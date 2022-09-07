У Трампа нашли бумаги о ядерном потенциале одной из стран

ФБР в ходе обысков в резиденции Трампа во Флориде обнаружила документ с описанием оборонных стратегий одного из иностранных государств и его ядерного потенциала, пишет WP.

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) в ходе обыска в прошлом месяце в Мар-а-Лаго, частной резиденции и клубе бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде, обнаружили документ с описанием оборонных стратегий одного из иностранных государств и его ядерного потенциала. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщила газета The Washington Post (WP).

Кроме того, в некоторых из найденных документов подробно описывались сверхсекретные операции США, информация о которых охраняется так тщательно, что многие высокопоставленные сотрудники национальной безопасности не осведомлены о них. Только президент, некоторые члены его кабинета или чиновники уровня, близкого к администрации, могут дать другим правительственным чиновникам специальный доступ к деталям этих программ, сообщили собеседники WP.

Таким образом, документы об особо секретных операциях, требующие специального допуска, хранились в Мар-а-Лаго, при неопределенных условиях безопасности, на протяжении более 18 месяцев после ухода Трампа из Белого дома, пишет издание.

ФБР вернуло из Мар-а-Лаго более 300 секретных бумаг

ФБР в этом году вернуло из Мар-а-Лаго более 300 секретных бумаг: 184 из них в 15 коробках были отправлены в Национальное управление архивов и документации США в январе, 38 - переданы следователям адвокатом Трампа в июне, еще более 100 документов обнаружили в ходе санкционированного судом обыска 8 августа.

Именно в этой последней партии, по данным источников, была найдена информация о ядерном потенциале иностранного государства.

Адвокат Трампа уже осудил утечки, которые, по его словам, "продолжаются без уважения к процессу и <...> не отвечают интересам правосудия".

Власти США могут предъявить Трампу несколько уголовных обвинений, включая "умышленное неправильное обращение с секретной информацией", отмечают эксперты.

Как 2 сентября сообщили в суде по Южному округу штата Флорида, всего из более чем 11 тысяч различных правительственных документов, найденных у Трампа, 18 были помечены как "совершенно секретные", 54 - как "секретные" и 31 - как "конфиденциальные".

Кроме того, были обнаружены 48 пустых папок, помеченных как содержащие секретную информацию, и 40 пустых папок, в которых, судя по отметке, содержались конфиденциальные документы. Ни в самом списке изъятых документов, ни в сопроводительном письме от министерства юстиции США не указано, было ли обнаружено пропавшее содержимое папок, отмечает газета The New York Times. Было найдено также более 11 тысяч правительственных документов и фотографий без грифов секретности.

Обыски в поместье Трампа

ФБР провело обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде в начале августа. Как позднее объяснил в показаниях под присягой анонимный агент спецслужбы, ФБР заподозрило, что бывший президент в январе не вернул все секретные документы по запросу Национального управления архивов и документации США.

Получив тогда от Трампа 15 коробок с документами, среди которых оказались файлы с пометкой "секретно", и содержавшие "информацию, относящуюся к сфере национальной безопасности", ФБР возбудило дело с целью выяснить, почему секретные документы были вывезены и хранились в ненадлежащем для этого месте, говорится в показаниях агента.

По итогам расследования спецслужба пришла к выводу, что "есть вероятные основания полагать", что в резиденции Трампа остались и другие секретные файлы. После одобрения судом запроса на ордер ФБР приехала в поместье с обысками.

Как сообщали американские СМИ, некоторые из обнаруженных во время рейда материалов относились к разряду чрезвычайно секретных и могли раскрыть информацию о методах сбора разведывательных данных США. Обыски прошли в преддверии запланированных на 8 ноября промежуточных выборов.

Смотрите также: