Байден: Войска США еще долго останутся в Восточной Европе

На 253-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга,3 ноября (время московское).

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Проблемы с выплатами компенсаций мобилизованным военнослужащим, с которыми сталкивается Кремль, усиливают социальную напряженность в российском обществе. Такой вывод содержится в отчете американского Института изучения войны (ISW). Его эксперты ссылаются на ряд видеозаписей, появившихся в соцсетях. На одной из них мобилизованные в Ульяновске открыто протестуют против проблем с выплатами. На другой, из Чувашии, местная чиновница заявляет протестующим мобилизованным, что она не обещала им выплату в размере 300 тысяч рублей. В Воронежской области семьи мобилизованных публично пожаловались губернатору Александру Гусеву, что им так и не выплатили компенсации в размере 120 тысяч рублей. Чтобы сохранить общественный контроль и некоторое подобие морального духа среди российских вооруженных сил, Кремлю придется продолжать выплачивать обещанные средства, подчеркивается в отчете ISW.

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Дополнительные войска США, переброшенные в Польшу и другие страны НАТО в связи с военной агрессией России против Украины, останутся там еще длительное время. Об этом заявил президент США Джо Байден. Несколькими часами ранее с похожим заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Он подчеркнул, что США очень серьезно относятся к безопасности восточного фланга и что именно поэтому президент Байден отправил дополнительные 20 тысяч американских военнослужащих в Европу.

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США могут ввести против Северной Кореи дополнительные санкции за поставки оружия Москве, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Американская разведка ранее сообщила, что Пхеньян тайно поставляет РФ артиллерийские снаряды и неуправляемые ракеты. Эти боеприпасы предназначаются якобы странам Ближнего Востока или Северной Африки, но в действительности их получатель - Россия. "Так же, как мы используем и будем использовать все инструменты для противодействия иранским поставкам оружия России, мы будем делать, когда речь идет о поставках КНДР оружия России... Мы рассмотрим дополнительные инструменты и полномочия, которые сможем применить, чтобы противодействовать этому", - предупредил Прайс.

Камбоджийские саперы обучат украинских коллег

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Камбоджийские саперы за работой, февраль 2016 года Фото: Denis Gray/AP/picture-alliance

Камбоджа совместно с Японией отправит в Украину две группы саперов, которые помогут обучить украинских специалистов по разминированию, сообщила американская газета The Washington Post. Первая группа прибудет в начале декабря, вторая - в первом квартале 2023 года. В Камбодже после 30 лет войны, закончившейся в 1998 году, осталось множество минных полей и неразорвавшихся боеприпасов, и местные саперы со временем стали признанными в мире специалистами по их обезвреживанию. Несколько тысяч камбоджийских специалистов работали по линии ООН в Африке и на Ближнем Востоке. Помощь Украине в разминировании освобожденных территорий уже оказывают или пообещали оказать несколько европейских стран, а также США.

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Из населенных пунктов Украины, освобожденных от российских оккупационных войск, эвакуированы 22 тысячи жителей, сообщила в эфире общенационального телемарафона вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, "Есть люди, которые едут на деоккупированную территорию, а есть люди, особенно женщины с детьми, маломобильные, люди пенсионного возраста, которые эвакуируются", - пояснила Верещук. По ее словам, люди боятся выезжать, так как не понимают, где им жить, а также лишены денежных средств. В то же время сейчас по меньшей мере три области - Тернопольская, Львовская и Полтавская - готовы принять украинцев, желающих выехать с освобожденных территорий, разместить их и помочь им пережить зиму, заявила Ирина Верещук.

++02.30++

Управляемый войсками РФ дрон-камикадзе серьезно повредил объект энергетической инфраструктуры в Кривом Роге. Несколько районов города остались без света и воды, сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул. "Разрушения значительны", - признал он.

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Российские войска подвергли обстрелу Харьков. Один из снарядов попал в административное нежилое здание, сообщил мэр города Игорь Терехов. Данных о раненых или погибших пока нет, добавил он.

Зеленский поблагодарил Испанию за новый пакет военной помощи

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Владимир Зеленский поблагодарил Испанию за решение передать Киеву новый пакет военной помощи, включающий в себя батарею зенитно-ракетного комплекса Aspide, четыре системы ПВО Hawk, противотанковые ракетные комплексы, а также пушки и снаряды к ним. Об этом президент Украины сообщил в вечернем видеообращении к согражданам. "Работаем вместе с Испанией, чтобы реально обеспечить воздушный щит для Украины", - подчеркнул Зеленский. Кроме того, он выразил благодарность Мадриду за теплый прием украинцев, вынужденных искать убежище в Испании из-за войны, и за помощь им. Несколькими часами ранее во время встречи с главой испанского МИДа Хосе Мануэлем Альбаресом Владимир Зеленский заявил: "Для нас сегодня действительно вопрос номер один - обеспечить мощную противовоздушную оборону, создать воздушный щит для защиты нашей критической и гражданской инфраструктуры". Он также выразил надежду на то, что Испания активно присоединится к восстановлению Украины.

Системы ПВО HAWK (на снимке) - старые, но они помогут защитить Украину от ракет и дронов-камикадзе Фото: Egon Steiner/dpa/picture-alliance

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К концу октября число учеников из Украины в немецких школах приблизилось к отметке в 200 тысяч. Как следует из отчета, опубликованного 2 ноября конференцией министров образования и культуры федеральных земель Германии (KMK), сейчас школы в ФРГ посещают 197 268 украинских детей. Больше всего их - в школах Северного Рейна - Вестфалии (37 504), Баварии (29 268) и Баден-Вюртемберга (27 814). В Германии на сегодняшний день насчитывается в общей сложности 11 млн школьников.

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Совет Безопасности ООН отклонил резолюцию России, требовавшую провести расследование, как утверждает Москва, участия Вашингтона и Киева в реализации программ создания биологического оружия в Украине. Документ поддержали только РФ и Китай. Против выступили США, Великобритания и Франция. Остальные десять стран воздержались. Для принятия резолюции требовалось как минимум девять голосов.

После начала полномасштабного вторжения в Украину Россия утверждает, что США якобы создали по всему миру сеть секретных лабораторий. В ходе войны, которую власти РФ называют "спецоперацией", якобы получены доказательства создания в Украине "компонентов биологического оружия при непосредственном участии Пентагона". Украинский президент Владимир Зеленский в середине марта отверг эти обвинения. С опровержением выступил и представитель Минобороны США.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским экспорт удобрений. "Я обсуждал возможность начала экспорта удобрений, а также зерна во время переговоров с президентами России и Украины", - приводят слова Эрдогана турецкие СМИ. Кроме того, турецкий лидер указал, что вскоре будут предприняты "более обширные шаги" в отношении "зерновой сделки".

Хроника событий 2 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 2 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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