа. Об этом стало известно вечером в среду, 21 сентября.

По предварительной информации, 76-летнего политика, его родственников и бизнес-организацию обвиняют в многолетних финансовых махинациях, в том числе предоставлении ложных данных о капитализации фирмы, которые, в зависимости от необходимости, либо занижались, либо завышались, чтобы получить кредиты на выгодных условиях или заплатить меньше налогов.

По данным прокуратуры, подобные кредиты выдавал организации Трампа и крупный германский финансовый институт Deutsche Bank. Обвинение также требует, чтобы семья Трампов выплатила 250 млн долларов в качестве возмещения ущерба.

Ложная оценка активов в 200 случаях

По утверждению генпрокурора штата Нью-Йорк, за десять лет Дональд Трамп и другие обвиняемые дали ложную оценку их активов более чем в 200 случаях. Расследование в отношении корпоративной империи Трампа продолжалось три года, в этот период были проведены беседы с 65 свидетелями и изучены "миллионы документов".

"Дональд Трамп обманным путем раздул свое богатство на миллиарды долларов, чтобы несправедливо обогатиться и обмануть систему, а значит, и всех нас", - заявила Летиция Джеймс.

Трамп отрицает вину

На групповом фото Эрик Трамп, Дональд Трамп-младший, Дональд Трамп, Иванка Трамп
Слева направо: Эрик Трамп, Дональд Трамп-младший, Дональд Трамп, Иванка ТрампФото: Mark Lennihan/AP Photo/picture alliance

"Как всем нам известно, сегодняшнее обвинительное заключение не имеет ничего общего ни с фактами, ни с законом", - говорится в заявлении The Trump Organization, которое цитирует в тот же день американское издание The New York Times. По мнению обвиняемой стороны, "речь идет о политике".

С точки зрения Трампа, он является жертвой политического преследования и "охоты на ведьм". Экс-президент указывает на то, что обвиняющая его представительница прокуратуры является членом конкурирующей Демократической партии.

Обыск ФБР у Трампа

В августе Федеральное бюро расследований (ФБР) провело обыск в доме Дональда Трампа во Флориде. Агенты искали секретные документы, которые Трамп мог забрать из Белого дома, позже газета The Washington Post сообщила, что в результате обыска был обнаружен документ с описанием оборонных стратегий одного из иностранных государств и его ядерного потенциала.

Кроме того, в июле комиссия Конгресса США, расследующая штурм Капитолия, провела слушания, на которых прозвучали обвинения в адрес экс-президента, но этого может не хватить для привлечения Трампа к суду.

Смотрите также:

Дэвид Фрам: "Дональд Трамп не является другом Украины"

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Заблокированный аккаунт Трампа в Twitter

Комментарий: Борьба интернет-гигантов с Трампом на руку Путину

Комментарий: Борьба интернет-гигантов с Трампом на руку Путину

Интерес в России к изгнанию Дональда Трампа из Twitter связан, прежде всего, с попытками Кремля блокировать активность российской оппозиции в интернете, считает Федор Крашенинников.
Федор Крашенинников, российский политолог и публицист, автор колонки для DW
Федор Крашенинников
Колонка
Политика
11 января 2021 г.
Сторонники Дональда Трампа в здании Капитолия

Комментарий: Штурм Капитолия - атака на демократию во всем мире

Комментарий: Штурм Капитолия - атака на демократию во всем мире

Произошедшее 6 января в Вашингтоне еще много лет будут использовать в авторитарных режимах для оправдания репрессий против оппозиции и атак на демократию как таковую, считает Федор Крашенинников.
Федор Крашенинников, российский политолог и публицист, автор колонки для DW
Федор Крашенинников
Колонка
Политика
7 января 2021 г.
Президент США Джо Байден, 20 января

Комментарий: Президентство Байдена - большие надежды не оправдываются

Комментарий: Президентство Байдена - большие надежды не оправдываются

Президент США Байден не справляется с большинством поставленных задач. Следующие выборы могут стать последним звонком для американской демократии. В этом виновата сама Демпартия, считает Оливер Заллет.
Оливер Заллет
Колонка
Политика
20 января 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Освобожденные командиры "Азова" говорят по видеосвязи с Владимиром Зеленским

Обмен пленными: Украина получила "азовцев", РФ - Медведчука

Конфликты
2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

220801-DW-Novosti-Show-Podcastcover

Мобилизация полным ходом. Ядерная угроза. DW Новости Шоу

Мобилизация полным ходом. Ядерная угроза. DW Новости Шоу

Политика
11 ч. назад
60:34 мин.
external

Дмитрий Гудков: "Мобилизация вызовет протесты"

Дмитрий Гудков: "Мобилизация вызовет протесты"

Политика
14 ч. назад
15:21 мин.
Юрий Шевчук, лидер рок-группы ДДТ

Российские музыканты против войны в Украине 

Российские музыканты против войны в Украине 

Культура
15 ч. назад
10 фото
Улица в Берлине

Как и зачем белорусские айтишники переезжают в Германию

Как и зачем белорусские айтишники переезжают в Германию

Общество
19 ч. назад
Рабочие обслуживают принадлежащее компании Uniper газохранилище Etzel

Национализация Uniper: снабжение немцев газом оплатят власти

Национализация Uniper: снабжение немцев газом оплатят власти

Экономика и бизнес
10 ч. назад
Президент Украины Владимир Зеленский, 19 сентября 2022 года

Псевдореферендумы и мобилизация в РФ: как отреагировал Киев

Псевдореферендумы и мобилизация в РФ: как отреагировал Киев

Политика
12 ч. назад
На главную страницу