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Засекреченные части опубликованного аффидевита
Засекреченные части опубликованного аффидевитаФото: Jon Elswick/AP Photo/picture alliance
ПолитикаСША

Минюст США опубликовал обоснование обыска в доме Трампа

Даниил Сотников
2 ч. назад

Из рассекреченных показаний агента ФБР следует, что спецслужбы заподозрили бывшего президента в утаивании секретных документов.

https://www.dw.com/ru/minust-ssa-opublikoval-obosnovanie-obyska-v-rezidencii-trampa/a-62948961

Министерство юстиции США в пятницу, 26 августа, опубликовало судебное обоснование обыска, проведенного в резиденции бывшего президента страны Дональда Трампа в начале месяца. Из опубликованных показаний анонимного агента Федерального бюро расследований (ФБР), данных под присягой, следует, что спецслужбы в январе обнаружили, что в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде хранились 184 секретных документа, после чего решили, что в поместье могут оставаться и другие засекреченные файлы.

Из 38 страниц аффидевита (показаний, данных под присягой. - Ред.), опубликованного Минюстом,  почти половина засекречена из соображений безопасности. Публикация подобных документов, которые касаются идущего расследования, - это необычный шаг, отмечает газета The Washington Post (WP). Это было сделано из-за многочисленных требований СМИ и различных заинтересованных сторон, которые ссылались на высокий общественный интерес в свете президентских выборов 2024 года, отмечает WP.

Причина обыска в поместье Трампа

Как следует из показаний, в январе 2022 года по запросу Национального управления архивов и документации США из поместья Трампа были доставлены 15 коробок с документами, среди которых оказались файлы с пометкой "секретно", и содержавшие "информацию, относящуюся к сфере национальной безопасности". Всего было обнаружено 184 документа, в том числе 67 с грифом "конфиденциально", 92 с грифом "секретно" и 25 с грифом "совершенно секретно". На некоторых были обнаружены рукописные пометки, сделанные Трампом, рассказал сотрудник ФБР.

Это стало поводом для возбуждения ФБР расследования с целью выяснить, почему секретные документы были вывезены и хранились в ненадлежащем для этого месте, утверждается в аффидевите. По итогам расследования, спецслужба пришла к выводу, что "есть вероятные основания полагать", что в резиденции Трампа остались и другие секретные файлы. После этого спецслужба отправила запрос на обыск, одобренный судьей 5 августа, говорится в показаниях.

Что обнаружили при обыске в поместье

Обыск в поместье прошел 8 августа, в результате агенты ФБР увезли еще 20 коробок с вещами из спальни, офиса и кладовой говорится в описи. В итоге было обнаружено еще 11 комплектов секретных документов, которые не были возвращены по запросу.

Резиденция Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде
Резиденция Дональда Трампа Мар-а-Лаго во ФлоридеФото: Steve Helber/AP Photo/picture alliance

Некоторые из обнаруженных материалов относятся к разряду чрезвычайно секретных и могут раскрыть информацию о методах сбора разведывательных данных США, рассказали The Washington Post два источника, близких к следствию. Эта информация является "одним из самых секретных секретов, которые мы храним", добавил один из них. Ранее издание сообщало, что ФБР искало секретные документы, касающиеся ядерного оружия.

Реакция Трампа

Дональд Трамп после обыска заявил, что не будет препятствовать публикации ордера и списка изъятых документов. "Я не только не буду возражать против обнародования этих документов. Я иду еще дальше, призывая к немедленному опубликованию этих документов", - написал он в своей соцсети Truth Social.

Защита бывшего президента 26 августа подала в суд "дополнительное" ходатайство, потребовав запретить правительству изучать документы, изъятые в Мар-а-Лаго, до тех пор, пока не будет назначен сторонний наблюдатель, сообщает агентство Reuters.

Адвокаты Трампа заявили, что их ходатайство должно быть удовлетворено, поскольку опубликованный аффидевит "чрезмерно отредактирован" и в нем "почти нет информации, которая позволила бы Трампу понять, почему произошел рейд или что было украдено из его дома".

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