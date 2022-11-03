Власти эвакуировали более 50 жителей Белгородской области

Из Белгородской области вывезли около 56 человек, которые "приняли решение временно покинуть регион". Как сообщает в Telegram в четверг, 3 ноября, губернатор области Вячеслав Гладков, этих людей, среди которых 32 ребенка, перевезли в Тульскую область. Их сопровождали медработники и представители обоих регионов.

По словам Гладкова, он понимает, что "у жителей много переживаний за свою жизнь, за жизнь своих детей". Сам он сейчас находится в командировке в Москве, но постарается приехать и посмотреть, как разместились белгородцы в соседнем регионе, добавил чиновник.

После начала войны России против Украины Белгородская область, расположенная на границе двух государств, неоднократно подвергалась обстрелам. В результате были погибшие и раненые.

27 октября глава администрации Белгородского района Белгородской области Владимир Перцев сообщил, что в селах Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка и Вторая Наумовка Красносельского поселения района был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) , и пообещал, что жителей этих населенных пунктов переселят в безопасное место с выплатой компенсаций.

Ранее, 22 октября, губернатор области Вячеслав Гладков написал в Telegram, что в отдельных районах региона начали устанавливать защитные сооружения .

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