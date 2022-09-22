Прокуратура обвинила Трампа и его семью в мошенничестве

Экс-президента США, а также его трех детей и фирму обвиняют в многолетних финансовых махинациях. Дональд Трамп обвинения отвергает.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала 220-страничный иск против бывшего президента США Дональда Трампа, а также трех его детей Дональда Трампа-младшего, Эрика и Иванки Трамп, кроме того, иск касается компании Трампа. Об этом стало известно вечером в среду, 21 сентября.

По предварительной информации, 76-летнего политика, его родственников и бизнес-организацию обвиняют в многолетних финансовых махинациях, в том числе предоставлении ложных данных о капитализации фирмы, которые, в зависимости от необходимости, либо занижались, либо завышались, чтобы получить кредиты на выгодных условиях или заплатить меньше налогов.

По данным прокуратуры, подобные кредиты выдавал организации Трампа и крупный германский финансовый институт Deutsche Bank. Обвинение также требует, чтобы семья Трампов выплатила 250 млн долларов в качестве возмещения ущерба.

Ложная оценка активов в 200 случаях

По утверждению генпрокурора штата Нью-Йорк, за десять лет Дональд Трамп и другие обвиняемые дали ложную оценку их активов более чем в 200 случаях. Расследование в отношении корпоративной империи Трампа продолжалось три года, в этот период были проведены беседы с 65 свидетелями и изучены "миллионы документов".

"Дональд Трамп обманным путем раздул свое богатство на миллиарды долларов, чтобы несправедливо обогатиться и обмануть систему, а значит, и всех нас", - заявила Летиция Джеймс.

Трамп отрицает вину

Слева направо: Эрик Трамп, Дональд Трамп-младший, Дональд Трамп, Иванка Трамп Фото: Mark Lennihan/AP Photo/picture alliance

"Как всем нам известно, сегодняшнее обвинительное заключение не имеет ничего общего ни с фактами, ни с законом", - говорится в заявлении The Trump Organization, которое цитирует в тот же день американское издание The New York Times. По мнению обвиняемой стороны, "речь идет о политике".

С точки зрения Трампа, он является жертвой политического преследования и "охоты на ведьм". Экс-президент указывает на то, что обвиняющая его представительница прокуратуры является членом конкурирующей Демократической партии.

Обыск ФБР у Трампа

В августе Федеральное бюро расследований (ФБР) провело обыск в доме Дональда Трампа во Флориде. Агенты искали секретные документы, которые Трамп мог забрать из Белого дома, позже газета The Washington Post сообщила, что в результате обыска был обнаружен документ с описанием оборонных стратегий одного из иностранных государств и его ядерного потенциала.



Кроме того, в июле комиссия Конгресса США, расследующая штурм Капитолия, провела слушания, на которых прозвучали обвинения в адрес экс-президента, но этого может не хватить для привлечения Трампа к суду.

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