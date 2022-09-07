  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси
Дональд Трамп
Дональд Трамп (фото тиз архива)Фото: Drew Angerer/Getty Images
ПолитикаСША

У Трампа нашли бумаги о ядерном потенциале одной из стран

Екатерина Венкина
1 ч. назад

ФБР в ходе обысков в резиденции Трампа во Флориде обнаружила документ с описанием оборонных стратегий одного из иностранных государств и его ядерного потенциала, пишет WP.

https://www.dw.com/ru/wp-u-trampa-najdeny-sekretnye-bumagi-o-adernom-potenciale-odnoj-iz-stran/a-63039730

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) в ходе обыска в прошлом месяце в Мар-а-Лаго, частной резиденции и клубе бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде, обнаружили документ с описанием оборонных стратегий одного из иностранных государств и его ядерного потенциала. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщила газета The Washington Post (WP).

Кроме того, в некоторых из найденных документов подробно описывались сверхсекретные операции США, информация о которых охраняется так тщательно, что многие высокопоставленные сотрудники национальной безопасности не осведомлены о них. Только президент, некоторые члены его кабинета или чиновники уровня, близкого к администрации, могут дать другим правительственным чиновникам специальный доступ к деталям этих программ, сообщили собеседники WP.

Таким образом, документы об особо секретных операциях, требующие специального допуска, хранились в Мар-а-Лаго, при неопределенных условиях безопасности, на протяжении более 18 месяцев после ухода Трампа из Белого дома, пишет издание.

ФБР вернуло из Мар-а-Лаго более 300 секретных бумаг

ФБР в этом году вернуло из Мар-а-Лаго более 300 секретных бумаг: 184 из них в 15 коробках были отправлены в Национальное управление архивов и документации США в январе,  38 - переданы следователям адвокатом Трампа в июне, еще более 100 документов обнаружили в ходе санкционированного судом обыска 8 августа.

Именно в этой последней партии, по данным источников, была найдена информация о ядерном потенциале иностранного государства.

Адвокат Трампа уже осудил утечки, которые, по его словам, "продолжаются без уважения к процессу и <...> не отвечают интересам правосудия".

Власти США могут предъявить Трампу несколько уголовных обвинений, включая "умышленное неправильное обращение с секретной информацией", отмечают эксперты.

Как 2 сентября сообщили в суде по Южному округу штата Флорида, всего из более чем 11 тысяч различных правительственных документов, найденных у Трампа, 18 были помечены как "совершенно секретные", 54 - как "секретные" и 31 - как "конфиденциальные".

Кроме того, были обнаружены 48 пустых папок, помеченных как содержащие секретную информацию, и 40 пустых папок, в которых, судя по отметке, содержались конфиденциальные документы. Ни в самом списке изъятых документов, ни в сопроводительном письме от министерства юстиции США не указано, было ли обнаружено пропавшее содержимое папок, отмечает газета The New York Times. Было найдено также более 11 тысяч правительственных документов и фотографий без грифов секретности.

Обыски в поместье Трампа

ФБР провело обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде в начале августа. Как позднее объяснил в показаниях под присягой анонимный агент спецслужбы, ФБР заподозрило, что бывший президент в январе не вернул все секретные документы по запросу Национального управления архивов и документации США.

Получив тогда от Трампа 15 коробок с документами, среди которых оказались файлы с пометкой "секретно", и содержавшие "информацию, относящуюся к сфере национальной безопасности", ФБР возбудило дело с целью выяснить, почему секретные документы были вывезены и хранились в ненадлежащем для этого месте, говорится в показаниях агента.

По итогам расследования спецслужба пришла к выводу, что "есть вероятные основания полагать", что в резиденции Трампа остались и другие секретные файлы. После одобрения судом запроса на ордер ФБР приехала в поместье с обысками.

Как сообщали американские СМИ, некоторые из обнаруженных во время рейда материалов относились к разряду чрезвычайно секретных и могли раскрыть информацию о методах сбора разведывательных данных США. Обыски прошли в преддверии запланированных на 8 ноября промежуточных выборов.

Смотрите также:

Дэвид Фрам: "Дональд Трамп не является другом Украины"

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Что Трамп на самом деле знал о штурме Капитолия и пойдет ли он на выборы президента США в 2024 году?

Что Трамп на самом деле знал о штурме Капитолия и пойдет ли он на выборы президента США в 2024 году?

Подозревать Дональда Трампа и его команду в причастности к организации штурма Капитолия 6 января - это абсурд, уверен соратник экс-президента Джейсон Миллер. Он считает такие обвинения попыткой демократов отвлечь внимание от провальной политики Байдена. Джейсон Миллер 6 января 2021-го несколько раз говорил с Дональдом Трампом и даже помогал президенту готовить заявление по поводу штурма Капитолия.
Политика
18 февраля 2022 г.
25:59 мин.
external

Член Сената Техаса о запрете абортов в штате и президентских выборах в США

Член Сената Техаса о запрете абортов в штате и президентских выборах в США

Член Сената Техаса Брайан Хьюз выступает за запрет абортов. В интервью DW он стремится объяснить, почему считает такую позицию правильной. Кроме того, сенатор ответил на критические вопросы по поводу якобы имевших место нарушений на президентских выборах в США. Conflict Zone - это не просто интервью, а настоящий Hard Talk.
Политика
12 ноября 2021 г.
26:01 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Владимир Путин на ВЭФ

Путин пригрозил ограничить экспорт зерна из Украины

Конфликты
2 ч. назад
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Россия

Иван Сафронов во время вынесения ему приговора, 5 сентября 2022 года

Кремль отомстил Ивану Сафронову за свободу

Кремль отомстил Ивану Сафронову за свободу

Правосудие и закон
22 ч. назад
Россия

Беларусь

СИЗО 1 на улице Володарского в Минске

Не застегнул пуговицу - в карцер!

Не застегнул пуговицу - в карцер!

Права человека
6 сентября 2022 г.
Беларусь

Украина

Книги русских писателей

Как агрессия России повлияла на школьные программы в Украине

Как агрессия России повлияла на школьные программы в Украине

Конфликты
2 сентября 2022 г.
Украина

Германия

Акция протеста в Лейпциге против роста цен в ФРГ на продовольствие и электроэнергию, 5 сентября 2020 года

Протесты по понедельникам: против инфляции и поставок оружия

Протесты по понедельникам: против инфляции и поставок оружия

Общество
17 ч. назад
Германия
На главную страницу